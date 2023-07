ChatGPT está piorando e perdendo habilidades, diz estudo

Pesquisadores das Universidade Stanford e da Universidade Califórnia em Berkeley divulgaram um estudo na terça-feira, 18, que questiona o desempenho dos grandes modelos de linguagem (LLMs) da OpenAI, criadora do chatbot ChatGPT.

O artigo, intitulado “Como o comportamento do ChatGPT está mudando com o tempo?”, apresenta argumentos para discutir uma suposta piora na qualidade das tarefas realizadas pelo GPT-3.5 e GPT-4, IAs que alimentam o chatbot.

Lingjiao Chen, Matei Zaharia e James Zou testaram as versões de março e junho de 2023 desses modelos, em tarefas como resolução de problemas matemáticos, geração de códigos e raciocínio, e observaram, por exemplo, uma queda significativa na precisão do GPT-4 na identificação de números primos, indo de 97,6% em março para apenas 2,4% em junho.

Há alguns meses, existem rumores de que o GPT piorou de qualidade. Uma das hipóteses é de que a OpenAI estaria reduzindo a capacidade para economizar em poder computacional, o que a companhia nega.

Pesquisadores apresentaram estudo para demonstrar piora na qualidade das tarefas realizadas pelo ChatGPT Foto: Florence Lo/Reuters

No entanto, alguns especialistas estão céticos em relação aos resultados do estudo e acreditam que a avaliação não é conclusiva. O professor de ciência da computação da Universidade de Princeton, EUA, Arvind Narayanan, por exemplo, publicou em um blog que acha que o estudo não comprova o declínio das habilidades do modelo.

A OpenAI, por sua vez, negou qualquer declínio na capacidade do GPT-4. Nesta quinta-feira, 20, Peter Welinder, vice-presidente de produto da empresa, tuitou em seu perfil oficial no Twitter: “Não, não tornamos o GPT-4 mais burro. Muito pelo contrário: tornamos cada nova versão mais inteligente do que a anterior. Hipótese atual: quando você o usa mais fortemente, você começa a perceber problemas que não via antes”.

Continua após a publicidade

Pesquisadores e desenvolvedores de IA vem destacando há um tempo a importância da transparência e do acesso aos diferentes modelos de IA. No entanto, a falta de padrões dificulta a comparação entre diferentes versões e a compreensão de como os modelos se comportam quando realizam tarefas.

A questão da privacidade dos usuários dessas ferramentas de inteligência artificial também vem sendo discutida por especialistas, ainda mais porque os sistemas de IA usam dados online para serem treinados e melhorarem suas habilidades.

*Alice Labate é estagiária sob supervisão do editor Bruno Romani