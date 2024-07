Bioengenharia e explosões nucleares: os planos ambiciosos de Musk para colonizar Marte

Por mais de duas décadas, Elon Musk concentrou a SpaceX, sua empresa de foguetes, no objetivo de toda uma vida de chegar a Marte.

Documento da SpaceX imagina uma colônia marciana

As iniciativas, que estão em sua infância, são uma mudança em direção a um planejamento mais concreto para a vida em Marte, à medida que o cronograma de Musk se acelera. Embora ele tenha dito em 2016 que levaria de 40 a 100 anos para que houvesse uma civilização autossustentável no planeta, Musk disse aos funcionários da SpaceX em abril que agora espera que um milhão de pessoas estejam vivendo lá em cerca de 20 anos.

“Há uma grande urgência em tornar a vida multiplanetária”, disse ele, de acordo com um vídeo de seus comentários postado publicamente. “Temos que fazer isso enquanto a civilização está forte”.

Musk há muito tempo tenta desafiar o impossível e muitas vezes consegue superar as adversidades. Mas sua visão de vida em Marte leva suas ambições aparentemente ilimitadas ao ponto mais extremo - e alguns podem dizer absurdo. Ninguém jamais colocou os pés no planeta. A Nasa não espera levar humanos em Marte até a década de 2040. E se as pessoas chegarem lá, serão recebidas por um terreno árido, temperaturas geladas, tempestades de poeira e ar impossível de respirar.

Musk está tão apegado à ideia de criar uma civilização em Marte - ele disse uma vez que planeja morrer lá - que isso impulsionou quase todos os empreendimentos comerciais na Terra. Sua visão de Marte permeia a maioria das seis empresas que ele lidera ou possui, cada uma das quais poderia contribuir potencialmente para uma colônia extraterrestre.

A Boring Company, um empreendimento privado de escavação de túneis fundado por Musk, foi iniciado em parte para preparar equipamentos para escavar sob a superfície de Marte. O bilionário disse às pessoas que comprou o X em parte para ajudar a testar como um governo liderado por cidadãos que governa por consenso poderia funcionar em Marte. Ele também disse que prevê que os residentes do planeta dirigirão uma versão do Cybertruck com painéis de aço fabricados pela Tesla, sua empresa de veículos elétricos.

Musk, que tem uma fortuna de US$ 258 bilhões, declarou publicamente que só acumula ativos - que incluem um bônus da Tesla de aproximadamente US$ 47 bilhões - para financiar seus planos para Marte.

“É uma forma de levar a humanidade a Marte, porque o estabelecimento de uma cidade autossustentável em Marte exigirá muitos recursos”, declarou ele no tribunal em 2022 sobre seu salário na Tesla.

Porém, há muitas dúvidas sobre se Musk conseguirá realizar sua visão de uma colônia marciana durante sua vida.

PUBLICIDADE “Não se pode simplesmente colocar um milhão de pessoas em Marte”, diz Robert Zubrin, engenheiro aeroespacial que conhece Musk há 20 anos e escreveu o livro The Case for Mars. Qualquer colonização do planeta se desenvolveria ao longo de décadas, disse ele. Zubrin acrescentou que Musk está distraído de suas ambições em relação a Marte por causa de seu recente trabalho no X. O bilionário do setor de tecnologia é frequentemente criticado por estar muito disperso entre as empresas que dirige. Embora Musk fale sobre Marte há anos e a SpaceX tenha divulgado dois desenhos básicos de uma colônia por volta de 2018, muitos detalhes específicos e a mudança da empresa em relação ao planejamento da civilização não foram relatados anteriormente. Musk manteve os planos de colonização em segredo porque a SpaceX, sob um contrato de US$ 2,9 bilhões com a Nasa, deve primeiro enviar um foguete à Lua.

O Times entrevistou mais de 20 pessoas próximas a Musk e a SpaceX sobre os planos para uma cidade marciana e analisou documentos internos, e-mails, postagens em mídias sociais e documentos legais. Muitas das pessoas falaram sob condição de anonimato porque assinaram acordos de confidencialidade.

Imagem postada por Musk imagina a viagem até Marte

Mesmo elas estavam céticas quanto à possibilidade de Musk construir em vida uma cidade marciana. Algumas delas disseram que ele estava apenas tentando superar Jeff Bezos, fundador da Amazon, que prevê que os seres humanos vivam em estações espaciais gigantescas em todo o sistema solar. Musk estabeleceu um cronograma agressivo para Marte para fazê-los trabalhar mais, disseram outros. Os desenhos da colônia são às vezes chamados de “pacote de propaganda”.

Para chegar a Marte, a SpaceX construiu o Starship, um foguete reutilizável de quase 130 metros. O objetivo imediato da nave é levar os astronautas da NASA para a Lua, embora mais tarde ela possa transportar residentes para Marte e também possa funcionar como uma pequena estação espacial.

Uma versão futura do Starship poderá ter um espaço para moradia. Os planos preveem vários andares de alojamentos, com comodidades como uma pista de corrida e um cinema. Um desenho do interior do Starship, cuja versãMusk postou no X, mostra uma violinista pairando em gravidade zero enquanto toca para uma multidão.

O Starship pode transportar 100 passageiros de cada vez para Marte, uma viagem que aconteceria a cada dois anos, disse Musk ao Congresso Astronáutico Internacional em uma apresentação em 2016. A Nasa afirma que uma viagem a Marte, localizado a cerca de 225 milhões de quilômetros da Terra, levaria até nove meses.

Em 2018, os engenheiros da SpaceX se reuniram com pesquisadores universitários para discutir a tecnologia necessária para sobreviver em Marte, de acordo com anotações da reunião obtidas pelo The Times. Os tópicos incluíram a coleta de gelo para produzir água e a seleção da área certa em Marte para construir uma colônia.

