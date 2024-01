A elite global se empolgou com a IA em 2023, mas agora teme a tecnologia

A OpenAI, cujo quadro conta com 1.000 funcionários, tem uma equipe significativamente menor trabalhando nas eleições do que as grandes empresas de mídia social, como Meta e TikTok. Altman defendeu seu compromisso com a segurança das eleições, dizendo que o tamanho da equipe não era a melhor maneira de medir o trabalho de uma empresa nessa área. Mas o The Washington Post descobriu no ano passado que a empresa não aplica suas políticas existentes sobre direcionamento político.

Os formuladores de políticas continuam temerosos de que as empresas não estejam pensando o suficiente sobre as implicações sociais de seus produtos. No mesmo evento, Eva Maydell, membro do Parlamento Europeu, disse que está desenvolvendo recomendações para as empresas de IA antes das eleições globais.

“O tema da reunião anual deste ano é a reconstrução da confiança”, disse Maydell, que trabalhou na Lei de IA do bloco, que deve se tornar lei este ano após um acordo político em dezembro. “Espero sinceramente que este não seja o ano em que perderemos a confiança em nossos processos democráticos por causa da desinformação, por causa da incapacidade de explicar a verdade.”

