Menino de 13 anos é o primeiro a vencer o jogo Tetris: ‘Não consigo sentir meus dedos’

THE NEW YORK TIMES - Em 21 de dezembro de 2023, Willis Gibson, 13, levou as mãos à cabeça e se balançou para frente e para trás em uma cadeira em seu quarto em Stillwater, Oklahoma. Ele não acreditava no que tinha acabado de realizar.

Sua tela havia congelado e sua pontuação no clássico game Tetris era “999999″.

“Meu Deus”, repete Willis em um tom agudo, no vídeo de seu triunfo que ele carregou no YouTube na terça-feira, enquanto desaba em sua cadeira. “Não consigo sentir meus dedos.”

Willis tinha acabado de se tornar a primeira pessoa a avançar tanto na versão original para Nintendo do jogo de quebra-cabeça Tetris que o jogo congelou, alcançando um feito anteriormente creditado apenas à inteligência artificial (IA).

Inventado pelo engenheiro de software Alexey Pajitnov e lançado para o Nintendo Entertainment System original em 1989, o Tetris apresenta conjuntos implacáveis de formas flutuando na tela. O objetivo do jogo é evitar que os blocos se acumulem. Os jogadores podem girar os blocos e posicioná-los de modo a formar linhas sólidas, o que elimina essas linhas. Ele está entre os jogos de videogame mais duradouros e famosos de todos os tempos.

Willis Gibson, 13 anos, de Stillwater, Oklahoma, no Campeonato Mundial de Tetris Clássico de 2023 em Portland, Oregon, em outubro. Ele ficou em terceiro lugar no geral Foto: David Macdonald via The New York Times

Teoricamente, o jogo pode durar para sempre se o jogador for bom o suficiente. No entanto, durante anos, acreditou-se que o limite era o Nível 29, quando os blocos começam a cair tão rapidamente que parece que seria impossível para um ser humano acompanhar o ritmo. Mas, na última década, uma nova geração de jogadores de Tetris rompeu esses limites.

Willis chegou ao Nível 157, alcançando a “tela de eliminação” do Tetris, o ponto em que um videogame se torna impossível de jogar devido a limitações em sua codificação (no vídeo, quando o jogo congela, a tela mostra que Willis chegou ao Nível 18. Isso ocorre porque o código não foi projetado para avançar tanto).

Willis, que joga Tetris competitivamente desde 2021 sob o nome de Blue Scuti, disse em uma entrevista na terça-feira, 2, que estava “extremamente animado”. Sua jornada no Tetris começou quando ele se deparou com vídeos do jogo no YouTube e começou a reunir o equipamento necessário para jogar uma versão antiga do jogo.

Ele disse que se sentiu atraído pelo jogo por causa de sua “simplicidade”.

“É fácil começar, mas é muito difícil dominá-lo”, disse ele

Karin Cox, mãe do menino, comprou para o filho uma versão do console Nintendo chamada RetroN, que usava o mesmo hardware do console Nintendo original, em uma loja de penhores, além de uma velha televisão de tubo de raios catódicos para ajudá-lo a começar. Em uma semana, disse Willis, ele joga cerca de 20 horas de Tetris.

“Na verdade, não me importo com isso”, diz Cox, professora de matemática do ensino médio. “Ele faz outras coisas além de jogar Tetris, então não foi muito difícil dizer OK. Foi mais difícil encontrar uma TV CRT antiga do que dizer: ‘Sim, podemos fazer isso por um tempo’.”

Durante décadas, os jogadores “venceram” o Tetris invadindo o software do jogo. Mas Willis, que no ano passado se tornou um dos melhores jogadores de Tetris dos EUA, é considerado o primeiro a fazer isso no hardware original.

“Isso nunca foi feito por um ser humano antes”, disse Vince Clemente, presidente do Classic Tetris World Championship, acrescentando: “É basicamente algo que todos pensavam ser impossível até alguns anos atrás”.

No mundo competitivo do Tetris, o objetivo geralmente é superar seus oponentes em vez de durar mais que eles. “Trying for the crash” é uma abordagem totalmente diferente. É um ato de sobrevivência.

“A estratégia principal é apenas jogar o mais seguro possível”, disse Willis.

É um pouco mais complicado do que isso, disse David Macdonald, um criador de conteúdo de games e jogador competitivo de Tetris conhecido como aGameScout. Nos últimos anos, os melhores jogadores começaram a usar a “técnica de rolagem”, um método de toque rápido que usa vários dedos em vez de apenas um ou dois. Essa inovação mudou o que é possível fazer no Tetris competitivo. Mais jogadores de alto nível estão “indo para a queda”, em vez de simplesmente acumular o máximo de pontos possível antes de serem derrotados pelo jogo.

E agora Willis elevou o nível.

“Esse prodígio do Tetris surgiu e dominou completamente o cenário profissional do Tetris”, diz Macdonald.

Willis já venceu vários torneios regionais e seu objetivo é vencer o Campeonato Mundial de Tetris Clássico, no qual ficou em terceiro lugar em outubro do ano passado. O próximo torneio de Willis será no final do mês em Waco, Texas. Até o momento, ele ganhou cerca de US$ 3 mil jogando em torneios de Tetris.

Sua conquista abrirá novas fronteiras para os jogadores de Tetris explorarem. Por exemplo, Willis acionou o congelamento ao eliminar uma única fileira de blocos. Uma limpeza de duas fileiras pode não ter congelado o jogo, disse Macdonald. O jogo nunca foi planejado para durar tanto tempo, disse ele, e ninguém jamais havia atingido um ponto de disparo como esse.

“Agora que isso foi feito, há uma nova fase ou um novo desafio”, diz Macdonald. “Quando todos nós descobrimos no ano passado que ‘Oh, o acidente é possível, você pode fazê-lo neste nível’, as pessoas começaram a correr para serem as primeiras a fazê-lo. Mas agora há um desafio totalmente novo.

Sobre Willis, não espere vê-lo jogando um PlayStation 5 tão cedo.

“Não gosto tanto dos jogos mais novos quanto dos mais antigos”, disse ele.