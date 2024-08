Acordo com SoftBank cai e Intel fica para trás na corrida pela IA novamente

Há relatos de que o objetivo do CEO do SoftBank, Masayoshi Son, é investir bilhões de dólares para colocar o grupo no centro do desenvolvimento de inteligência artificial – o qual depende, em grande parte, da fabricação de chips potentes. A ideia seria criar uma rivalidade com a Nvidia, já estabelecida no mercado.

O projeto com a Intel falhou recentemente, diz o Financial Times. De acordo com as pessoas ouvidas pelo veículo, a causa seria a incapacidade da empresa de proporcionar os dispositivos no volume e velocidade necessários. Agora, a corporação do Japão está focada em negociar com a fabricante de chips Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, a TSMC.