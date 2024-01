Bons modos no ‘Zap’: Veja o que fazer ou não em aplicativos de mensagens

THE WASHINGTON POST - As regras silenciosas para o envio de mensagens de texto no smartphone implodiram em meio a pandemia global por meio de aplicativos de rede social e a quebra dos limites entre trabalho e vida pessoal. Pesquise no TikTok por “etiqueta de mensagens de texto” e você encontrará conselhos contraditórios - é rude deixar uma mensagem de texto parada ou esperar uma resposta? O emoji de polegar para cima é passivo-agressivo? Uma mensagem com todas as letras maiúsculas exige uma resposta com todas as letras maiúsculas? As diferenças de gerações tornam as coisas ainda mais difíceis, pois os adolescentes passam do uso literal para o uso irônico de emojis, enquanto nossas tias continuam respondendo “OK”.

PUBLICIDADE As mensagens de texto se tornaram nosso modo padrão de comunicação, diz Justin Santamaria, que liderou o desenvolvimento do serviço de mensagens de texto da Apple, o iMessage, no início da década de 2010. O que antes poderia ser uma carta, mensagem de voz, telefonema ou e-mail, agora geralmente chega em um texto - e esse colapso de contextos torna difícil saber quais regras seguir. Quer saber o que ainda vale para mensagens de texto? Veja o que os especialistas nos disseram.

Mensagens de texto exigem uma nova etiqueta de comportamento Foto: Gabriela Biló/Estadão

Tenha educação em conversas em grupos

Michelle Markowitz, coautora de “Hey Ladies! The Story of 8 Best Friends, 1 Year, and Way, Way Too Many Emails” (A história de 8 melhores amigas, 1 ano e muitos e-mails, em tradução livre), um livro sobre mensagens de grupo fora dos trilhos, disse que deixou de lado muita sabedoria tradicional sobre mensagens de texto. O pensamento “isso deveria ter sido uma ligação telefônica” acabou. E ela desistiu de enviar mensagens de texto para parentes adolescentes.

“É mais fácil encontrá-los no Instagram ou em outro lugar. É lá que eles parecem realmente vivos”, disse ela.

Mas algumas maneiras de enviar mensagens de texto vieram para ficar, especialmente quando se trata de grupos. Em “Hey Ladies!” Markowitz explora as diversas maneiras pelas quais a comunicação em grupo dá errado. Os textos em grupo geram centenas de notificações, geralmente estão cheios de estranhos e esses tópicos nunca desaparecem.

Primeiro, reserve um momento no início para que todos digam seus nomes e esclareçam como se conhecem. Se precisar resolver algo com um determinado membro do grupo, inicie uma nova conversa por texto em vez de fazer com que todos leiam suas respostas e respostas. Se você estiver no comando, crie espaço para os discordantes ou dê às pessoas uma maneira de sugerir alternativas ou de se retirarem graciosamente.

Desencane de brigar por letras maiúsculas e pontuação

Desculpe, pessoal, mas esse barco já partiu.

Um bom texto faz sentido para o destinatário, mas isso não deve exigir a consulta a uma apostila de gramática. Depois de anos de pouco contato social, ela fica feliz quando alguém entra em contato, mesmo que o estilo da mensagem seja totalmente diferente do seu. Deixar de usar letras maiúsculas ou omitir um ponto de interrogação não denota falta de respeito.

Os millennials e a geração Z não estão isentas disso. É hora de adotarmos as temidas reticências da Geração X... mesmo que isso aumente nossa ansiedade...

Respostas não são obrigatórias

Atualmente, um número cada vez maior de respostas de texto começa com “desculpe a demora”. Lembre-se de que muitas mensagens de texto se perdem por causa da correria ou da névoa cerebral e, se você realmente precisar de uma resposta, envie uma mensagem gentil.

Por outro lado, lembre-se de que as mensagens não respondidas fazem com que algumas pessoas se sintam preocupadas. Uma nota curta informando que você viu a mensagem e que responderá quando tiver tempo pode aliviar um pouco o sofrimento relacionado ao texto.

