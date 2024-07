A plataforma do Partido Republicano inclui mais uma prioridade relacionada à tecnologia: Reforçar a exploração espacial comercial.

“Sob a liderança republicana, os Estados Unidos criarão um setor de manufatura robusto na órbita próxima à Terra, enviarão astronautas americanos de volta à Lua e, posteriormente, a Marte, e aumentarão as parcerias com o setor espacial comercial em rápida expansão para revolucionar nossa capacidade de acessar, viver e desenvolver ativos no espaço”, diz o documento.

Um dos principais beneficiários do investimento do governo na exploração espacial comercial provavelmente seria Elon Musk, o bilionário que controla a SpaceX, a Tesla e o X. Nos últimos anos, Musk tem se manifestado cada vez mais sobre suas opiniões conservadoras e, em 2022, pediu a seus enormes seguidores no X que votassem nos republicanos nas eleições de meio de mandato. No final de semana, após o atentado contra Trump, o bilionário revelou seu apoio ao republicano.

A plataforma do partido não menciona a Seção 230, o escudo de responsabilidade tecnológica que Trump tentou revogar como presidente, ou a fiscalização antitruste contra gigantes da tecnologia, que começou no governo do republicano e ficou ainda mais rígida na administração Biden.

