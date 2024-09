iOS 18: novo sistema do iPhone chega nesta segunda; saiba como atualizar seu aparelho

A Apple lançou nesta segunda-feira, 16, o iOS 18, a mais recente versão de seu sistema operacional do iPhone. A atualização traz uma série de novidades, incluindo melhorias na assistente Siri, maior personalização na tela inicial e recursos de privacidade aprimorados.

A maioria dos modelos recentes de iPhone será compatível com o iOS 18, incluindo modelos a partir do iPhone XS e iPhone XR, além do iPhone SE (2ª geração ou posterior). Para instalar o novo sistema, basta acessar “Ajustes”, “Geral” e “Atualização de Software”. O sistema verificará se há atualizações disponíveis e, caso positivo, exibirá a opção para baixar e instalar o iOS 18. É importante lembrar que, antes de iniciar a atualização, é recomendável fazer um backup completo dos seus dados para evitar perdas em caso de imprevistos.

Recursos

Na questão de privacidade, agora é possível trancar aplicativos com autenticação facial, ajustar o tamanho dos ícones na tela inicial, customizar a aparência e mover os aplicativos livremente. O SharePlay, recurso que permite o streaming de programas de TV, filmes e músicas em sincronia, agora também está disponível para todos no Apple Music, mesmo sem assinatura. O novo design da Central de Controle agora permite maior personalização e a inclusão de widgets de terceiros. Já o aplicativo Fotos recebeu uma reformulação completa, com visualização unificada e a possibilidade de apagar objetos das imagens. O Mail foi otimizado para classificar automaticamente os e-mails em categorias e oferecer uma visualização resumida das mensagens mais importantes. Há também a chegada do novo recurso Distraction Control no Safari que permite ocultar elementos que distraem durante a navegação.

Novas opções de pagamento, integração com o Apple Music e informações adicionais sobre eventos nos ingressos foram adicionadas ao Apple Pay e à Carteira. Os AirPods agora permitem interações com a Siri por movimentos de cabeça, isolamento de Voz para chamadas mais claras e melhor latência de áudio em jogos. O app Saúde apresenta uma Ficha Médica redesenhada e informações sobre gravidez e o Casa agora permite acesso para convidados, abertura de portas com chaves digitais e informações sobre o consumo de energia. Para quem joga no iPhone, o Modo de Jogo garante um desempenho otimizado para a jogatina.

Apple Intelligence não chega agora aos celulares

iOS 18 chega sem sua principal novidade, a Apple Intelligence Foto: Divulgação: App

A Apple Intelligence, a nova plataforma de inteligência artificial da Apple, era esperada como a principal atração do iOS 18. No entanto, a empresa anunciou que a funcionalidade só estará disponível em outubro nos Estados Unidos com a atualização do iOS 18.1, ainda em versão beta, sem todas as suas funcionalidades. Vale lembrar que não há previsão de chegada da Apple Intelligence ao Brasil ainda.

A tecnologia promete, segundo a empresa, revolucionar a interação com o iPhone, permitindo recursos como reescrever, revisar e resumir textos, criar imagens personalizadas, gerar filmes com base em memórias e remover objetos indesejados de fotos. A assistente Siri também será aprimorada com a inteligência artificial tornando-se mais natural, pessoal e capaz de entender o contexto, permitindo a interação por texto e voz. Mesmo sem a Apple Intelligence o iOS 18 traz uma série de outros recursos interessantes. Confira as principais novidades: