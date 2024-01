Opinião: Este ano, faça uma resolução sobre algo maior do que você mesmo

THE NEW YORK TIMES - LIFE/STYLE - As resoluções de Ano Novo são orações de um centavo. Você é de um jeito, mas espera ser de outro. Você costumava querer isso, mas agora quer aquilo.

O que se presume por trás das resoluções é que algo deve ser corrigido e melhorado. A pessoa promete ser melhor do que foi no ano anterior.

Cariocas e turistas assistem à tradicional queima de fogos na praia de Copacabana; final de ano é tempo de renovar as promessas. Foto: Wilton Junior/Estadão

Parte da natureza das resoluções, especialmente para aqueles que têm mais de 60 anos, tem a ver não apenas com o novo ano que temos pela frente, mas também com o tempo já gasto ou mal gasto.

Refletimos sobre os anos que vivemos, sobre as resoluções passadas feitas e não cumpridas. Outra véspera de Ano Novo chegou e se foi. Toda vez que a bola cai, o coração se afunda. O tempo está se esgotando, e tempo é o que mais valorizamos.

O historiador e filósofo Lewis Mumford acreditava que o relógio, e não a máquina a vapor, era a principal máquina da era industrial, porque o tempo tem uma relação de comando com o gasto de energia humana e, portanto, com qualquer produto em si. Desde o início, a essência da indústria tem sido o fato de as coisas funcionarem no tempo. O tempo afeta tudo na vida, até mesmo o amor. As coisas fundamentais se encaixam.

Portanto, sempre há um desespero e uma urgência melancólicos quando gritamos: “Feliz Ano Novo!” Será que este novo ano será, de fato, melhor do que o anterior? Nós decidimos que sim. Decidimos ser mais aptos, mais saudáveis, mais inteligentes, mais ricos, mais bem-sucedidos, mais populares, mais produtivos, mais bem vestidos, mais felizes. E assim recomeça todo o ciclo inútil, tolo e inevitavelmente decepcionante.

O problema com todas essas promessas voltadas para si mesmo é que elas são feitas sem tanto sentido. O que o grande mundo se importa se você perder peso, ou se exercitar, ou se esforçar mais, ou parar de beber ou fumar?

Pare de fumar ou fume três maços por dia. Exercite-se diariamente ou deixe-se levar. É sua escolha, sua vida. Sua pequena vida. Enquanto isso, o mundo - todo o mundo torturado, autodestrutivo, polarizado, em perigo, extraordinário - continua girando.

E se, em vez de planejarmos nossos regimes de exercícios, concentrássemos nossas intenções em tudo o que é indesejável na atividade humana - guerras, intolerância, brutalidade, destruição da Terra - e procurássemos lidar com isso? E se, em vez de tomarmos uma resolução branda, assumíssemos compromissos firmes?

Em Leaves of Grass (Folhas de Relva, em tradução livre), Walt Whitman escreve: “Isto é o que você deve fazer: Amem a terra, o sol e os animais, desprezem as riquezas, deem esmolas a todos que pedirem, defendam os estúpidos e os loucos”. Ele continua: “Reexamine tudo o que lhe foi dito na escola, na igreja ou em qualquer livro, rejeite tudo o que insulta sua própria alma, e sua própria carne será um grande poema”.

Então é isso. Se estiver procurando por uma resolução que valha a pena, Whitman não é um mau lugar para começar.

A tarefa de melhorar o mundo pode parecer impossível, mas não é. Tudo o que é preciso é a sequência adequada de decisões discretas e corretas. As decisões são apenas resoluções bem sucedidas.

Um editor meu me contou uma história de sua infância na fazenda de seus avós em Iowa. O garotinho, olhando para os muitos hectares de milho, perguntou ao avô: “Como vamos descascar todo esse milho?” Seu avô respondeu: “Uma fileira de cada vez”.

Essa também é a maneira de melhorar o mundo. E podemos começar aos poucos.

Pessoalmente, prometo que visitarei com frequência um hospital infantil e tentarei distrair as crianças com histórias, quanto mais engraçadas, melhor. Prometo telefonar para todas as pessoas solitárias que conheço - e há muitas - pelo menos duas vezes por semana, apenas para conversar e fazê-las se sentir parte do mundo vivo. Prometo dar esmolas a todos que pedirem e aos que não pedirem, e defender os estúpidos e loucos, quanto mais estúpidos e loucos, melhor. Prometo ficar de olho nos perdidos (gatos, cachorros e pessoas) e levar-lhes segurança e conforto. Prometo ver todo erro como uma ameaça e toda ferida como uma oportunidade.

O que você fará - agora mesmo, nesta semana, neste mês - para criar um mundo melhor? Organize um protesto. Envie uma carta para corrigir um erro ou para oferecer amizade. (Uma carta atenciosa e simpática para um amigo que está sofrendo ou passando por dificuldades é algo poderoso). Dê uma mãozinha. Ofereça uma palavra de conforto, inspiração, apoio ou amor. Doe dinheiro ou, o mais valioso de tudo, tempo. Há muitas maneiras de mudar este mundo, bem ao nosso alcance.

A grande e bela ironia de tudo isso, é claro, é que a abnegação não é o oposto do autoaperfeiçoamento. O altruísmo é o autoaperfeiçoamento - o tipo mais significativo e duradouro.

Pratique-o e você poderá descobrir que o Ano Novo é, de fato, um passo à frente do anterior. Você pode descobrir que, de uma só vez, parece e se sente melhor do que se tivesse feito qualquer dieta ou exercício. Livre do ego. Mais leve em seus pés. Diga, você não perdeu peso?

Pratique isso e, de repente, você perceberá que sua pequena vida se tornou grande. A vida grande, a vida grandiosa é como a arte. Ela não é bem feita, a menos que o artista sonhe de forma expansiva, ridícula, fazendo um glorioso papel de bobo do tamanho de Whitman ao tentar melhorar tudo, curar todos os males. Nada menos que isso.

Em um evento há alguns meses, alguém me perguntou por que eu escrevi algo da maneira que escrevi, e me peguei deixando escapar: “Para salvar o mundo”. Foi engraçado, absurdo e verdadeiro.

The New York Times Licensing Group - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito do The New York Times