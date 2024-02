Klaus vê a arte como um refúgio essencial para a humanidade, onde o artista destaca-se por sua habilidade de captar e compartilhar com a sociedade suas emoções e visões mais íntimas, oriundas do desejo de superar traumas, medos, neuroses e outros dilemas internos e espirituais. Segundo o artista, "a arte é a forma mais sublime de terapia, pois por meio dela, somos capazes de enfrentar e desvendar nossos conflitos mais profundos de maneira a preservar nossa saúde mental e a dos que nos cercam. Em essência, a arte funciona como uma catarse pública, permitindo que cada pessoa expresse seu íntimo de acordo com suas necessidades. Esse processo possibilita que os artistas inspirem e conduzam a sociedade a uma reflexão sobre como lidar com diferentes conflitos sociais."

Ou seja, se de certa forma, a arte é uma forma criativa de manifestar emoções, não podemos considerar que a IA generativa realmente faça arte. Pois mesmo que sua criação desperte emoções nas pessoas, seu funcionamento não é guiado por um mecanismo endógeno dos algoritmos que leve à necessidade de manifestar suas emoções, até porque os algoritmos não possuem emoção. Assim, a arte é um processo intrinsecamente humano, que se retirado da equação, faz com que a manifestação deixe de ser arte.

Por outro lado, um usuário utilizando uma IA generativa para criar uma imagem mantém o componente humano no processo criativo. A criação de prompts, ou seja, textos que instruem a IA generativa a gerar uma imagem de acordo com o desejo do usuário, poderia ser considerada uma forma de arte, mediada pelo computador?

Para Klaus, cada criador tem seu estilo único e faz uso das ferramentas disponíveis, adaptando-se à evolução do mercado e das tecnologias. Em sua visão, a IA é apenas mais uma dessas ferramentas dentro de uma vasta gama de possibilidades atualmente disponíveis. Ele entende que ela pode ser um alicerce para o avanço de novas tecnologias na fotografia, no cinema e em outras formas de arte.

No entanto, ele é categórico ao dizer que a IA não deve ser empregada na essência do processo criativo de um verdadeiro artista. Ele argumenta que o real artista sempre estará um passo à frente desafiando conceitos pré-existentes e criando novas formas de manifestar e provocar emoções, enquanto as IAs generativas são programadas para imitar a criação humana. Ou seja, em sua visão, as IAs geram conteúdos que satisfazem critérios, padrões e dados já aceitos e incorporados ao repertório humano, enquanto o verdadeiro artista está sempre em busca de desafiar esses conceitos para evoluir a expressão artística. Assim, o artista, em sua constante evolução e singularidade, não pode ser replicado pela IA, que por sua natureza, sempre estará um passo atrás e jamais alcançará a essência da "alma viva" do artista.