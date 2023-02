O ChatGPT, chatbot que usa inteligência artificial (IA) para criar textos espertos, se tornou o principal assunto da tecnologia de 2023 - e chamou atenção também de um dos principais do mundo da tecnologia. Para Bill Gates, fundador da Microsoft, a IA (representada pela ferramenta) é um avanço tão importante quanto o PC.

Em entrevista à Forbes, o Gates afirmou que existem quatro marcos fundamentais na história tecnologia e a IA está entre eles. “Temos o PC sem interface gráfica. Dispositivos com interface gráfica com Windows e Mac. Então, é claro, a internet leva isso a um nível totalmente novo. É impressionante que o que estou vendo em IA apenas nos últimos 12 meses seja tão importante quanto o PC. Como os quatro marcos mais importantes da tecnologia digital, isso é algo muito avançado”, disse ele à revista.

Na entrevista, o ex-executivo disse que a IA pode evoluir nos próximos 5 ou 10 anos ao ponto de produzir invenções científicas.

Gates repetiu também afirma que a IA terá impacto profundo no mercado de trabalho, mas revelou que usa o ChatGPT como forma de entretenimento. “É muito divertido brincar com essas coisas. Quando você está com um grupo de amigos e quer escrever um poema sobre como algo foi divertido. O fato de você poder dizer tudo bem, “escreva como Shakespeare” e isso acontece – essa criatividade tem sido divertida de se ter. Sempre fico surpreso que, embora o motivo pelo qual tenho acesso seja para fins sérios, muitas vezes recorro ao ChatGPT apenas para coisas divertidas.

Embora o bilionário esteja completamente afastado da rotina da Microsoft desde 2020, suas declarações fazem sentido. A companhia vem mantendo uma relação próxima com a OpenAI, a startup por trás do ChatGPT. A gigante anunciou um investimento de US$ 10 bilhões na startup e passou integrar sua tecnologia em produtos como o buscador Bing - a parceria acendeu a luz amarela do Google.