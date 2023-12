A estudante mais famosa do YouTube já está em clima de Natal neste dezembro. Mas se engana quem pensa que a “Lofi Girl”, como é conhecida, parou de estudar: em nova transmissão aberta pelo canal de mesmo nome, a garota aparece com um gorrinho de Papai Noel enquanto escreve ao som de batidas natalinas.

Uma nova live, chamada “Christmas lofi radio 🎄 - cozy beats to get festive to”, foi aberta nesta segunda-feira, 4, para caracterizar a menininha do ‘lo-fi’ com motivos natalinos. O cenário ainda é o seu quarto, mas agora a decoração acompanha a época do ano: neve na janela, uma árvore de Natal, vários enfeites e até um pisca-pisca pode ser visto na transmissão.

Com mais de 14 mil pessoas acompanhando a live simultaneamente, a batida tradicional do lo-fi, caracterizada quase sempre por melodias puramente instrumentais e com batidas cadenciadas e repetitivas, ganhou alguns toques com ares de natal, como guizos e pianos.

A live original continua disponível, sob o nome de “lofi hip hop radio 📚 - beats to relax/study to” assim como a transmissão de sons para relaxar e a de games. Na primeira versão, os ouvintes simultâneos superam os 43 mil.

Criado em 2017 ainda sob o nome ChilledCow, o canal francês Lofi Girl é o principal ícone do gênero “lo-fi hip-hop” no YouTube. A página teve um boom de 340 mil novos inscritos em março de 2020, durante a pandemia, onde se tornou o queridinho de muitas pessoas no Brasil. Atualmente, o canal possui mais de 13 milhões de inscritos na plataforma.