Existe uma abordagem do tipo “agora ou nunca” em relação às mensagens de texto - depois que uma mensagem fica parada por um tempo, é difícil retornar. Uma simples reação com uma carinha sorridente ou um ponto de exclamação permite que o remetente saiba que você viu a mensagem e se importou com ela.

Entenda o tom das conversas

Muitos de nós já nos expressamos com extrema sinceridade por mensagem e recebemos apenas um “ok” como resposta. Enviar repetidamente respostas curtas como “polegar para cima”, “rs” ou “blz” pode ser bom se o destinatário fizer o mesmo, mas é “imaturo” se você não estiver conseguindo manter a sua parte da conversa. Enviar mensagens de texto não é um código Morse - o objetivo não é usar o mínimo de palavras possível.

Lembre-se de que gerações diferentes têm níveis diferentes de conforto com mensagens de texto. A insistência de sua avó em assinar o nome dela em todas as mensagens pode ser infeliz, mas não é nada demais. Tente evitar qualquer taquigrafia que o destinatário não entenda e tenha paciência quando seu pai enviar uma careta.

Não seja misterioso

Mensagens enigmáticas como “me ligue, por favor” ou “o que você vai fazer na terça-feira” deixam o destinatário nervoso porque ele não sabe o que você vai perguntar. Dê uma pista para que a outra pessoa possa escolher a melhor resposta.

Você pode falar sobre coisas sérias

Dar más notícias - como um término de namoro ou a morte de alguém - por texto é proibido. Mas limitar mensagens de texto a cumprimentos básicos está ultrapassado. Passamos a confiar nas mensagens de texto em tantos contextos que é natural que acabemos falando sobre nossas emoções. Às vezes, é mais fácil falar coisas sérias por mensagem de texto porque há mais tempo para pensar. As regras de engajamento são as mesmas das conversas por telefone ou pessoalmente: Priorizar a escuta e a compreensão em vez de reagir. Se estiver com dificuldades para interpretar o tom de alguém ou entender o que ele disse, pergunte. É difícil ler o tom em uma comunicação escrita, e é sempre bom pedir esclarecimentos. Quando você está tendo uma conversa séria por texto, é muito importante entender se você realmente entendeu a intenção da pessoa com quem está conversando e não deixar que suas emoções sejam interpretadas pelas palavras na tela. Essa é uma nova habilidade que todos nós estamos aprendendo.

Tenha limites para mensagens em contextos profissionais

O envio de mensagens de texto para fins profissionais disparou, mas isso, acima de tudo, ainda é um canal de comunicação pessoal. Antes de disparar uma mensagem para seu funcionário ou chefe, certifique-se de que sua equipe tenha conversado sobre limites. Em que horas do dia você pode responder a mensagens de texto? Você prefere um e-mail ou uma ligação telefônica?

Depois que esses limites forem estabelecidos, respeite-os - para os outros e para você.

Não deixe de usar o botão ‘Silenciar notificações’. Para ativá-lo no iPhone, abra o menu no canto superior direito da tela inicial. Toque em “Foco” e depois em “Não perturbe”. No Android, tente deslizar para baixo para ver suas notificações e, em seguida, deslizar novamente para baixo na linha de ícones de configurações rápidas para ver a lista completa. Procure por “Não perturbe”.

Não envie mensagens durante momentos importantes do mundo real

Quando os celulares se tornaram amplamente disponíveis, era considerado falta de educação falar ao telefone em um local público, como um supermercado. Agora estamos muito mais relaxados. Mas isso torna ainda mais importante observar os momentos em que as pessoas ao seu redor merecem toda a sua atenção.

Deixar o celular de lado durante refeições, filmes, apresentações e conversas com pessoas queridas mostra às pessoas que você as valoriza.

Quando alguém está lhe dizendo algo importante ou sincero, esses são momentos em que você precisa esquecer o telefone e se concentrar inteiramente nele. Isso significa contato visual, acompanhar a conversa e fazer perguntas.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.