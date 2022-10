BeReal: saiba como usar a nova rede social que encanta pela simplicidade

Queridinho dos usuários nos últimos meses, o BeReal é um app de fotos espontâneas, efêmeras e — por que não? — reais, que já conquistou 53 milhões de instalações desde janeiro de 2022, de acordo com a empresa de monitoramento de redes Sensor Tower.

Criada na França, a rede social virou febre entre quem passou anos na rotina frenética de adicionar filtros e clicar fotos em ângulos perfeitos para a internet e, agora, está cansado das redes sociais.

A plataforma introduz o usuário a uma interface simples. São três as telas navegáveis: de foto, do feed e a aba de descobertas, que permite ver as imagens de pessoas “aleatórias” — quase como um Para Você, do TikTok.

Para ver os cliques dos amigos, é necessário uma solicitação que deve ser aceita mutuamente entre usuários.

Para adicionar pessoas, basta clicar na aba “Amigos” e digitar o usuário na barra de pesquisa. Também é possível acessar a aba de solicitações para aceitar convites de outras contas.

A notificação de postagem do BeReal desencadeia quase uma dança sincronizada entre os usuários do app: quando toca o aviso, é hora de fazer pose para a selfie e mirar, rapidamente, para o que você quer mostrar para os seus seguidores. Isso porque o app só permite publicar uma foto por dia e traz uma série de ferramentas para incentivar que a imagem seja o mais natural possível.

Clicar na notificação abre uma tela com câmera dupla — e a ideia é mostrar quem é você e o que você está fazendo agora. Sem edições.

O usuário tem dois minutos para fazer as fotos e a imagem que vai para o feed leva informações específicas, como o número de tentativas feitas até o resultado final, se o usuário publicou dentro dos dois minutos (tempo estabelecido pelo app) ou, para os que chegaram depois, quanto tempo depois o post foi feito.

Nesse momento, uma tela semelhante à câmera do celular aparece e basta clicar no botão de captura para fazer o registro. As fotos frontal e traseira são feitas uma após a outra e, depois de capturar, é só clicar em Enviar.

Para interagir com os posts de amigos, o BeReal permite que cada usuário personalize reações únicas a partir do próprio rosto, recurso batizado de Realmoji. Como padrão para todas as pessoas, a rede permite cadastrar reações como “joinha”, “rosto feliz”, “rosto surpreso”, “rosto apaixonado” e “rosto rindo”.