Chefe da ONU quer a criação de conselho consultivo sobre inteligência artificial

A proliferação de ódio e mentiras em plataformas digitais e a ameaça de que a inteligência artificial (IA) possa se tornar um “monstro” descontrolado exigem uma ação global coordenada - começando com um código de conduta para governos, empresas de tecnologia e anunciantes que promova a verdade e proteja os direitos humanos, disse o chefe da ONU na segunda-feira, 12.

O secretário-geral Antonio Guterres disse que planeja nomear um conselho consultivo científico em poucos dias, e um conselho consultivo sobre inteligência artificial em setembro para preparar iniciativas que a ONU pode tomar. Ele disse que reagiria favoravelmente a uma nova agência da ONU sobre inteligência artificial e sugeriu como modelo a Agência Internacional de Energia Atômica, que é baseada em conhecimento e tem alguns poderes regulatórios.

Guterres disse em uma coletiva de imprensa que planeja consultar amplamente os princípios recém-lançados para o Código de Conduta da ONU para a Integridade da Informação em Plataformas Digitais, que ele emitirá antes da Cúpula da ONU do Futuro do próximo ano.

Ele expressou a esperança de que o código seja amplamente apoiado, mas quando questionado se governos e empresas de tecnologia estão dispostos a tomar medidas para tornar o espaço digital mais seguro, ele respondeu: “Essa é a pergunta que eu me faço.”

“Estamos lidando com um negócio que gera lucros massivos, e também estamos lidando em algumas situações com governos que não respeitam inteiramente os direitos humanos, então essa é uma batalha constante - e nessa batalha constante, devemos mobilizar todos aqueles que estão comprometidos com a integridade da informação em plataformas digitais”, disse ele.

Antonio Guterres, chefe da ONU, planeja um código de conduta para empresas e governos Foto: Mary Altaffer/AP

Heidi Beirich, cofundadora do Projeto Global contra o Ódio e o Extremismo, concordou que, embora seja um passo positivo que a ONU esteja pedindo soluções internacionais para este problema global, seu código de conduta provavelmente não será suficiente para deter o torrente de informações falsas e odiosas online.

Continua após a publicidade

“A verdade é que códigos voluntários, incluindo os próprios termos de serviço das empresas sobre essas questões, falharam”, disse Beirich. “O problema para a ONU é que eles não podem fazer o que parece que vai ter que ser feito para lidar com este problema, que é basicamente legislação.”

Guterres disse que há muitas iniciativas em andamento, incluindo uma lei e um código de conduta na União Europeia (UE) para suas 27 nações membros e uma cúpula do Reino Unido sobre segurança em IA. Outros governos também estão investigando formas de regulamentação. Mas ele disse que há uma visão de que a regulamentação não é fácil porque as coisas estão se movendo muito rapidamente, e que, portanto, é necessária uma abordagem global.

Guterres disse que um problema-chave é que o modelo de negócios das empresas de tecnologia prioriza o engajamento em detrimento da privacidade, da verdade e dos direitos humanos. Ele disse que as empresas de tecnologia precisam entender que lucros massivos não podem ser criados “à custa de um modelo de engajamento que se sobrepõe a qualquer outra consideração”.

O chefe da ONU disse que o código de conduta não será uma solução, “mas será global” e permitirá que governos, empresas de tecnologia, anunciantes e outros “se comprometam com o que precisa ser feito para garantir ou pelo menos promover seriamente a integridade da informação em plataformas digitais”.

Os princípios que Guterres estabeleceu para o código de conduta incluem compromissos “para se abster de usar, apoiar ou amplificar desinformação e discurso de ódio para qualquer propósito”.

Para os governos, busca compromissos de não responder a desinformação, desinformação e discurso de ódio bloqueando comentários legítimos, desligando a internet ou proibindo plataformas ou meios de comunicação - e garantir proteções para jornalistas e mídia independente.

Para empresas que controlam plataformas digitais, busca um compromisso de ser transparente sobre seus algoritmos, publicidade e como lidam com desinformação, desinformação e discurso de ódio - e eliminar padrões duplos que permitem o florescimento de discurso de ódio e desinformação em alguns idiomas e países, enquanto eles são mais efetivamente prevenidos em outros. As empresas de tecnologia também são instadas a dar às pessoas uma maior escolha sobre o conteúdo que veem e como seus dados são usados.

Continua após a publicidade

Guterres disse que um compromisso procurado das plataformas digitais inclui “medidas urgentes e imediatas para garantir que todas as aplicações de IA sejam seguras, seguras, responsáveis e éticas, e cumpram com as obrigações de direitos humanos”.

Ele disse que as Nações Unidas “tentarão estar no centro de todas as redes e movimentos que serão criados” para lidar com a tecnologia de IA à medida que ela se desenvolve. Mas ele disse que isso não será fácil porque os governos e organizações internacionais não investiram suficientemente nas últimas décadas em pessoal que tenha o conhecimento científico e técnico necessário.

“Também requer o compromisso das próprias plataformas e dos próprios criadores de IA”, disse Guterres, “mas faremos o nosso melhor para ser uma plataforma onde todos possam estar juntos para fazer essa agenda avançar positivamente”. /AP