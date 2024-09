A Apple apresentou, na segunda-feira, 9, o iPhone 16, que será lançado em 20 de setembro, com uma característica marcante: Seu chip A18 foi “projetado para a Apple Intelligence”, a plataforma “inacabada” de inteligência artificial (IA) da empresa. Ele supostamente faz coisas como resumir mensagens, escrever e-mails e limpar fotos.

Então, será que a IA da Apple vale a pena? Testando uma versão de pré-lançamento do software, descobri que ela às vezes é útil - e às vezes muito estranha.

Com a Apple Intelligence, a câmera será mais um recurso de busca nos iPhones Foto: Divulgação: Apple

PUBLICIDADE Estranhas, como a vez em que me alertou que Donald Trump havia apoiado Tim Walz para presidente. E a vez em que ele inventou que eu estava lecionando na UC Berkeley. (Não.) E a vez em que eleamarcou um óbvio golpe digital como “prioritário” na minha caia de e-mail. (Caramba). E a vez em que ela editou uma selfie para me deixar careca. Na versão que estou usando, a Apple Intelligence inventa coisas de forma desconfortável. Isso geralmente acontece com informações de baixa importância, como resumos de alertas de aplicativos, mas, mesmo assim, é estranho ver fabricações e interpretações erradas da sua vida aparecerem na tela de bloqueio, na caixa de entrada e em outras partes essenciais do seu iPhone.

Isso significa que, para qualquer pessoa que esteja pensando em gastar US$ 800 (a partir de R$ 7,3 mil no Brasil) em um novo iPhone 16, talvez seja melhor esperar até que a Apple Intelligence descubra o equilíbrio certo entre o útil e o sem sentido - precisamos também entender seu efeito na duração da bateria. Até lá, um modelo mais antigo ou um iPhone lhe servirá muito bem e custará menos. E, no próximo ano, eles terão um iPhone ainda melhor para vender para você.

A Apple diz que o software de IA que estou testando, a terceira versão para desenvolvedores do iOS 18.1, não está concluída e não é necessariamente representativa do produto final.

Normalmente, eu não me daria ao trabalho de escrever sobre software beta. Mas estou escrevendo sobre a Apple Intelligence agora porque a empresa passou mais de 15 minutos fazendo marketing dele durante o evento de lançamento do iPhone 16. “Isso marca o início de uma nova e empolgante era”, disse o CEO Tim Cook. Se a Apple quer que você compre um novo iPhone para ela agora, vou testar de forma independente o que está disponível.

Publicidade

Há recursos da Apple Intelligence que ainda não estavam disponíveis para teste, como emojis de IA generativa personalizáveis. Ainda não sabemos se a assistente Siri será realmente mais inteligente. Perguntei para ela sobre uma vacina e ela não me deu as melhores informações dos Centros de Controle de Doenças; a Apple diz que não usou a Apple Intelligence para isso - foi a velha e simples Siri. Também não sabemos o efeito que a versão final terá sobre a duração da bateria do seu iPhone. Em meus testes prévios, minha bateria se esgota quatro ou mais horas antes a cada dia.

Se pareço cético, é por dois motivos: Primeiro, a Apple há anos vem distorcendo a verdade sobre os recursos reais de sua ferramenta de IA existente, a Siri. Em segundo lugar, já testei muitos produtos de IA generativa que se tornaram badalados, mas que decepcionaram os usuários com informações não confiáveis.

Uma das funções da Apple Intelligence é priorizar as notificações Foto: Divulgação: Apple

Além do marketing, a Apple sabe que a Apple Intelligence não está pronta. Uma versão com alguns recursos estará disponível “em versão beta” em outubro, segundo a empresa, para aqueles que optarem por ativá-la. Todos os recursos prometidos da Apple Intelligence podem não chegar aos usuários comuns do iPhone 16 e 15 Pro por semanas ou meses.

A má notícia é que é possível que o problema de precisão que eu continuo encontrando seja inerente à tecnologia de IA que a Apple está usando. Talvez tenhamos que nos acostumar com algum nível de absurdo agora espalhado por todos os nossos iPhones.

Quando a Apple Intelligence melhora as coisas

CONTiNUA APÓS PUBLICIDADE De certa forma, a Apple Intelligence é uma maneira mais inteligente e provavelmente mais segura de levar a IA a um produto de consumo em massa do que a que vimos em outras grandes empresas de tecnologia. Não se trata apenas de um chatbot onisciente acoplado ao seu telefone. Na melhor das hipóteses, a Apple Intelligence integra seus recursos aos aplicativos existentes de pequenas maneiras para acelerar as tarefas. Eu achei útil de várias maneiras. Por exemplo, no aplicativo Fotos, a Apple Intelligence permite que você use uma linguagem mais natural para encontrar fotos de uma determinada ocasião. Ou você pode destacar uma parte de uma foto que considere perturbadora, e ela usará a IA generativa para fazê-la desaparecer. O que você mais notará no trabalho da Apple Intelligence é a tentativa de resumir suas montanhas de informações recebidas. Por exemplo, o aplicativo Mail, tradicional há muito tempo, mostra duas linhas de visualização de cada e-mail para ajudá-lo a decidir se deve abri-lo ou não. Com a Apple Intelligence, essas duas linhas agora são um resumo escrito por IA, que pode lhe dar uma noção melhor de se você deseja abrir o e-mail. Ela sabe pular a frase “Espero que você esteja bem”.

