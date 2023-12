Quase na virada do milênio, o mundo testemunhou o nascimento de uma revolução na comunicação digital. Com o lançamento do Hotmail em 1996, serviços de e-mail pela web passaram a se popularizar. O serviço rapidamente se tornou uma sensação e ganhou ainda mais solidez quando passou a ser integrado ao mensageiro MSN. Mas após o auge, o que restou do serviço?

Com o surgimento de tantos outros serviços de e-mail, como o Gmail do Google, o Hotmail foi ficando de lado. Embora muitas pessoas ainda usem o endereço para fazer login, a marca foi aposentada em 2012, dando lugar ao Outlook - o que não significa que os velhos endereços tenham deixado de funcionar. Veja abaixo o que aconteceu com o Hotmail.

Confira dúvidas comuns sobre o e-mail Hotmail Foto: Hotmail/Reprodução

Hotmail ainda existe?

Após um ano de seu lançamento, em 1997, a Microsoft adquiriu o Hotmail. Anos depois, em 2012, a empresa decidiu modernizar o e-mail transformando o hotmail.com.br no outlook.com. Essa mudança não foi apenas visual, visto que ela trouxe consigo uma série de novas funcionalidades e recursos de segurança - a integração com o MSN já não fazia sentido, já que o mensageiro foi aposentado no ano seguinte

O processo de mudança terminou também em 2013, e a Microsoft deixou que seus usuários decidissem entre manter seus endereços como @hotmail.com ou mudassem para o novo @outlook.com.

Sendo assim, o Hotmail não existe mais com o mesmo nome, já que agora se chama Outlook, mas alguns usuários ainda possuem o @hotmail em seus endereços de e-mail e conseguem fazer login.

Continua após a publicidade

Ainda dá para se cadastrar no Hotmail?

Infelizmente, não é mais possível se cadastrar com o @hotmail.com já que o domínio agora é @outlook.com.

Então, se um novo usuário tentar acessar o site hotmail.com será automaticamente redirecionado para a página do Outlook, onde poderá criar uma nova conta, mas com o endereço @outlook.

Como fazer login na minha conta do Hotmail?

1. Acesse o site outlook.com

2. Clique em Iniciar sessão

3. Preencha seu endereço de e-mail na caixa de login e, em seguida, coloque sua senha

Continua após a publicidade

4. Vá na sua caixa de entrada e confira seus e-mails

É importante reforçar que usuários que já tinham o @hotmail no endereço podem continuar acessando seu e-mail com esse domínio, sem precisar alterar para @outlook.

Quais os benefícios e as desvantagens de se ter um e-mail Hotmail?

O Hotmail, agora conhecido como Outlook, oferece uma série de benefícios aos seus usuários.

Em primeiro lugar, a integração com outros serviços da Microsoft, como o pacote Office, além da infraestrutura de segurança do e-mail, que protege as mensagens de invasões. O e-mail também possui alta capacidade de armazenamento.

No entanto, a interface, embora tenha sido atualizada com a transição para o Outlook, pode ser considerada por alguns como menos intuitiva em comparação com outras plataformas de e-mail, além da integração com os serviços da Microsoft poder limitar a flexibilidade para aqueles que preferem utilizar aplicativos e ferramentas de outras empresas.

Então, para ter um e-mail Hotmail/Outlook, é importante analisar o perfil de uso do usuário e avaliar as vantagens e desvantagens que esse serviço oferece. Para quem ainda faz login, a interface do Outlook é muito parecida com a do Hotmail - inclusive as cores em tons de azul foram mantidas.

Continua após a publicidade

Há outras opções de e-mail além do Hotmail?

Existem várias opções de serviços de e-mail para criar uma conta além do Hotmail/Outlook. Alguns dos e-mails mais populares incluem:

1. Gmail (Google): O Gmail oferece amplo espaço de armazenamento e integração com outros serviços do Google (como o WorkSpace e Fotos)

2. Yahoo Mail: Oferece uma interface intuitiva, recursos de personalização e integração com outros serviços da Yahoo

3. AOL Mail: Oferece um serviço de e-mail gratuito com recursos como filtragem de spam, organização de pastas e integração com mensagens instantâneas

4. Zoho Mail: Ideal para usuários corporativos, o Zoho Mail oferece um serviço de e-mail com recursos de colaboração, calendário e armazenamento em nuvem

5. iCloud Mail: Para usuários Apple, o iCloud Mail oferece integração com dispositivos da marca (armazenando os dados dos aparelhos) e recursos de privacidade

Continua após a publicidade

*Alice Labate é estagiária sob supervisão do editor Bruno Romani