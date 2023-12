Para muita gente a temporada de Natal é aberta, oficialmente, quando Mariah Carey sai da “geladeira”. Mas, para o mundo da tecnologia, as festas só têm início depois que Bill Gates, fundador da Microsoft, divulga sua tradicional lista de livros de fim de ano — e a de 2023 já está entre nós.

Pela segunda vez no ano, o bilionário fez questão de trazer sugestões que vão além das obras literárias, incluindo uma playlist de músicas natalinas e vídeos sobre economia para seus seguidores. A primeira vez que o fundador da Microsoft inovou nas suas recomendações foi em junho deste ano, quando publicou sua lista de leituras para o verão americano.

Nas dicas deste fim de ano, Gates trouxe livros que falam sobre mudanças climáticas e reflexões sobre como a sociedade e a ciência funcionam. Veja as indicações de Bill Gates para esse final de ano:

“A canção da célula”, de Siddhartha Mukherjee

"A canção da célula", de Siddhartha Mukherjee Foto: GatesNotes/Divulgação

Lançado em agosto deste ano, o livro do médico e biólogo Siddhartha Mukherjee faz uma viagem nas células do corpo para explicar descobertas científicas e estudos médicos sobre o assunto.

Na obra, o autor alterna entre as explicações e os exemplos práticos de como alterações, interações e o funcionamento das células podem desencadear reações gigantescas no corpo humano, como doenças e a própria reprodução.

Editora: Companhia das Letras

Páginas: 552

Idioma: Português

Preço: R$ 104,90

“Not the End of the World”, de Hannah Ritchie

“Not the End of the World”, de Hannah Ritchie Foto: GatesNotes/Divulgação

Em “Not the End of the World”, Gates se adianta no que poderia ser uma leitura de meio de ano — o livro, da cientista de dados Hannah Ritchie, vai ser lançado apenas em janeiro de 2024, mas já entrou na lista do bilionário.

Na obra, Hannah aborda assuntos relacionados à mudança climática no planeta de uma perspectiva numérica: de acordo com a autora, mesmo com a piora nas condições do clima, o mundo tem feito progressos diante dos problemas ambientais e pode, ainda, aumentar suas iniciativas de sustentabilidade para que, no fim das contas, o planeta não acabe.

O livro é recheado de dados de pesquisas e estatísticas que mostram o que funciona e o que pode ser mudado em busca de uma vida mais sustentável.

Data de lançamento: 11 de janeiro de 2024

Editora: Vintage Digital/Penguin

Páginas: 341

Idioma: Inglês

Preço: €19

“Invention and Innovation”, de Vaclav Smil

“Invention and Innovation”, de Vaclav Smil Foto: GatesNotes/Divulgação

Um dos autores preferidos de Bill Gates entra na lista com o livro “Invention and Innovation” lançado em fevereiro deste ano. Na obra, o autor faz uma retrospectiva de tudo o que o ser humano foi — e é — capaz de inventar e como a empolgação exagerada com as tecnologias podem ser equivocadas.

Ele explica, pegando carona no desenvolvimento massivo da inteligência artificial (IA), que existe uma diferença entre um idealismo de tecnologias e processos que, de fato, podem ser aplicados com sucesso no mundo real.

Editora: The MIT Press

Páginas: 232

Idioma: Inglês

Preço: US$ 24,95

Videoaulas de economia de Timothy Taylor

Este ano, Gates também recomendou Videoaulas de economia em sua tradicional lista Foto: GatesNotes/Divulgação

Gates também deixou videoaulas como dica de conteúdo para este final de ano. A recomendação foi um curso online de Timothy Taylor, professor de economia formado na Universidade Stanford.

Em um dos seus cursos, chamado “Economics, 3rd Edition”, o professor oferece uma visão sobre como funciona uma economia de mercado, desde conceitos básicos como oferta e demanda até regulações de transações internacionais, de uma forma simples e didática, segundo Gates.

Algumas aulas do professor estão disponíveis no YouTube, onde é possível acessar o canal dos cursos online.

Playlist de natal

Para terminar as suas recomendações, Gates preparou uma playlist no Spotify apenas com músicas natalinas. Segundo o bilionário, a ideia foi reunir canções festivas de várias partes do mundo para celebrar o feriado. As dicas incluem músicas de Stevie Wonder, Coldplay, Madonna e até Laura Pausini.