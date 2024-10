Se você empreende, você lidera. Mas liderar vai muito além de tomar decisões difíceis ou “comandar o barco”. Ser o líder que sua empresa precisa é compreender que a verdadeira liderança começa por você, mas não é sobre você. A liderança que transforma mercados e empresas se baseia na sua capacidade de autoliderança e na habilidade mais crucial para o futuro dos negócios: o seu próprio pensamento estratégico.

Com a velocidade implacável da evolução tecnológica e a ascensão da inteligência artificial (IA), muitos líderes perdem o sono, preocupados com a ameaça de serem ultrapassados pelas máquinas. Mas a questão real não é apenas sobre tecnologia; é sobre a sua capacidade de se reinventar constantemente. Afinal, como você pode se destacar em um mundo onde algoritmos tomam decisões mais rápidas e, muitas vezes, mais precisas?

Líderes necessitam de reorganização no tempo das IAs Foto: Natee Meepian/Adobe Stock

O jogo mudou, e a estratégia também. Se você quer sobreviver e prosperar nesse novo cenário, precisa dominar as competências estratégicas que as máquinas nunca terão. Michael Watkins, em seu livro “As seis disciplinas do pensamento estratégico”, oferece um roteiro claro para líderes do futuro. São elas:

Reconhecimento de padrões – A capacidade de identificar tendências em grandes volumes de dados é uma vantagem competitiva. Análise de sistemas – Entender como as partes da empresa estão interconectadas é crucial para tomar decisões que afetam o todo. Agilidade mental – Adaptar-se rapidamente às mudanças tornou-se uma necessidade diante da velocidade tecnológica. Resolução de problemas complexos – É preciso lidar com problemas multifacetados, considerando aspectos tecnológicos e humanos. Visionarismo –Líderes estratégicos devem criar uma visão de futuro que inspire e guie suas equipes. Astúcia política – Navegar habilmente pela política empresarial interna e externa é essencial para atingir metas de longo prazo.

Então, como você pode ser o líder que sua empresa precisa neste exato momento? A resposta pode ser brutal: o que te trouxe até aqui não será suficiente para te levar adiante. As máquinas podem ser mais rápidas, mais precisas, mais analíticas. Mas há uma coisa que elas jamais poderão fazer: conectar-se emocionalmente, cultivar uma cultura organizacional autêntica, inspirar sua equipe a ir além, pensar criativamente, e desafiar o status quo. Isso é o que te faz insubstituível.