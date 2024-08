Intel registra prejuízo de US$ 1,6 bi e anuncia demissão de mais de 15 mil funcionários

A Intel, fabricante de chips do Vale do Silício, disse nesta quinta-feira, 1º., que vai cortar mais de 15 mil empregos para ajudar em um plano de recuperação, enquanto a empresa tenta se recuperar após uma série de tropeços.

Os cortes de empregos correspondem a 15% da força de trabalho da Intel. A empresa também anunciou outras medidas de reestruturação e uma diminuição nos gastos de capital, que devem reduzir os custos em US$ 10 bilhões em 2025. Para economizar dinheiro, a Intel também disse que suspenderia seus dividendos trimestrais no quarto trimestre. "Esta é uma notícia dolorosa para eu compartilhar", disse Patrick Gelsinger, executivo-chefe da Intel, em uma carta aos funcionários. "Sei que será ainda mais difícil para vocês lerem. Este é um dia incrivelmente difícil para a Intel, pois estamos fazendo algumas das mudanças mais consequentes na história da nossa empresa".

Os cortes de empregos correspondem a 15% da força de trabalho da Intel Foto: Richard Drew/AP

As ações da empresa caíram mais de 17% nas negociações após o expediente.

Na quinta-feira, a Intel informou que a receita de seu negócio de data center caiu 3% no segundo trimestre. Em contraste, a AMD, rival da empresa no mercado de chips, informou na terça-feira, 31, um salto de 115% em seus negócios de data center.

No geral, a Intel teve um prejuízo de US$ 1,6 bilhão no segundo trimestre, enquanto a receita caiu 1%, para US$ 12,8 bilhões. Sua margem de lucro bruto, uma métrica observada de perto que já foi em média de 65%, foi de 35,4% no trimestre.

Para o período atual, a Intel projetou uma receita de US$ 12,5 bilhões a US$ 13,5 bilhões e uma margem de lucro bruto de 34,5%.

A Intel, um antigo ícone que produz chips de microprocessadores que servem como cérebros eletrônicos na maioria dos computadores, tem lutado contra uma queda em meio à forte concorrência de chips usados para inteligência artificial (IA), enquanto tenta recuperar uma posição de liderança na fabricação dos componentes.

Dificuldades

Gelsinger trabalhou para revigorar a empresa depois de ser nomeado seu principal líder no início de 2021. Entre outras ações, ele rapidamente se tornou um dos principais lobistas do setor em busca de subsídios federais para incentivar uma maior produção dos componentes básicos nos EUA.

Ele também tentou corrigir os problemas de fabricação da Intel. Diferentemente da maioria de seus pares, a Intel fabrica chips e também os projeta. Outros dependem de serviços de produção externos chamados de fundições, sendo que a maioria recorre à Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC).

Antes de Gelsinger se tornar CEO, a Intel havia perdido a liderança para a TSMC no fornecimento de avanços regulares na tecnologia de produção que proporciona aos chips maior capacidade de computação. Ele embarcou em um esforço dispendioso para fornecer cinco novas gerações de tecnologia - que historicamente chegavam a cada dois anos ou mais - em quatro anos. Esse esforço está produzindo resultados, mas tem custos elevados.

Gelsinger também lançou um plano paralelo para construir mais fábricas e transformar a Intel em uma grande fundição de chips para terceiros. Essa estratégia ajudou a empresa a se tornar a maior beneficiária, em março, da legislação dos EUA conhecida como CHIPS Act, ganhando provisoriamente subsídios federais no total de US$ 8,5 bilhões. Além dos problemas de fabricação, a Intel teve problemas com o produto. A demanda por computadores pessoais que usam seus chips caiu no ano passado. Ao mesmo tempo, os clientes estão recorrendo à rival Nvidia para obter chips de IA para data centers, mesmo que a Intel tenha reagido ao boom da IA acrescentando recursos a seus chips padrão e oferecendo uma linha de chips para fins especiais chamada Gaudi. A Advanced Micro Devices, outra rival, também conquistou sua participação no mercado de chips padrão para data centers e novos produtos adaptados para IA. A última grande reestruturação da Intel foi anunciada em 2016, quando a empresa disse que cortaria até 12 mil empregos, ou 11% de sua força de trabalho.

Em sua carta aos funcionários, Gelsinger disse que os anúncios de quinta-feira “me desafiaram profundamente, e esta é a coisa mais difícil que já fiz em minha carreira”. Ele prometeu que a Intel “priorizaria uma cultura de honestidade, transparência e respeito nas próximas semanas e meses”.