Publicidade

O problema inevitável é que a Apple Intelligence às vezes erra, interpretando mal o significado do texto, invertendo os nomes das pessoas ou levando as imagens para uma direção desagradável.

Isso acontece porque os erros factuais - que o setor chama de alucinações - são inerentes a essa geração de tecnologia de IA. A IA generativa não foi projetada para a verdade, mas sim para procurar e recriar padrões. O Gemini do Google e o ChatGPT da OpenAI têm o mesmo problema.

Em alta Link Smartphone da Huawei que se dobra em ‘Z’ tenta ofuscar o iPhone 16 e mostrar força chinesa iPhone 16: por que o celular da Apple ganhou um novo botão físico? Falei para a Apple sobre as muitas vezes em que vi a Apple Intelligence errar nos fatos (tive pelo menos de cinco a dez momentos de risada por dia). Ela diz que está trabalhando para melhorar a precisão. Mas o mesmo acontece com todas as outras empresas de IA, e isso tem se mostrado um grande desafio. Pesquisas recentes descobriram que a tecnologia de IA mais recente é péssima para resumir. Para os usuários do iPhone, a questão é saber até que ponto a Apple conseguirá conter os erros em locais onde eles realmente não importam. “A Apple está se inclinando para casos de uso de baixo risco e alta utilidade. Isso é inteligente”, diz o empresário Phil Libin, ex-CEO da Evernote, que agora dirige a startup de apresentação de vídeos mmhmm. (Como eu, ele também está testando o software de pré-lançamento). Para ele, a Apple não está agindo como o Google, que adicionou ao seu mecanismo de busca respostas escritas por IA de alto risco que, às vezes, estão completamente erradas.

O recurso de ferramentas de escrita da Apple Intelligence, no iPhone, foi exibido durante o evento da Apple na última segunda-feira, 9 Foto: Divulgação: App

A maior categoria de erros que eu experimentei é, como diz Libin, de baixo risco: incômodos que me fazem revirar os olhos, mas não causam problemas.

Publicidade

Ele resume os alertas do aplicativo da minha campainha com vídeo como algo sem sentido, como “Várias pessoas na porta da frente e na casa, com movimento recente na porta da frente”.

Ele não entende de humor e, por isso, seus resumos de bate-papos com amigos e familiares ou de fotos podem ser ridiculamente idiotas. Certa vez, ele descreveu uma foto do meu lindo bebê como “grupo de pessoas em uma sala com paredes brancas”.

Pedi à função “limpar” para arrumar meus cabelos rebeldes em uma selfie, e ela me fez ficar careca.

Mas as coisas ficam cabeludas (perdoe o trocadilho) quando a Apple Intelligence inventa informações erradas. Ela sugeriu a reescrita de um e-mail que escrevi para meus vizinhos e que omitia uma pergunta importante que eu estava tentando fazer com que eles respondessem.

Pior ainda, houve ocasiões em que seus erros me induziram a tomar a atitude errada. Por exemplo, uma vez ele resumiu e elevou ao status de “prioridade” um e-mail que dizia que eu precisava alterar minha senha imediatamente. Na verdade, não era isso que o e-mail dizia - ele apenas me avisava para alterar minha senha se eu não fosse responsável por um login recente.

Ele também resumia e dava prioridade a um e-mail sobre a desativação do meu número de Seguro Social - era um golpe. Fico imaginando o que poderia ter acontecido se alguém não tivesse prestado mais atenção.

Há alguns motivos para sermos otimistas. Mesmo que a Apple não consiga se livrar dos erros, ela pode, e espera-se que o faça, minimizar os locais e tipos de informações de maior risco em que a Apple Intelligence é ativada. Por exemplo, ela deve evitar tentar resumir totalmente as notícias e as redes sociais. Foi assim que ela acabou me dizendo que Trump havia apoiado Walz, a partir de uma leitura incorreta de um alerta sobre o irmão de Walz.

Mas há o risco de que as falhas regulares possam nos fazer sentir que nossos smartphones são menos inteligentes, uma repetição da maneira como muitos já se sentem em relação à incompetência da Siri.

É difícil pensar em outra ocasião em que a Apple tenha pedido para receber seu dinheiro por algo tão inacabado.

Publicidade

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.