Essa melhoria nos resultados com o aumento dos algoritmos não tem aprimorado apenas as habilidades previstas, mas também levado a comportamentos emergentes, em que os modelos começam a realizar tarefas para as quais não foram explicitamente treinados.

Já no GPT-3, por exemplo, começaram a surgir habilidades de tradução entre idiomas, compreensão contextual em textos ambíguos e até síntese argumentativa, sem que esses conhecimentos tivessem sido diretamente ensinados. Esses comportamentos emergentes têm desafiado as expectativas tradicionais de machine learning, pois extrapolam a simples associação de padrões nos dados e se aproximam de uma verdadeira criatividade artificial.

No entanto, embora a ampliação de parâmetros tenha expandido os horizontes da ciência e aberto novas oportunidades de inovação, ela também traz um desafio técnico e ético considerável quanto à calibração e ao alinhamento dos modelos.