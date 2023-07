Como usar o Threads para que ele seja menos desagradável que o Twitter

THE WASHINGTON POST - Threads, o clone do Twitter lançado pela Meta de Mark Zuckerberg na semana passada, é um aplicativo incrivelmente simples e avassalador. Seja você um usuário do Instagram intrigado que sonha em postar palavras em vez de fotos, ou um usuário do Twitter abalado que quer as coisas de volta como elas eram, o Threads espera por você.

Graças aos bilhões de usuários do Instagram, conquistar um alto número de usuários foi moleza para o Threads. No entanto, passado o barulho inicial, ainda é difícil dizer para que serve a nova rede social e se ele pode ter sucesso onde o Twitter falhou.

Enquanto as coisas ainda se estabilizam, você já pode tornar melhor a experiência com o aplicativo - e em alguns casos, ela pode até ficar parecida com a do Twitter. Confira abaixo.

Como começar com o Threads

O Threads só está disponível para Android e iPhone. Não há uma versão completa para desktop - e você só pode ver a versão completa do serviço se criar uma conta.

No entanto, você não precisa de uma conta no Threads para ver postagens individuais. Se você sabe quem está procurando, pode colocar o link em qualquer navegador para ver o conteúdo caso a conta seja aberta. Mas há um detalhe: você provavelmente verá no Threads muitas das mesmas coisas que as pessoas estão postando em outras redes sociais semelhantes.

Threads possibilita um ambiente diferente do rival Twitter Foto: Etienne Laurent/EFE

Considere criar uma nova conta no Instagram

Muitas pessoas mantiveram seus mundos online isolados propositalmente, evitando contato com conhecidos no TikTok e nunca se conectando com estranhos no Facebook. Porém, por ser criado em cima do Instagram, o Threads tem potencial para embaralhar a situação

Quando você configura o Threads, ele faz você usar uma conta do Instagram. Se você só tem uma conta existente para postagens privadas, vale iniciar um novo perfil apenas para o Threads. Dessa forma, há menos conexão entre as duas esferas. Mais importante, não há como excluir uma conta Threads sem excluir a conta do Instagram subjacente.

Se a sua conta no Instagram já é destinada ao público, e especialmente se é verificada, vale considerar o risco. Atualmente, a verificação é compartilhada entre os dois aplicativos e é muito complicado de conseguir um novo selinho azul.

Melhore o algoritmo

Não há opção para ver postagens apenas das pessoas que você segue, embora o CEO do Instagram, Adam Mosseri, diga que isso está em desenvolvimento. Isso significa que a feed dos usuários do Threads estão à mercê do algoritmo, que escolhe quais postagens você vê, de quem e em que ordem.

Francamente, não é o melhor esquema. Embora essa abordagem seja exatamente o que fez do TikTok um sucesso, o Threads pode escolher uma mistura infeliz e não criativa de postagens. Em uma rolagem, você pode ver contas religiosas, memes obscenos e marcas desesperadas para serem vistas.

A maior coisa que você pode fazer é seguir mais pessoas. Encha sua lista de criadores experientes, veículos de comunicação e pessoas que você já sabe que vão ser interessantes. Ainda não há como importar quem você segue no Twitter, mas você pode procurar manualmente, olhar os seguidores de outras pessoas e ver quem eles encontraram. Tente postar sua conta Threads em outros sites e peça às pessoas para encontrá-lo. Embora você possa seguir automaticamente as pessoas que já vê no Instagram, isso nem sempre se traduz no melhor conteúdo do Threads.

Na sequência, bloqueie e silenciar em grande quantidade. No canto superior direito de cada postagem, há três pontos. Toque e acerte Bloquear se você nunca mais quiser ouvir ou interagir com aquela conta novamente, ou Silenciar se for alguém que você conhece, mas simplesmente não está interessado em ouvir agora. Eles nunca saberão que foram silenciados.

Se tudo isso soa como muito trabalho, apenas espere até que o aplicativo tenha mais recursos para melhorar o feed.

Cuide da sua saúde mental

Antes de mergulhar de cabeça em outra rede social, estabeleça alguns limites.

Comece garantindo que as notificações estão desativadas. Você pode desativá-las diretamente nas configurações do smartphone, ou ir para Threads, abrir Configurações -> Notificações. Há uma opção para bloquear todas as noticiações ou explorar opções mais detalhadas para que você veja o que é mais importante para você.

O Threads incluiu uma opção para receber lembretes quando você precisa fazer uma pausa. Você pode definir para cada 10, 20 ou 30 minutos. Ou você pode usar os controles de tempo de tela existentes no seu smartphone para limitar o quanto você usa o novo aplicativo.

Se há o risco de você enfrentar assédio no serviço, ajuste algumas configurações no imediatamente. Vá para Configurações-Privacidade-Menções e mude para Perfis que você segue ou Ninguém para minimizar quais postagens você vê. Embora não exista uma maneira automática de transferir bloqueios do Twitter, você pode procurar e bloquear as mesmas contas no Threads. Vá para Configurações-Privacidade-Perfis bloqueados e clique no sinal de mais para iniciar uma pesquisa.

Esta é uma das várias configurações que é compartilhada entre Threads e Instagram, então bloquear uma conta em um serviço tem o mesmo efeito no outro. Outras configurações compartilhadas incluem controles parentais e segurança.

Use recursos ‘escondidos’

Embora ainda seja básico, há algumas coisas legais no Threads. Enquanto você está escrevendo, pressione enter três vezes para transformar uma postagem do Threads em “fio”.

Se sua postagem no Threads é tão boa que você quer exibir em outras redes, você pode repostá-la facilmente. Toque no ícone pequeno de avião de papel abaixo da sua postagem - é possível até postar nos Stories do Instagram.

Por fim, siga a equipe do Instagram, especificamente Mosseri, para aprender sobre novos recursos à medida que eles são lançados. Eles já mostraram uma opção para fazer edições, mas sem cobrar como o Twitter.

Entenda onde ele se encaixa na sua vida

Cada rede social tem sua própria vibe, mas qual é a da Threads? Ainda é cedo para dizer exatamente, mas até agora parece mais alegre, como uma versão “Disney” do Twitter. Há mais marcas do que conhecimento, mais memes de viagens do que fios investigativas reveladoras.

Não é coincidência. O Threads está ativamente tentando ser uma versão mais leve do Twitter, afastando-se do noticiário pesado e da política. Mosseri disse que enquanto esses tópicos e criadores estavam destinados a “aparecer” no aplicativo, ele não iriam encorajá-los.

Se o Threads não é para fotos, notícias, argumentos políticos ou vídeos curtos, o que sobra? Uma das alegrias da internet é que próprio Threads provavelmente ainda não sabe. Embora possa manipular o que as pessoas veem usando o algoritmo e reprimir certos tipos de postagens com regras de moderação, no final do dia, os humanos são engraçados e estranhos e vão criar as comunidades que desejam. /TRADUÇÃO BRUNO ROMANI