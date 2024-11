Os resultados trimestrais da Microsoft, Meta, Google e Amazon foram divulgados nesta semana e deixaram uma coisa clara: elas estão prestes a aumentar ainda mais os gastos com inteligência artificial (IA). Obviamente, a maior parte desse investimento será destinada à infraestrutura, como chips e data centers da Nvidia. A Nvidia só deve anunciar seus lucros do terceiro trimestre daqui a um mês, mas será mais um indicador a ser observado para saber como está o boom da IA.

Meta aumenta investimentos em infraestrutura Foto: Godofredo A. Vásquez/AP

PUBLICIDADE A Meta disse que espera que as despesas de capital continuem a crescer significativamente em 2025, à medida que acelera seus investimentos em infraestrutura. A empresa elevou sua orientação de despesas de capital para 2024 para entre US$ 38 bilhões e US$ 40 bilhões, acima dos US$ 37 bilhões a US$ 40 bilhões. “Nossos investimentos em IA continuam a exigir uma infraestrutura séria”, disse o CEO Mark Zuckerberg na teleconferência de resultados de ontem.

A Meta está trabalhando atualmente na próxima versão de seu modelo Llama e continua a se posicionar como uma empresa de IA - tudo isso enquanto depende da receita de anúncios de suas plataformas de redes sociais para pagar a conta. Para preencher a lacuna, Zuckerberg enquadrou a IA como uma vitória para seu negócio principal de anúncios. Ele disse que seus avanços em IA estão possibilitando prever melhor o conteúdo que os usuários querem ver, levando a aumentos de 8% e 6% no tempo gasto no Facebook e no Instagram, respectivamente.

Microsoft

A Microsoft registrou um crescimento positivo para seu negócio de IA, informando que está no caminho certo para ultrapassar US$ 10 bilhões em taxa de execução de receita anual no trimestre atual e que será sua categoria de produto mais rápida a atingir esse marco. Além disso, a empresa divulgou detalhes de seu investimento na OpenAI pela primeira vez em um registro regulatório trimestral, pintando um quadro de perdas maciças do outro lado de sua aposta em IA.

No documento, a Microsoft declarou que fez um total de US$ 13 bilhões em compromissos com a OpenAI. Isso, no entanto, não incluiu os US$ 750 milhões adicionais que a empresa supostamente investiu na última rodada de financiamento da OpenAI no início de outubro (o trimestre terminou em 30 de setembro).

Além de seu investimento geral, a Microsoft também divulgou o preço que o financiamento da OpenAI está cobrando de seus lucros. A empresa disse que as perdas de sua participação na OpenAI foram parte da razão pela qual ela teve uma despesa de US$ 683 milhões em seus investimentos em ações no trimestre.

Google

Em relação à IA, o Google destacou como o boom impulsionou seus negócios na nuvem. Mas o mais interessante é que o CEO Sundar Pichai disse que a IA está escrevendo mais de 25% dos novos códigos da empresa, mas os engenheiros ainda revisam o trabalho antes de usá-lo.

Embora o restante das declarações de lucros relacionadas à IA das empresas tenha sido um tanto previsível, eu teria adorado ouvir mais detalhes sobre a programação por IA. O Google não respondeu às minhas perguntas sobre como isso parece no processo, incluindo os tipos de projetos de codificação para os quais a IA é mais adequada (ou não é tão boa) e se já enviou algo codificado por IA. Cada vez mais, a IA não é apenas o produto, mas também está criando os produtos. Nas futuras chamadas de resultados, será que ouviremos que o aumento da eficiência da codificação de IA (ou as demissões de engenheiros caros) está aumentando os lucros?

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.

c.2024 Fortune Media IP Limited

Distribuído por The New York Times Licensing Group