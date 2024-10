Quer trabalhar no Google? CEO conta o que procura em novos funcionários

O CEO do Google, Sundar Pichai, disse que está orgulhoso da taxa “esmagadora” de candidatos que aceitam as ofertas de emprego na empresa e explicou que tipo de talento a gigante da tecnologia precisa.

Em uma entrevista com David Rubenstein na Bloomberg TV que foi ao ar nesta quinta-feira, 17, Pichai disse que a taxa de “sim” está próxima de 90%. Quando perguntado sobre o que o Google procura em novas contratações de nível básico, ele disse que isso depende do tipo de função.

A aposta do Google é em talentos de softwares Foto: Jeff Chiu/AP

PUBLICIDADE “Se você é da área de engenharia, estamos procurando programadores realmente bons, pessoas que entendam bem de ciência da computação e que possam estar dispostas a aprender e crescer, aplicar-se a novas situações e ter um bom desempenho”, disse Pichai. “Mas estamos realmente procurando engenheiros de software ‘superstar’.” O Google, assim como o restante do setor de tecnologia, fez uma série de contratações após a pandemia, mas depois demitiu funcionários no início deste ano, já que as empresas deixaram de se concentrar no crescimento e passaram a cortar custos.

Isso gerou reclamações entre alguns funcionários do Google, que também notaram um recuo nas vantagens do local de trabalho, culminando em uma reunião geral em maio, quando os funcionários falaram sobre estarem com a moral baixa e reclamaram que não estavam desfrutando de uma parcela justa do sucesso da empresa.

Google foca em inteligência artificial

Apesar dos cortes anteriores, a corrida pela inteligência artificial (IA) continua a impulsionar o crescimento. À medida que a OpenAI, a Meta, a Amazon e o Google aumentam seus esforços de inteligência artificial, as empresas permanecem gastando bilhões de dólares em chips e outros hardwares e, ao mesmo tempo, tentando captar os melhores talentos.

Com o objetivo de se manter competitivo nesse cenário, o Google está até usando a IA em suas contratações. A divisão de computação em nuvem da empresa tem usado a IA desde o outono passado para aprimorar seus processos de correspondência e integração de candidatos. A empresa criou seu próprio produto de IA, o Gemini para o Google Workspace, que, segundo ela, está interligado à maioria dos estágios da aquisição de talentos.

Tracey Arnish, chefe de RH do Google Cloud, disse à Fortune em julho que a equipe começou a usar IA para analisar os milhões de trabalhadores que se candidataram a cargos nos últimos anos. Além disso, quando o comitê de contratação se reúne para avaliar um grupo de candidatos, o Google Gemini é implantado para coletar todo o feedback interno relevante sobre os indivíduos.

Outro ponto abordado durante a entrevista por Pichai, é o fato de ainda acreditar no fornecimento de alimentação gratuita aos funcionários, apesar do custo que isso exige.

“As pessoas valorizam a colaboração pessoal”, disse ele a Rubenstein no início da entrevista. “Lembro-me de várias vezes, quando estava trabalhando no Google, de estar em cafés, conhecer outra pessoa, conversar e ficar entusiasmado com alguma coisa. Isso estimula a criatividade, cria uma comunidade. E acho que o benefício que resulta disso é muito maior do que o custo associado a ele.”

