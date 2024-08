Google lança IA generativa nas buscas para todos os usuários no Brasil; veja como funciona

A ferramenta poderá resumir conteúdos e oferecer tópicos de respostas a partir de uma busca do usuário no site. Com ele, não é necessário clicar em nenhum link ou ser redirecionado para nenhum outro portal para obter as informações desejadas. Na prática, um resumo com as principais informações sobre o que o usuário deseja saber aparece na mesma tela de busca, acima dos links.

“A experiência de IA generativa na Busca têm o potencial de revolucionar a maneira como buscamos informações. Ela permite que as pessoas explorem novos tipos de perguntas, encontrem as informações necessárias com mais rapidez e acessem o melhor conteúdo que a internet oferece”, afirmou Hema Budaraju, diretora sênior de produto da Busca, em um comunicado.