Zelenski diz que incursão na Rússia faz parte de plano maior para acabar com a guerra

KIEV — O presidente ucraniano Volodmir Zelenski disse nesta terça-feira, 27, que a rápida incursão deste mês na Rússia — onde quase 600 soldados russos foram capturados até agora — é parte de um plano maior para acabar com a guerra em seu país.

PUBLICIDADE Falando em uma coletiva de imprensa com autoridades de alto escalão, Zelenski disse que não tinha planos de anexar permanentemente a região e que irá apresentar seu plano ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, — junto com os candidatos presidenciais Kamala Harris e Donald Trump — nos próximos meses. “O principal ponto… é forçar a Rússia a acabar com a guerra”, disse Zelenski. “Nós realmente queremos justiça para a Ucrânia. E se esse plano for aceito — e, segundo, se for executado — nós acreditamos que o objetivo principal será alcançado.”

Ele se recusou a dar detalhes sobre seu plano.

Parte da região da fronteira de Kursk, incluindo a cidade de Sudzha, foi tomada em um ataque surpresa no dia 6 de agosto, levantando ânimos entre muitos ucranianos frustrados pela incapacidade de seus militares de recuperar terras perdidas para a Rússia — embora tenha levantado dúvidas sobre qual é o objetivo final da operação e se isso ocorrerá às custas de terras no leste da Ucrânia.

O comandante militar em chefe da Ucrânia, Oleksandr Syrsky, disse que o ataque resultou até agora na captura de 100 assentamentos, junto com os 594 soldados russos. A Ucrânia está mantendo cerca de 1.295 quilômetros quadrados em Kursk e ainda está avançando e “causando danos palpáveis”, disse Syrsky. Mas a Rússia moveu mais de 30 mil soldados para a área, muitos dos campos de batalha no sul da Ucrânia, e há cerca de “50 confrontos com o inimigo” diariamente.

A luta mais intensa, no entanto, continuou no leste da Ucrânia, onde o avanço constante da Rússia para conquistar toda a região industrial de Donbas avança. A chave para essa batalha é o centro logístico de Pokrovsk na junção de duas estradas principais. Os militares da Ucrânia estão “fazendo todo o possível para estabilizar a situação nessa direção”, disse Syrsky, mas a situação continua “bastante difícil”.

Publicidade

Em coletiva de imprensa em Kiev, Zelenski disse que incursão na região de Kursk faz parte de plano que será apresentado a Joe Biden, junto com os candidatos Kamala Harris e Donald Trump. Foto: Sergei Chuzavkov/AFP

Enquanto essas batalhas se desenrolavam, a Ucrânia sofreu nesta terça-feira outra onda de ataques de drones e mísseis, que destruíram um hotel frequentemente frequentado por jornalistas na cidade central de Kryvyi Rih. O ataque ocorreu dois dias depois de um hotel em Kramatorsk, no leste da Ucrânia, ter sido atingido, matando um conselheiro de segurança da agência de notícias Reuters e ferindo dois de seus jornalistas.

Na manhã de segunda-feira, a Rússia lançou uma de suas maiores ondas de ataques desde o início da guerra, logo após o Dia da Independência da Ucrânia, mirando infraestrutura de energia e causando interrupções em todo o país. As duas ondas de ataques mataram pelo menos 10 pessoas e feriram dezenas.

Zelenski confirmou que a Ucrânia usou caças F-16 adquiridos com aliados ocidentais — aeronaves que o país há muito tempo insistia que seriam decisivas na guerra — para abater alguns dos mísseis russos.

Soldados ucranianos realizaram uma incursão surpresa na região russa de Kursk em 6 de agosto. No dia 18, tomaram controle da cidade de Sudzha (foto). Foto: Ed Ram/The Washington Post

Rússia rejeita negociação

Mesmo antes do anúncio de Zelenski sobre um novo plano para acabar com a guerra, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, rejeitou nesta terça-feira as tentativas de negociação da Ucrânia.

CONTiNUA APÓS PUBLICIDADE “Se o Ocidente estiver interessado em normalizar a situação na Europa, é necessário sentar-se à mesa de negociações sem a papelada na forma da ‘fórmula Zelenski’”, disse ele, referindo-se a uma cúpula de paz realizada em junho que não teve participação da Rússia. A Rússia também acusou as forças ucranianas de colocar em risco sua usina nuclear na cidade de Kursk, a cerca de 40 quilômetros da linha de frente. O diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica estava inspecionando o local na terça-feira. “Sobre a operação da usina nuclear, o que vi é que a estação está operando em condições muito próximas do normal”, disse Rafael Grossi em uma entrevista coletiva na região de Kursk. “No entanto, está claro que tudo isso não nega o fato de que houve atividade aqui perto. Fui informado sobre o impacto dos drones. Me mostraram alguns dos restos deles e os sinais do impacto que eles tiveram.”

Publicidade

Ele disse que equiparar a situação na usina de Kursk com Chernobyl — local de um desastre nuclear em 1986 — era “um exagero”, mas que “é o mesmo tipo de reação e não há proteção específica, e isso é muito, muito importante”.

O serviço de segurança russo FSB abriu processos criminais contra sete jornalistas estrangeiros pelo que afirma ter sido uma travessia ilegal para território russo para fazer uma reportagem de Kursk.

Chefe da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Grossi, terceiro à esquerda, visitou a Usina Nuclear de Kursk nesta terça-feira, 27. Foto: Corporação de Energia Atômica do Estado de Rosatom via AP

Citando o FSB, agências de notícias estatais russas relataram nesta terça-feira que processos adicionais foram abertos contra um correspondente da emissora alemã Deutsche Welle e um jornalista do canal de TV ucraniano 1+1 após suas reportagens de Sudzha.

No início deste mês, o FSB informou que havia iniciado um processo criminal contra jornalistas da CNN e da emissora italiana RAI.