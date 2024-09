iPhone 16 é focado em IA, mas seu telefone velho já pode aproveitar ferramentas inteligentes; veja

Os iPhones mais recentes, lançados pela Apple em seu evento anual, que aconteceu na última segunda-feira, 9, parecem praticamente idênticos aos modelos do ano passado. Mas a Apple espera que o que está por baixo - um novo software que traz o que ela descreve como inteligência artificial (IA) para os novos telefones - persuadirá as pessoas a fazer o upgrade.

A Apple Intelligence, o novo conjunto de serviços de inteligência artificial da empresa, automatiza tarefas que incluem a geração de imagens, a reescrita de e-mails e o resumo de artigos da web. Somente o iPhone 16 apresentado na segunda-feira ou o iPhone 15 Pro do ano passado podem executar o novo software porque os modelos mais antigos são muito lentos para lidar com essas tarefas, de acordo com a empresa. Os dispositivos iPhone 16 mais rápidos custam a partir de US$ 800 e chegarão às lojas no final deste mês.

iPhone 16 teve seu lançamento no evento anual da Apple, que aconteceu na última segunda-feira, 9, na Califórnia Foto: Divulgação: Apple

PUBLICIDADE Mas e se eu lhe dissesse que há outra maneira de obter as mesmas vantagens? Muito antes da Apple apresentar a Apple Intelligence em uma conferência de software em junho, muitos aplicativos para produção automática de texto e imagens já estavam amplamente disponíveis. Com base em uma tecnologia conhecida como IA generativa, que prevê quais palavras e imagens devem ser combinadas para escrever um poema cativante ou gerar uma foto de aparência realista de um gato no parapeito de uma janela, por exemplo, esses tipos de serviços estão na moda nos últimos dois anos.

A Apple não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Ao fazer o download de alguns aplicativos, os proprietários de iPhone podem obter benefícios semelhantes e manter seus dispositivos mais antigos por mais tempo. Depois de testar dezenas de aplicativos de IA generativa no último ano, aqui estão algumas recomendações:

Resumindo textos

Um dos recursos mais esperados da Apple Intelligence é sua capacidade de pegar grandes blocos de texto e resumir os pontos principais em algumas frases. Esse recurso pode ser útil para resumir um longo artigo da web ou notas de aula.

Publicidade

O recurso de ferramentas de escrita da Apple Intelligence, no iPhone, foi exibido durante o evento da Apple na última segunda-feira, 9 Foto: Divulgação: App

Mas já existe uma ferramenta popular para resumir artigos da web: Arc Search, um navegador gratuito desenvolvido por uma startup. Para testá-lo, carreguei um artigo de 8 mil palavras da ProPublica sobre um químico que denunciou a fabricante 3M. Quando pressionei a tela, o aplicativo gerou uma visão geral de uma frase sobre o artigo, seguida de três marcadores que resumiam os destaques. Embora os marcadores tenham encoberto detalhes importantes que você teria obtido ao ler o artigo completo, achei o resumo preciso.

Para resumir notas, o aplicativo gratuito da Web Humata AI tornou-se popular entre pesquisadores acadêmicos e advogados. Ao visitar o Humata.ai em um navegador, você pode carregar um documento, como um PDF, e, a partir daí, pode digitar solicitações em uma janela para pedir a um chatbot que resuma os pontos mais importantes. Em resposta, o chatbot mostrará uma cópia digital do PDF e destacará as partes relevantes do texto.

Técnicas de escrita

A Apple Intelligence também inclui ferramentas para reescrever texto - para fazer com que um e-mail pareça mais profissional, por exemplo. Muitos aplicativos gratuitos podem realizar essa tarefa com proficiência.

Os mais conhecidos incluem o chatbot ChatGPT da OpenAI, juntamente com rivais como o Gemini do Google e o Bing AI da Microsoft - todos aplicativos que podem ser baixados na App Store. Basta colar o texto no aplicativo e pedir ao chatbot para reescrevê-lo em um tom diferente, digitando, por exemplo, “Faça este e-mail parecer mais pessoal para um cliente que conheço há muitos anos”.

PUBLICIDADE Para ajudar a escrever, prefiro uma ferramenta menos conhecida, o Wordtune, da startup AI21 Labs. Sua interface, acessível em wordtune.com, foi projetada como um processador de texto para compor e editar textos. Você pode digitar um parágrafo e clicar nos botões para expandir, encurtar ou reescrever frases para que soem mais informais ou formais. O aplicativo mostrará uma lista de frases reescritas para você escolher. Leia também iPhone 16: por que o celular da Apple ganhou um novo botão físico?

A nova IA do iPhone 16 não é tão inteligente assim; veja testes preliminares Geração de imagens Outro dos recursos mais badalados da Apple Intelligence é sua capacidade de gerar imagens divertidas, como um emoji de você comendo pizza, para enviar aos amigos. Existem muitas opções para gerar imagens, incluindo uma ferramenta que a maioria dos usuários do iPhone provavelmente já possui: Meta AI, o chatbot gratuito da Meta que está incluído no Instagram, WhatsApp e outros aplicativos. Na barra de pesquisa na parte superior do Instagram, você pode pedir ao chatbot para criar imagens digitando “/imagine” seguido de uma descrição.

A Apple Intelligence poderá gerar imagens de IA Foto: Divulgação: Apple

Digitei “/imagine-me comendo bife”. Em seguida, a Meta AI carregou uma ferramenta para tirar fotos do meu rosto de vários ângulos. Ela produziu uma representação obviamente falsa de mim salivando sobre um bife grande e mal passado em um restaurante.

Outras ferramentas semelhantes para digitar prompts para gerar imagens incluem o Adobe Firefly, encontrado em firefly.adobe.com, e o ChatGPT.

Edição de fotos

Outra nova ferramenta da Apple Intelligence pode remover automaticamente os bombardeiros de fotos com o toque de um botão.

O Google oferece uma ferramenta de edição semelhante, a Magic eraser, dentro do aplicativo de álbum de fotos Google Photos para usuários de iPhone e Android desde 2023. No Google fotos, selecione sua foto, toque no botão “editar” e selecione a ferramenta Magic Eraser. Em seguida, você pode circular os objetos ou pessoas que distraem e que deseja apagar.

Usei a Magic eraser em uma foto do meu cachorro, Max, em um parque para cães - para remover um formulário de citação de um policial por deixar Max correr sem coleira sem permissão. Ela substituiu a burocracia enlouquecedora por algumas agulhas de pinheiro.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.