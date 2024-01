As flores estão evoluindo para fazer autofecundação por conta de redução de insetos polinizadores

THE NEW YORK TIMES - LIFE/STYLE - Toda primavera, trilhões de flores se acasalam com a ajuda de abelhas e outros animais. Elas atraem os polinizadores para suas flores com cores chamativas e néctar. À medida que os animais viajam de flor em flor, eles levam consigo o pólen, que pode fertilizar as sementes de outras plantas.

Um novo estudo sugere que os seres humanos estão alterando rapidamente esse ritual anual da primavera. Como os pesticidas tóxicos e o desaparecimento de habitats reduziram as populações de abelhas e outros polinizadores, algumas flores evoluíram para fertilizar suas próprias sementes com mais frequência, em vez das sementes de outras plantas.





Um estudo realizado em França sobre amores-perfeitos descobriu que as flores eram mais frequentemente autofecundadas, ou utilizavam o seu próprio pólen para fertilizar as suas sementes, ao longo das últimas décadas. Foto: Samson Acoca-Pidolle via The New York Times

PUBLICIDADE Os cientistas disseram que ficaram surpresos com a velocidade das mudanças, que ocorreram em apenas 20 gerações. “É uma evolução rápida”, disse Pierre-Olivier Cheptou, ecologista evolucionário da Universidade de Montpellier, na França, que liderou a pesquisa. O Dr. Cheptou foi inspirado a realizar o estudo quando ficou claro que as abelhas e outros polinizadores estavam em um declínio drástico. Será que as flores que dependem de polinizadores para o sexo, ele se perguntou, encontrariam outra maneira de se reproduzir?

O estudo se concentrou em uma planta daninha chamada de amor-perfeito, cujas flores brancas, amarelas e roxas são comuns em campos e nas margens de estradas em toda a Europa.

Normalmente, os amores-perfeitos usam abelhas para se reproduzir sexualmente. Mas elas também podem usar seu próprio pólen para fertilizar suas próprias sementes, um processo chamado de autofecundação.

A autofecundação é mais conveniente do que o sexo, pois a flor não precisa esperar a visita de uma abelha. Mas uma flor que se autofecunda pode usar apenas seus próprios genes para produzir novas sementes. A reprodução sexuada permite que as flores misturem seu DNA, criando novas combinações que podem torná-las mais bem preparadas para doenças, secas e outros desafios que as gerações futuras poderão enfrentar.

Publicidade

Para acompanhar a evolução dos amores-perfeitos do campo nas últimas décadas, o Dr. Cheptou e seus colegas aproveitaram um estoque de sementes que os Conservatórios Botânicos Nacionais da França coletaram na década de 1990 e no início dos anos 2000.

Os pesquisadores compararam essas flores antigas com as novas flores do interior da França. Depois de cultivar as sementes novas e antigas lado a lado no laboratório em condições idênticas, eles descobriram que a autofecundação havia aumentado 27% desde a década de 1990.





Uma abelha em um amor-perfeito durante o estudo. Os pesquisadores acreditam que a autofecundação repetida pode ter introduzido mudanças que tornaram as flores menos atraentes para os zangões. Foto: Samson Acoca-Pidolle via The New York Times

Os pesquisadores também compararam a anatomia das plantas. Embora os novos amores-perfeitos não tenham mudado em seu tamanho total, suas flores encolheram 10% e produziram 20% menos néctar.

Os pesquisadores suspeitaram que essas mudanças tornaram os novos amores-perfeitos menos atraentes para os zangões. Para testar essa ideia, eles colocaram colmeias de abelhas dentro de recintos com amores-perfeitos antigos e novos. Com certeza, as abelhas visitaram mais as plantas antigas do que as novas.

PUBLICIDADE Como as populações de abelhas diminuíram, disse o Dr. Cheptou, o custo de produzir néctar e flores grandes e atraentes pode ter se tornado um fardo para as flores. Em vez de investir energia para atrair polinizadores, ele especulou, os amores-perfeitos estão tendo mais sucesso direcionando-a para o crescimento e resistindo a doenças. Os pesquisadores suspeitam que muitas outras flores enfrentam o mesmo desafio à sua sobrevivência e podem também estar evoluindo na mesma direção. “Não há razão para pensar que outras plantas não tenham evoluído”, disse o Dr. Cheptou. Se isso for verdade, as plantas podem estar piorando uma situação ruim para os insetos polinizadores. Muitos polinizadores dependem do néctar como alimento; se as plantas produzirem menos, os insetos passarão fome.

Publicidade

Os polinizadores e as flores podem estar presos em uma espiral descendente. Menos néctar reduzirá ainda mais as populações de insetos, tornando a reprodução sexual ainda menos gratificante para as plantas.

A espiral não será ruim apenas para os insetos, alertou o Dr. Cheptou. Se algumas plantas acabarem desistindo completamente da reprodução sexual, é improvável que consigam recuperar essa capacidade novamente.

Em alta Índice de contratação online nos EUA cai em dezembro Relembre as frases mais marcantes de Hebe Camargo Atlético de Madrid despacha Sevilla e busca recuperação no Campeonato Espanhol Em longo prazo, as limitações genéticas da autofecundação podem colocar as plantas em risco de extinção. “Elas não conseguirão se adaptar e, portanto, a extinção se tornará mais provável”, disse o Dr. Cheptou. Os resultados foram “impressionantes, embora desanimadores”, disse Susan Mazer, botânica da Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara, que não participou da pesquisa. A Dra. Mazer disse que a espiral pode até ser pior do que a pesquisa do Dr. Cheptou sugeriu. Juntamente com o declínio dos polinizadores, as plantas com flores estão enfrentando outros desafios que podem estar levando-as a abandonar a reprodução sexual. O aquecimento global, por exemplo, está acelerando o crescimento das flores. Ele pode estar diminuindo a janela de tempo, antes que as flores murchem, na qual elas podem oferecer néctar aos polinizadores. Mas Sasha Bishop, bióloga evolucionária da Universidade de Michigan que não participou do estudo, disse que algumas flores podem responder ao declínio dos polinizadores de forma oposta.

Publicidade

Em um estudo sobre glórias-da-manhã no sul dos Estados Unidos, ela e seus colegas descobriram que, entre 2003 e 2012, as flores ficaram maiores, e não menores. Os cientistas veem essa mudança como uma estratégia para continuar atraindo abelhas à medida que elas se tornam menos comuns.

“Elas poderiam investir na autofecundação ou na atração de polinizadores”, disse a Dra. Bishop. “Ambos os resultados são perfeitamente razoáveis”.

The New York Times Licensing Group - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito do The New York Times

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.