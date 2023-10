Vídeo mostra israelenses sendo sequestrados por terroristas do Hamas; assista

Um vídeo mostra um casal israelense sendo sequestrado por terroristas do Hamas no local em que ocorria um festival de música alvo de ataques. As imagens foram divulgadas em redes sociais por familiares das vítimas.

Mais tarde, o próprio Hamas publicou um vídeo em que Noa Argamani, 25, aparece bebendo água num sofá, já em cativeiro, usando as mesmas roupas do momento em que foi sequestrada.

Em entrevista ao jornal The New York Times, a família da vítima confirmou o ocorrido. Um parente afirma que o vídeo mostra Argamani e seu namorado, Avinatan Or.

Tropas do exército israelense cercam o local que estava acontecendo uma rave no sul de Israel, próximo da fronteira com a Faixa de Gaza Foto: Baz Ratner/The Washington Post

O casal estava num festival de música com cerca de 3.500 pessoas a menos de 5 quilômetros da fronteira de Israel e Gaza. De acordo com o NYT, as autoridades de Israel afirmam que 260 pessoas teriam sido mortas no evento.

Or e Argamani tentavam se esconder dos militantes antes de serem feitos reféns. De acordo com mensagens do WhatsApp postadas no Facebook, Or compartilhou sua localização com um amigo e implorou que os soldados israelenses fossem resgatá-los.

Continua após a publicidade

“Eu e Noa estamos escondidos aqui”, escreveu Or. “Diga a eles que há uma gangue de 20 homens que está procurando pessoas que estão se escondendo e as linchando.” Ele parou de responder por volta das 10h, mostram as mensagens vistas pelo NYT.

Ravid Ohad, primo de Argamani, disse ao jornal que membros da família conseguiram rastrear sua localização, em Gaza, por volta do meio-dia de sábado, usando o aplicativo Find My iPhone, mas não receberam mais informações sobre seu paradeiro ou seus raptores.

“Ainda não é tarde para salvar meu irmão e Noa. O Estado de Israel deve agir! Rápido!”, escreveu o irmão de Or, Moshe, em uma postagem no Instagram.

Reféns

Segundo o governo de Israel, mais de cem pessoas já foram feitas reféns pelo Hamas desde sábado, 7, quando o grupo atacou o território israelense e promoveu massacres de civis e de militares.

A facção lançou uma série de mísseis que atingiram grandes cidades israelenses e enviou combatentes pela fronteira para o sul de Israel, onde tomaram bases e capturaram reféns.

Continua após a publicidade

O número de pessoas capturadas foi publicado por Israel numa infografia em sua conta no Facebook. O Hamas, no entanto, afirmou que divulgaria um comunicado informando quantos civis e militares foram capturados.

Soldados israelenses andam pela região de Sderot, na fronteira com a Faixa de Gaza, no sul de Israel Foto: Atef Safadi/EFE

Além disso, o chefe do grupo palestino Jihad Islâmica, Ziad al-Nakhala, disse que sua facção mantém em cativeiro mais de 30 dos israelenses que foram sequestrados na Faixa de Gaza desde sábado.

Os reféns não serão repatriados “até que todos os nossos prisioneiros sejam libertados”, acrescentou al-Nakhala, referindo-se aos milhares de palestinos que estão em prisões israelenses./NY Times