No ano passado, as versões mais recentes do Starship foram construídas na Starbase, uma instalação da SpaceX em Boca Chica, Texas. Em junho, o Starship retornou com sucesso de um voo de teste para o espaço pela primeira vez.

Na proposta da SpaceX, um grande domo comunitário formaria a colônia em Marte

Colônia em Marte

Ao longo dos anos, Musk deu dicas sobre como ele acha que as pessoas viveriam em Marte.

Um tema gira em torno da continuação da vida humana no planeta. Os cientistas ainda não determinaram se as pessoas podem ter filhos no espaço. Musk disse que crianças não serão permitidas nas primeiras viagens para Marte por causa dos perigos, embora ele espere que elas vivam lá posteriormente.

Mas Musk tem um plano. Em sua entrevista de 2013, ele disse que esperava criar sua própria espécie em Marte, uma ideia que ele repetiu ao longo dos anos para os funcionários da SpaceX e outras pessoas próximas à empresa.

“Acho que é bem provável que queiramos fazer bioengenharia de novos organismos que sejam mais adequados para viver em Marte”, disse ele na entrevista. “A humanidade tem feito isso ao longo do tempo, por meio de uma espécie de reprodução seletiva.”

Acho que é bem provável que queiramos fazer bioengenharia de novos organismos que sejam mais adequados para viver em Marte Elon Musk

Ele também tem uma estratégia para o calor. Em uma entrevista em um podcast de 2022, ele disse que enfrentaria as temperaturas geladas do planeta com uma série de explosões termonucleares que aqueceriam o planeta criando sóis artificiais. Centenas de painéis solares, potencialmente construídos pela Tesla, ajudarão a aquecer as casas e a gerar energia, disseram três pessoas familiarizadas com seus planos.

Nos últimos meses, os pronunciamentos de Musk foram transformados em planejamento mais concreto pelos funcionários da SpaceX.

A equipe de design industrial vem criando e atualizando as renderizações de uma cidade. A colônia será centrada em uma cúpula gigante para a vida comunitária, com cúpulas menores espalhadas ao seu redor. Ultimamente, as discussões têm se concentrado nos materiais a serem usados nos domos. Musk está particularmente preocupado em garantir que a cidade tenha um visual bacana.

Um desenho interno obtido pelo The Times mostra uma família com crianças pequenas em uma vizinhança de domos, olhando para as estrelas.

Em abril, Musk disse aos funcionários da SpaceX que a colônia de Marte seria autossustentável caso algo acontecesse com a Terra e os foguetes não pudessem mais alcançá-la.

Para conseguir isso, Musk planeja usar o Starship como uma espécie de Arca de Noé, transportando plantas e animais na viagem inicial, disseram três pessoas familiarizadas com os planos. Os moradores então construiriam estufas em Marte para cultivar alimentos.

A SpaceX fez uma parceria com a Impossible Foods, empresa de carnes alternativas à base de plantas, para fornecer alimentos nas lanchonetes da SpaceX, mas também para testar os produtos como uma possível fonte de proteína para Marte.

Civilização garantida

Pelos planos de Musk, foguete Starship será usado para levar humanos até Marte

Como Musk, muitos dos mais de 12 mil funcionários da SpaceX acreditam na vida em outro planeta. Os funcionários às vezes usam camisetas “Occupy Mars” ou “Rocket Parent” para trabalhar e publicam sugestões para a colônia de Marte em um site interno. Uma ideia recente foi a de construir a cidade na lateral de uma cratera gigante.

Alguns funcionários que trabalham nos planos para Marte estão instalados em Boca Chica, enquanto outros do escritório do sul da Califórnia chegam às segundas-feiras e saem às sextas-feiras. Muitos trabalham mais de 100 horas por semana.

O local de Boca Chica tem um complexo industrial chamado Stargate, com um escritório que alguns comparam a um cassino de Las Vegas, pois a falta de janelas torna difícil saber se é dia ou noite. Um novo escritório em construção no local terá mais janelas, disseram eles. Funcionários e ex-funcionários disseram que a unidade de Boca Chica às vezes carece de protocolos básicos de segurança, como fita adesiva ao redor de equipamentos perigosos.

A SpaceX tem enfrentado uma ação judicial e uma queixa do Conselho Nacional de Relações Trabalhistas (NRLB) relacionada a oito ex-funcionários que disseram ter sido demitidos por reclamarem do comportamento de Musk e por fazerem acusações de assédio sexual e discriminação na empresa. A SpaceX não respondeu ao processo e processou a NLRB, afirmando que ela agiu de forma inconstitucional.

Ainda assim, alguns funcionários disseram que valeu a pena trabalhar lá para criar uma colônia em Marte.

Em um recente e-mail de despedida visto pelo The Times, uma gerente da SpaceX que trabalhou no programa de Marte descreveu horas e condições “brutais”, especialmente para pais que trabalham. Mas ela também disse que a empresa era “um lugar surpreendente” e que ela “não trocaria essa experiência por nada”.

A presença de Musk em Boca Chica diminuiu recentemente, segundo pessoas familiarizadas com a empresa. Ele visita o local cerca de uma vez por mês, às vezes no meio da noite por algumas horas com seu filho pequeno X Æ A-12, em comparação com pelo menos uma vez por semana anteriormente.

No entanto, sua determinação de criar uma civilização marciana parece inabalável.

Em maio, um funcionário da Nasa disse que a agência não esperava levar humanos em Marte até a década de 2040. No mesmo mês, Musk publicou no X que levaria menos de 10 anos para enviar pessoas para lá e que haveria uma cidade marciana em cerca de 20 anos.

“Com certeza, em 30, a civilização estará garantida”, escreveu ele.