Rússia lança 200 drones e mísseis em um dos maiores ataques contra Ucrânia desde o início da guerra

MOSCOU — A Rússia lançou nesta segunda-feira, 26, mais de 200 mísseis e drones contra uma ampla faixa do território da Ucrânia, danificando instalações de energia e obrigando moradores de Kiev a procurar abrigo em porões e estações de metrô. O presidente ucraniano, Volodmir Zelenski, condenou o ataque como “um dos maiores” contra seu país na guerra que já dura 30 meses.

PUBLICIDADE Funcionários disseram que pelo menos 4 pessoas morreram e mais de 30 ficaram feridas. Uma estimativa anterior dizia que oito pessoas haviam morrido. Os ataques ocorreram em um momento volátil no conflito, quando Kiev comanda uma incursão pela fronteira da Ucrânia no sul da Rússia — a primeira invasão em solo russo desde a 2ª Guerra. Nesta segunda-feira, as forças ucranianas continuaram tentando avançar na região.

A ofensiva na região de Kursk mudou a dinâmica da guerra após meses em que as forças de Kiev estavam na defensiva no leste ucraniano. O avanço desacelerou nos últimos dias, mas Zelenski disse no domingo, 25, que as forças ucranianas haviam avançado de um a três quilômetros e tomado controle de mais dois vilarejos. Não foi possível verificar a afirmação de forma independente.

Ao mesmo tempo, as tropas russas têm atacado implacavelmente no leste da Ucrânia, cercando a cidade chave de Pokrovsk e arrasando cidades e vilas com barragens de artilharia e bombas planadoras.

Os ataques de drones e mísseis desta segunda-feira, que começaram por volta do amanhecer, visaram infraestrutura de energia na capital, Kiev, e nas regiões de Lviv e Rivne no oeste e Zaporizhzhia no sudeste, disseram as autoridades.

Os ataques pareceram ser uma escalada de uma campanha russa contra a rede elétrica da Ucrânia e causaram danos significativos o suficiente para provocar apagões em Kiev e outras cidades. Ao mesmo tempo, a Força Aérea reivindicou uma taxa de interceptações maior do que o usual durante o ataque.

Publicidade

”Como a maioria dos ataques russos anteriores, este é igualmente vil, visando infraestrutura civil crítica”, disse o líder ucraniano em uma postagem no aplicativo de mensagens Telegram. “Há muito dano no setor de energia”, disse, acrescentando que equipes estavam consertando os danos.

Pessoas observam a fumaça subindo sobre os prédios em Kiev, após ataque aéreo russo em meio à invasão russa da Ucrânia. Foto: Roman Pilipey/AFP

A Rússia tem repetidamente visado a infraestrutura energética ucraniana em tentativas de danificar a economia e aumentar a miséria civil causada pela guerra.

Sirenes de ataques aéreos tornaram-se uma rotina sombria para muitos na Ucrânia. Um vídeo postado nas redes sociais mostrou uma multidão no sistema de metrô da cidade, cujas estações são subterrâneas, cantando uma música em louvor à cidade. O vídeo não foi verificado de forma independente.

Na segunda-feira, as autoridades ucranianas estavam lutando para lidar com problemas aparentemente relacionados aos ataques aéreos. O prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, relatou cortes de energia e água em algumas partes da cidade, e o chefe da administração regional em Lviv, Maksim Kozitski, também relatou falhas de energia.

PUBLICIDADE Na cidade de Lutsk, no noroeste da Ucrânia, o ataque danificou um prédio de apartamentos, escreveu o prefeito da cidade, Ihor Polishchuk, em uma postagem nas redes sociais. Ele disse mais tarde que uma pessoa havia sido morta. Um homem de 69 anos também morreu na região de Dnipropetrovsk, no sul da Ucrânia, de acordo com o governador, Serhii Lysak, enquanto o governador da região de Zaporizhzhia, Ivan Fedorov, disse que um homem havia morrido em um ataque. Também houve mortes nas regiões de Kharkiv e Zhitomir, disseram as autoridades locais. Os relatórios de baixas ucranianas não puderam ser confirmados de forma independente. O Ministério da Defesa russo, que normalmente se mantém em silêncio sobre ataques que realiza contra cidades e outros alvos civis na Ucrânia, não disse nada em seu canal do Telegram.

