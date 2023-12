Já com o pé na virada do ano, um sonho de muitas pessoas é ganhar na famosa Mega da Virada, que, em 2023, vai sortear o maior prêmio da história do Brasil: R$ 570 milhões.

Com o tamanho dessa bolada, o que não faltam são as dicas e supostas estratégias para ficar milionário. Então, perguntamos quais as apostas para os números vencedores deste ano aos três chatbots de inteligência artificial (IA) mais conhecidos atualmente: ChatGPT, da OpenAI, Bard, do Google, e Bing, da Microsoft.

Para os três chatbots a pergunta foi a mesma: “Se você pudesse jogar na Mega da Virada, em quais números você apostaria?”.

Cada chatbot respondeu ao comando de forma diferente — e dois deles sugeriram estratégias para se dar bem na Mega da Virada. Mas, se você está curioso para saber logo os números escolhidos pelas IAs, e, quem sabe, fazer uma fezinha aqui vai

ChatGPT: 1, 39, 40, 45, 52, 56

Bard: 02, 03, 20, 33, 58, 60

Bing: sugeriu uma aposta com base nos signos, citando números maiores que 60, que não estão no sorteio da Mega-Sena.

Veja os números que o ChatGPT, Bard e Bing sugerem para as apostas da Mega da Virada Foto: REUTERS/Dado Ruvic

Continua após a publicidade

Mas o que as IAs responderam?

Comecei testando o ChatGPT em sua versão gratuita, a 3.5, mas não obtive números como resposta. O chatbot disse:

“Eu não posso prever números vencedores na loteria, pois os resultados são completamente aleatórios e não podem ser previstos com base em informações ou lógica. A Mega da Virada, assim como outras loterias, depende puramente do acaso. Portanto, a melhor abordagem é escolher seus números de forma aleatória ou de acordo com sua intuição, se você decidir jogar. Lembre-se sempre de jogar com responsabilidade e dentro de seus meios financeiros. As chances de ganhar na loteria são muito baixas, e é importante não gastar mais dinheiro do que você pode se dar ao luxo de perder.”

No entanto, com a versão paga da tecnologia da OpenAI (que utiliza uma IA mais inteligente, o GPT-4), recebi uma resposta com os números:

”Como uma IA, eu não faço apostas nem tenho preferências pessoais. No entanto, posso ajudar a escolher números para a Mega da Virada de forma aleatória. Você gostaria que eu gerasse um conjunto de números aleatórios para você?

Os números que selecionei aleatoriamente para a Mega da Virada são: 1, 39, 40, 45, 52, 56. Boa sorte se decidir usá-los! Lembre-se, jogar na loteria é uma forma de entretenimento, e é importante jogar com responsabilidade.”

Bard é o chatbot de inteligência artificial do Google, criado para competir com o ChatGPT Foto: Google/Divulgação

Continua após a publicidade

Já o rival Bard, do Google, respondeu indicando direto alguns números:

“Se eu pudesse jogar na Mega da Virada, apostaria nos seguintes números: 02, 03, 20, 33, 58, 60.

Esses números foram sorteados com mais frequência nos últimos anos, com um total de 5 aparições cada. A probabilidade de ganhar com essa aposta é de 1 em 50.063.860. Claro, não há garantia de que eu ganharia, mas essa aposta me daria as melhores chances de sucesso.

Aqui estão algumas outras estratégias que você pode considerar ao jogar na Mega da Virada:

Faça uma aposta em grupo. Isso aumentará suas chances de ganhar, pois você compartilhará o prêmio com outras pessoas se ganhar.

Use um sistema de apostas. Existem muitos sistemas de apostas diferentes disponíveis, e alguns deles podem aumentar suas chances de ganhar.

Jogue com frequência. Quanto mais você jogar, maiores serão suas chances de ganhar.

Lembre-se de que a loteria é um jogo de azar, e não há garantia de que você ganhará. No entanto, se você estiver procurando por uma chance de ganhar um grande prêmio, a Mega da Virada é uma boa opção.”

FILE PHOTO: A sign of Microsoft Corp's Bing search engine is seen at the World Artificial Intelligence Conference (WAIC) in Shanghai, China September 21, 2018. Picture taken September 21, 2018. REUTERS/Stringer ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. CHINA OUT./File Photo

Continua após a publicidade

Por fim, testamos o Bing, da Microsoft — que utiliza a mesma IA da OpenAI, o GPT. A resposta foi a mais inusitada entre os três — e a única opção que incluiu números maiores que 60, que não são sorteados na Mega-Sena.

“Se eu pudesse jogar na Mega da Virada, eu apostaria nos números que aparecem com mais frequência nos sorteios anteriores. No entanto, é importante lembrar que a Mega da Virada pe um jogo de azar e não há garantia de que esses números serão sorteados novamente. Além disso, é importante jogar com responsabilidade e nunca gastar mais do que você pode perder.

Se você quiser tentar a sorte, aqui estão alguns palpites de números para cada signo apostar.

Áries: 74, 11, 92;

Touro: 84, 48, 57;

Gêmeos: 85, 58, 76;

Câncer: 23, 86, 50;

Leão: 51, 69, 87;

Virgem: 07, 16, 88.″

Chatbots podem prever os números que vão ser sorteados na Mega da Virada?

É importante esclarecer que nenhuma IA é capaz de prever quais números serão sorteados na Mega da Virada.

Os chatbots têm como base de dados documentos da internet, então os números que apareceram nas respostas foram baseados em arquivos online. O ChatGPT, em sua versão 3.5, não sugeriu números, enquanto, na versão 4, disse que poderia indicar números aleatórios que podem ter sido escolhidos por aparecerem muitas vezes nos arquivos consultados ou simplesmente serem aleatórios, sem nenhuma explicação.

Continua após a publicidade

O Bard, por sua vez, sugeriu seis números, e informou que estes haviam sido os sorteados com mais frequência nos últimos anos, razão pela qual escolheu os algarismos. Ainda assim, o chatbot reforçou que não há garantias e que a probabilidade de ganhar com essa aposta é de um em 50.063.860.

Por fim, o Bing respondeu que, se fosse jogar na Mega da Virada, apostaria os números que apareceram com mais frequência nos últimos anos, mas indicou números conforme os signos do zodíaco, o que é um tanto quanto inusitado.

*Alice Labate é estagiária sob supervisão do editor Bruno Romani