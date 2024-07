Líder da oposição María Corina Machado vai às urnas na Venezuela e celebra participação de eleitores

A líder da oposição da Venezuela María Corina Machado exaltou a elevada participação popular ao vota na tarde deste domingo, 28, nas eleições do país. Seu candidato aliado, Edmundo González, desafia o governante de esquerda Nicolás Maduro, à presidência. Corina era a candidata original da oposição, mas seu registro para disputar as eleições foi proibido. González, que votou mais cedo e comemorou o “espírito democrático” do país, foi indicado para ocupar o lugar dela na disputa.

PUBLICIDADE Ao chegar no centro de votação em Los Chorros às 14h (horário local), Corina Machado demonstrou confiança e afirmou que o número de participação de venezuelanos nas eleições passava de 9 milhões (42,1%) com base em dados da campanha de González até as 13h. O Conselho Nacional Eleitoral ainda não deu estimativas de participação. “Em todos os centros do país, estamos vendo uma participação tremenda e me sinto muito orgulhosa. Estamos realizando um sonho e uma luta pela liberdade”, disse Corina. “Isso é enorme e se continuar assim será uma momento histórico. É maravilhoso. O que está acontecendo é muito, muito bonito”, disse.

Líder da oposição, Corina Machado vota em Caracas, na Venezuela. Foto: AP Photo/Matias Delacroix

O censo eleitoral aponta 21 milhões de pessoas, em uma população de 30 milhões, mas os especialistas consideram que apenas cerca de 17 milhões que estão na Venezuela poderão votar.

Mais de 7 milhões de venezuelanos migraram na última década, segundo cálculos da ONU. Em mensagem dirigida aos que migraram nos últimos anos e “que estão ansiosos por regressar”, Corina disse que “esse reencontro está muito próximo”. “É claro que se Maduro se agarrar ao poder pela força ou pela violência, num período muito curto veremos uma onda de migração ainda maior”, declarou.

A ex-deputada, que não conseguiu se registrar como candidata da coalizão Plataforma Unitária , depois que as autoridades judiciais a inabilitaram por 15 anos, impulsionou a candidatura de seu substituto, Edmundo González, que votou mais cedo neste domingo e declarou à imprensa que o espírito democrático dos venezuelanos está mais vivo do que nunca.

“Confiamos que as Forças Armadas vão respeitar a decisão do nosso povo”, afirmou.

Corina ainda citou leis e processos eleitorais, dizendo aos representantes dos partidos que eles têm direito a uma cópia das atas emitidas pelas máquinas. O documento crucial verifica se os votos correspondem aos números oficiais emitidos pelas autoridades eleitorais.

Edmundo Gonzalez mostra sua cédula de votação em Caracas. Foto: AP Photo/Matias Delacroix

Corina minimizou incidentes em alguns centros de votação onde representantes de partidos de oposição foram impedidos de entrar, apesar de terem sido autorizados a atuar como testemunhas do processo de votação. Mas ela agradeceu aos militares pelo que chamou de comportamento respeitoso.

“Recebemos muito poucos relatos de incidentes de conduta militar”, disse Corina sobre as forças armadas responsáveis pela logística e segurança das eleições nacionais.

“Este governo vai cair!”, gritaram os seguidores de Corina quando ela saiu do centro de votação./Com AP e AFP.

