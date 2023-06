Um ataque a uma escola no oeste de Uganda (África) pelas Forças Democráticas Aliadas (ADF), supostamente ligado ao Estado Islâmico (EI), matou 41 estudantes neste sábado, 17.

Ataques terroristas com atiradores tornaram-se mais frequentes nos últimos anos. O recurso tem sido usado tanto por grupos terroristas islâmicos, como nos atentados de Paris, na França, em 2015, e Mumbai, na Índia, em 2008, quanto por extremistas de direita, como foi o caso do atentado de Utoya, na Noruega, em 2011. Veja a seguir uma lista dos piores atentados do tipo na história recente: