Visita de Modi a Moscou mostra um Putin menos isolado e irrita a Ucrânia

O Primeiro-Ministro da Índia, Narendra Modi, passeava ao lado do Presidente da Rússia, Vladimir Putin, sob as árvores na residência suburbana do líder russo enquanto o sol se punha. Ele andou de carrinho de golfe pelos caminhos, tomou chá durante uma conversa de horas e acariciou um cavalo durante uma visita aos estábulos do Putin, respirando a calma de uma propriedade que outrora pertenceu à dinastia Romanov.

PUBLICIDADE A cena, na noite de segunda-feira, 8, abriu a viagem de dois dias do líder indiano à Rússia e ilustrou uma realidade sóbria: apesar do isolamento pretendido pelo Ocidente em relação à Rússia por causa da invasão da Ucrânia em 2022, outras nações têm seguido seus próprios interesses em relação a Moscou, ajudando Putin a fortalecer a economia da Rússia e a conduzir sua guerra. Enquanto o Modi abraçava o líder russo, equipes de resgate em Kiev procuravam sobreviventes sob os escombros do maior hospital pediátrico da Ucrânia após um ataque de míssil russo. O Presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, chamou o abraço de Modi de “grande decepção” e “um golpe devastador para os esforços de paz”.

O Presidente russo Vladimir Putin e o Primeiro-Ministro indiano Narendra Modi apertam as mãos durante uma reunião no Kremlin, em Moscou, Rússia Foto: Alexander Nemenov/AP

A chegada à Rússia do líder da maior democracia do mundo deu a Putin mais uma prova de que ele evitou o status de pária que os líderes ocidentais tentaram lhe impor após a invasão. Putin realizou duas reuniões com o líder da China, Xi Jinping, em dois meses, além de se encontrar com os líderes do Vietnã, Hungria, Belarus e das nações da Ásia Central, mantendo uma agenda diplomática robusta.

A viagem do Modi à Rússia, a primeira em cinco anos, também coincidiu com o início da cúpula anual dos chefes de estado da Otan, que este ano acontece em Washington.

Os funcionários ocidentais — que condenaram imediatamente o ataque ao hospital pediátrico ucraniano, pelo qual Moscou negou responsabilidade — não conseguiram persuadir a Índia a tomar uma posição pública contra a guerra de Putin. Apesar de aprofundar os laços com os Estados Unidos, Modi evitou condenar a invasão da Rússia e pediu um “diálogo coletivo”, optando por manter relações calorosas com Moscou, que a Índia cultiva desde a Guerra Fria.

“Tivemos dois anos e meio de atrocidades russas intermináveis, e a maior parte do mundo não se sente intimidada ou desconfortável em manter algum tipo de normalidade nos negócios com Moscou”, disse Andrew S. Weiss, vice-presidente de estudos da Carnegie Endowment for International Peace, sediada em Washington. “Isso é um comentário realmente triste sobre o peso geopolítico contínuo da Rússia.”

Um vídeo de Putin compartilhando um abraço caloroso com Modi circulou amplamente nos canais de notícias e nas mídias sociais indianas. Putin se referiu-se a Modi como seu “melhor amigo” durante sua conversa informal na segunda-feira, que o líder indiano descreveu essencialmente como uma sessão de fofoca, ou bate-papo, entre amigos. O Kremlin disse que durou três horas.

“Ouvindo a palavra Rússia, a primeira palavra que vem à mente de todo indiano é o companheiro da Índia na felicidade e na tristeza”, disse Modi em uma reunião com a comunidade indiana em Moscou, de acordo com a agência estatal russa de notícias Tass. “A Rússia é o verdadeiro amigo da Índia.”

As palavras calorosas de Modi para Putin foram notadas em Kiev, onde os ucranianos estavam abalados com o ataque devastador ao hospital pediátrico na segunda-feira. Imagens de crianças fora da instalação médica destruída, ainda com seus IVs conectados, ou em alguns casos cobertas de sangue, angustiaram uma nação exausta por mais de dois anos de bombardeios russos.

“É uma grande decepção e um golpe devastador para os esforços de paz ver o líder da maior democracia do mundo abraçar o criminoso mais sangrento do mundo em Moscou em um dia como este”, escreveu Zelenski no X.

A postura de Nova Délhi em relação a Moscou tem sido benéfica para a Índia e para a Rússia. Enquanto a Índia importava pouco petróleo bruto russo antes da invasão da Ucrânia, a nação desde então se tornou a segunda maior importadora de petróleo russo depois da China, ajudando a encher os cofres do Kremlin, apesar da proibição ocidental da maioria das importações de petróleo russo. Em muitos casos, a Índia tem refinado o petróleo bruto russo e reexportado para nações europeias que estão sujeitas à proibição, dando à nação sul-asiática um papel lucrativo de intermediário. Os Estados Unidos, que têm buscado aprofundar os laços com a Índia em meio à crescente tensão com a China, não forçaram Nova Délhi a escolher entre Washington e Moscou. Em resposta a perguntas sobre a visita de Modi, Matthew Miller, porta-voz do Departamento de Estado, disse em uma coletiva de imprensa na segunda-feira que não estava ciente de conversas específicas entre autoridades americanas e indianas sobre a viagem de Modi à Rússia.

Miller disse que os Estados Unidos deixaram “bem claro diretamente com a Índia nossas preocupações sobre seu relacionamento com a Rússia” e que ele “esperaria as declarações públicas do Primeiro-Ministro Modi para ver o que ele falou”. Ele acrescentou que Washington esperaria que qualquer país que se engajasse com Moscou deixasse claro que a Rússia deveria respeitar a Carta das Nações Unidas, bem como a soberania e as fronteiras da Ucrânia. Não havia indicação de que Modi planejasse entregar tal mensagem a Putin.

A Índia tem uma longa história de relações amigáveis com Moscou, que remonta aos tempos da Guerra Fria. A União Soviética e depois a Rússia forneceram por décadas grande parte das armas e equipamentos militares da Índia, embora essa dependência tenha diminuído nos últimos anos — em parte devido à pressão dos Estados Unidos.

"Este tem sido um relacionamento testado pelo tempo, e há um consenso na Índia, independentemente da orientação política, de que o relacionamento com a Rússia deve ser preservado e não desperdiçado", disse Rajan Menon, especialista em assuntos internacionais e professor emérito de ciência política no City College. Putin tem apresentado sua invasão da Ucrânia como uma luta anti-imperial contra um Ocidente invasor, e essa mensagem tem ressoado em partes do mundo em desenvolvimento que enfrentaram o colonialismo ocidental. Ao contrário do Ocidente, onde as opiniões sobre a Rússia são amplamente negativas, muitos indianos têm uma opinião positiva do país, de acordo com uma pesquisa do Pew Research Center realizada este ano. Na pesquisa, apenas 16% dos entrevistados na Índia expressaram opiniões desfavoráveis sobre a Rússia, em comparação com 46% que disseram ter uma associação positiva com o país. Menon previu que a Índia continuaria a cultivar laços mais profundos com os Estados Unidos a longo prazo, mas não ao custo de ter que escolher lados. "Qualquer um que espere que você possa desmembrar a Índia e colocá-la na coluna dos EUA, isso não vai acontecer", disse ele. "Você preferiria ser completamente dependente dos Estados Unidos ou da Rússia, ou ter uma posição de manobrabilidade entre os dois?"

De volta à Índia, representantes do partido Bharatiya Janata de Modi trocavam farpas com líderes do Congresso Nacional Indiano, seu principal oponente no Parlamento. Jairam Ramesh, um alto funcionário do Congresso, criticou a decisão de Modi de embarcar na visita de dois dias à Rússia em vez de visitar campos de refugiados no estado nordeste de Assam, onde as inundações causaram grandes danos e onde Rahul Gandhi, o líder da oposição, estava visitando as vítimas. Mas a guerra do Kremlin contra a Ucrânia não foi mencionada.