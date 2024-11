Escaneamento de íris do ‘pai do ChatGPT’ chega ao Brasil para provar que você é humano; entenda

A World, projeto cofundado por Sam Altman, CEO da OpenAI e um dos criadores do ChatGPT, chega ao Brasil desta quarta, 13. Ele tem como objetivo inicial distinguir pessoas reais de bots na internet na era da inteligências artificiais (IAs) - posteriormente, a ideia é transformar o protocolo em porta de entrada para um grande ecossistema de criptomoedas.

Câmera Orb que faz escaneamento de íris, estará em dez locais físicos de São Paulo a partir desta quarta, 13 Foto: Bruno Romani

PUBLICIDADE Para fazer a prova de humanidade, o projeto realiza escaneamento da íris dos usuários, gerando uma identidade digital única e anônima. O processo é feito por meio de uma câmera de alta resolução chamada Orb, que estará disponível em 10 pontos físicos da cidade de São Paulo a partir desta quarta. O processo de verificação de humanidade começa com um aplicativo chamado World. Por lá, o usuário encontra um local físico com um dispositivo Orb e agenda horário para a captura da íris. A própria câmera converte as imagens dos olhos em um código numérico único que comprova a humanidade. Por fim, o número gerado, chamado de World ID, é criptografado e armazenado no aplicativo World App.

Toda a parte tecnológica do projeto, como aplicativo e desenvolvimento da Orb, é feito pela empresa Tools for Humanity, criada também por Altman e Alex Blania, para impulsionar o ecossistema World, que inclui a criptomoeda Worldcoin e o World Chain (o blockchain que registra as operações do sistema). World é o nome dado ao protocolo que gera a prova de humanidade e permite as transações. Criada em 2021, a Tools for Humanity já levantou US$ 194 milhões em três rodadas de investimento - a mais recente delas, de abril de 2023, foi no valor de US$ 115 milhões.

A curto prazo, a Tools for Humanity planeja gerar receita oferecendo seu sistema de prova de humanidade como alternativa a tecnologias de segurança como CAPTCHA, aquele teste fotográfico usado para distinguir humanos de bots em sites pela internet. O sistema poderia ser embutido em diversos serviços, como e-mails, plataformas de vídeo chamadas, perfis em jogos e ferramentas para combate de spam. O discurso da empresa é de que a verificação de humanidade será essencial para garantir a confiança e a segurança nas interações online.

Por que precisamos de uma prova de humanidade?

Verificação de humanidade pode ser importante contra bots Foto: phoenix021/Adobe.Stock

Com o avanço da IA, a internet se tornou um campo fértil para a proliferação de bots e contas falsas, que são utilizados para diversos fins maliciosos, como a disseminação de desinformação, a manipulação da opinião pública e a realização de ataques cibernéticos.

O relatório Bad Bot da Imperva, lançado em 2024, revelou que quase metade de todo o tráfego online global em 2023 foi gerado por bots. Esses “robôs” podem ser usados para diversas atividades maliciosas, como roubar dados pessoais, espalhar malware e realizar ataques de negação de serviço.

Publicidade

A verificação de humanidade se torna cada vez mais importante para garantir a integridade e a confiança nas interações online, permitindo que os usuários tenham certeza de que estão interagindo com pessoas reais e não com algo artificial.

Privacidade e segurança

Sam Altman, atual CEO da Open AI Foto: ©World Economic Forum/Pascal Bi

O projeto busca criar um ecossistema completo que vai além da simples verificação de humanidade. A iniciativa inclui o World ID, uma credencial digital que comprova que o usuário é um ser humano único, sem revelar sua identidade, e o World App, um aplicativo móvel que permite aos usuários armazenar e gerenciar seu World ID.

A Worldcoin também está desenvolvendo um token digital, também com o nome de worldcoin, que será distribuído para cada pessoa verificada como humana, permitindo que elas participem da governança da rede Worldcoin. Completando o ecossistema, há também o World Chain uma blockchain projetada para humanos reais, que oferece prioridade para transações e interações humanas em relação a bots.