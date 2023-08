Engenheiros da Coreia do Sul criam robô humanoide que pode pilotar avião

Imagine um cenário em que você embarca em um avião cuja viagem não será comandada por uma pessoa, mas sim, por um robô. Esta cena, embora bastante futurista, pode não ser uma realidade tão distante se depender de uma equipe de engenheiros do Instituto Avançado de Ciência e Tecnologia da Coreia (KAIST), localizado na Coreia do Sul. Os pesquisadores estão desenvolvendo um robô humanoide que poderá pilotar um avião por conta própria.

O “piloto” é chamado de Pibot. Combinando tecnologias de inteligência artificial e robótica, a equipe desenvolveu um robô que pode sentar-se em uma cabine normal e realizar toda a sequência de voo, desde a partida da aeronave até o taxiamento, decolagem e pouso, cruzeiro e ciclismo, usando alavancas de controle e painel de instrumentos regulares, de acordo com a KAIST.

Alcântara: O desastre espacial brasileiro Ouça o primeiro episódio do novo podcast especial do ‘Estadão’

O comando de um avião pelo piloto não-humano poderia ser feito sem modificar nenhuma parte da aeronave. Segundo a KAIST, em comunicado, “esta é uma diferença fundamental que distingue esta tecnologia das funções existentes de piloto automático ou aeronaves não tripuladas”.

Enquanto os robôs existentes geralmente realizam movimentos repetidos em uma posição fixa, o Pibot pode analisar o estado da cabine e situação fora da aeronave usando uma câmera embutida, diz a KAIST. Também consegue controlar a precisão dos vários interruptores da cabine de pilotagem e, mesmo durante uma turbulência severa, consegue manusear com precisão seus braços e mãos robóticas.

Outro grande diferencial é que o Pibot consegue memorizar todas as cartas de navegação aeronáutica Jeppesen de todo o mundo, um feito estatisticamente impossível para os pilotos humanos realizarem. Da mesma forma, com a ajuda do ChatGPT, ele também consegue lembrar de todo o Quick Reference Handbook (QRF), uma espécie de manual da aviação que contém todos os procedimentos aplicáveis para condições não normais e de emergência.

Um dos diferenciais do Pibot, segundo a equipe de pesquisadores, é que ele pode comandar o avião sem a necessidade de modificar qualquer parte da aeronave. Foto: Divulgação/KAIST

Continua após a publicidade

Assim, ele também está apto para responder imediatamente a várias situações, bem como calcular rotas seguras em tempo real com base no estado do voo da aeronave, com tempos de resposta de emergência mais rápido do que os pilotos humanos.

A equipe de pesquisa planeja, em algum momento, poder usar o piloto robô para comandar uma aeronave leve da vida real para verificar suas habilidades. Em caso de resultados positivos, no futuro, os pesquisadores pretendem comercializar o Pibot.

“Esperamos que eles (os robôs humanoides) sejam aplicados em vários outros veículos, como carros e caminhões militares, pois podem controlar uma ampla gama de equipamentos. Eles serão particularmente úteis em situações em que os recursos militares estão gravemente esgotados”, disse em comunicado o professor David Hyunchul Shim, da KAIST, que liderou o estudo.