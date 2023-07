‘AppleGPT’: gigante pode entrar na corrida de IA gerativa junto do ChatGPT

A Apple vem desenvolvendo uma ferramenta de inteligência artificial (IA) que pode rivalizar com o ChatGPT, da OpenAI, e com o Bard, do Google. Apesar do desenvolvimento já ter começado, a empresa ainda não tem planos para disponibilizar a tecnologia para o público. As informações são da agência de notícias Bloomberg.

A Apple chegou a criar sua própria estrutura, conhecida internamente como “Ajax”, para construir grandes modelos de linguagem. Nessa base, a empresa desenvolveu o seu próprio sistema chatbot de IA que foi apelidado de “Apple GPT” por engenheiros.

Apple está trabalhando em seu próprio sistema de IA gerativa Foto: Stefanie Loos/Reuters

A inteligência artificial é uma tecnologia presente em produtos Apple há anos, como na assistente de voz Siri, porém, com a chegada desses novos sistemas como o ChatGPT, a empresa vem discretamente trabalhando para se atualizar no mercado de IAs gerativas, que criam textos e imagens conforme comandos fornecidos por um usuário.

Com especialistas preocupados com relação a privacidade dos usuários de ferramentas de IA, o CEO da Apple, Tim Cook, tem adotado uma postura cautelosa em relação à tecnologia. Durante uma teleconferência realizada em maio, Cook disse que a tecnologia tem potencial, mas que ainda há “uma série de questões que precisam ser resolvidas”.

Por conta disso, a Apple ainda está analisando o cenário externo para introduzir IA gerativa em seus produtos - como na Siri e até em projetos futuros como o chamado Quartz, de treinamento em saúde - contratando profissionais e equipes especializadas nesses tipos de software.

A expectativa é que a empresa se manifeste sobre esse assunto até o próximo ano.

Continua após a publicidade

*Alice Labate é estagiária sob supervisão do editor Bruno Romani