Pessoas se abrigam na estação de metrô Teatralna durante ataque aéreo russo em Kiev. Foto: Roman Pilipey/AFP

Com estoques de suprimento reduzidos, a taxa na qual a Força Aérea Ucraniana disse estar interceptando drones e mísseis diminuiu no início deste ano, enquanto o Congresso americano debatia se continuaria enviando mísseis interceptadores fabricados nos EUA. O envio foi retomado nos últimos meses.

Publicidade

A Força Aérea da Ucrânia relatou uma taxa de interceptações maior que a típica durante o ataque desta segunda-feira, dizendo ter derrubado ou desabilitado eletronicamente 201 dos 236 mísseis e drones explosivos que a Rússia disparou. O comunicado não detalhou como a Ucrânia havia alcançado essa alta taxa, que não pôde ser verificada de forma independente.

Os militares disseram que “todas as armas e equipamentos disponíveis foram usados”, incluindo jatos de combate, mísseis interceptadores lançados do solo e equipes de soldados com metralhadoras.

Drones e mísseis russos atingiram 15 regiões na Ucrânia em uma barragem noturna visando principalmente a infraestrutura de energia, disse o primeiro-ministro ucraniano Denys Shmygal. Foto: Michael Shtekel/AP

Líderes ucranianos usaram o ataque de segunda-feira para renovar seu apelo por permissão para usar sistemas de armas fornecidos pelos aliados do país na Otan, incluindo os EUA, para atacar alvos militares na Rússia.

O ministro das Relações Exteriores ucraniano, Dimitro Kuleba, também pediu aos vizinhos ocidentais da Ucrânia que derrubassem mísseis russos voando dentro da Ucrânia perto de suas fronteiras, para aliviar o ônus sobre as forças de defesa aérea da Ucrânia.

Publicidade

”Nenhuma dessas decisões é escalatória”, disse Kuleba nas redes sociais. “Ao contrário, elas vão dissuadir a Rússia.”

O Exército polonês disse que havia mobilizado jatos de sua própria força aérea durante o ataque e que um objeto voador, provavelmente um drone, havia cruzado para o espaço aéreo polonês, relataram os meios de comunicação poloneses. O objeto provavelmente caiu cerca de 18 milhas da fronteira ucraniana na Polônia, disse o Exército, acrescentando que uma busca estava em andamento.

O Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia também emitiu um aviso à Belarus no domingo depois que o país concentrou tropas de seu próprio Exército e daqueles que servem no grupo mercenário russo Wagner em uma área próxima da fronteira da Ucrânia, perto da cidade belarussa de Gomel. Os movimentos começaram após a incursão da Ucrânia na região de Kursk, na Rússia.

Os aliados da Ucrânia na Otan, incluindo os EUA, forneceram ao país defesas aéreas, mas elas são mais eficazes em proteger Kiev, bem como locais militares e econômicos estratégicos. Outras cidades ficam pouco defendidas, às vezes por pouco mais do que soldados que tentam interceptar drones e mísseis de cruzeiro disparando metralhadoras montadas nas caçambas de picapes.

A Rússia tem atacado cidades ucranianas com mísseis e drones a cada poucos dias além de lançar diariamente barragens de artilharia, fogo de morteiros e mísseis em áreas próximas das linhas de frente. Em 8 de julho, um míssil atingiu o maior hospital infantil da Ucrânia, que fica em Kiev, colocando-o fora de ação sem matar nenhuma criança. No mesmo dia, ataques em toda a capital mataram mais de 30 pessoas.