Vídeo de Javier Milei imitando cantor argentino na TV volta a viralizar após eleições; veja

Um vídeo do agora presidente eleito da Argentina, Javier Milei, cantando e imitando os gestos do cantor Leonardo Favio voltou a viralizar esta semana nas redes sociais após a sua vitória nas eleições presidenciais. Nas gravações de 2018, o libertário aparece vestido de preto, com uma bandana florida na cabeça e expressões sérias, que condiziam com o tom da música romântica que cantava.

O vídeo é do programa La tribuna de Guido, conduzido pelo apresentador Guido Kaczka no canal ElTrece. As cenas foram transmitidas na televisão aberta em 7 de novembro de 2018 e voltaram a circular este ano, quando o próprio canal reviveu o vídeo. A primeira vez que a apresentação viralizou foi em agosto deste ano, logo após as eleições primárias surpreendentemente vencidas por Milei, e voltou a circular nos últimos dias após o libertário ter sido eleito o novo presidente do país.

O líder do partido A Liberdade Avança imita o cantor, compositor e cineasta argentino vestindo suas roupas clássicas, como a bandana. Ele canta a canção “Fuiste mía un verano” (Você foi minha um verão) imitando os gestos do cantor que faleceu em 2012. O próprio Leonardo Favio aparece cantando em uma imagem projetada atrás de Milei.

No mesmo programa, pouco antes de Milei, também se apresentou sua então namorada Daniela Mori imitando a cantora Shakira. Na época, o libertário era professor da Universidade de Belgrano e brincou dizendo esperar que seus alunos não o vissem daquela forma.

No comentários do vídeo do canal ElTrece, apoiadores de Milei o chamavam de “presidente” enquanto outros o criticavam pela apresentação. Mas houve também quem fizesse a observação de que Milei estava homenageando um artista peronista.

Vídeo de Javier Milei imitando Leonardo Favio em programa de 2018 ressurge após eleições Foto: Reprodução/ElTrece

Favio, que além de cantor é conhecido por seu filme “Crónica de un niño solo” (Crônica de um menino solitário), produziu o documentário “Perón, sinfonía del sentimiento” (Perón, sinfonia do sentimento) sobre a história do peronismo e a vida do três vezes ex-presidente argentino Juan Domingo Perón. O artista se intitulava “um peronista que faz cinema”.

Em 1976, após o golpe militar que deu início à ditadura militar argentina (1976-1983), Favio se exilou no México e na Colômbia e não retornou ao país até 1987, quando retomou sua carreira. Ele morreu em novembro de 2012, aos 74 anos, por conta de uma pneumonia.