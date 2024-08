Não quer empresas usando suas mensagens para treinar IA? Saiba como bloquear essa permissão

Cuidado com o que você diz a um chatbot. Sua conversa pode ser usada para melhorar o sistema de inteligência artificial (IA) no qual ele foi criado.

Se você pedir conselhos ao ChatGPT sobre sua condição médica embaraçosa, saiba que tudo o que você revelar poderá ser usado para ajustar os algoritmos da OpenAI que sustentam seus modelos de IA. O mesmo acontece se, por exemplo, você fizer upload de um relatório confidencial da empresa para o Gemini, do Google, para resumi-lo em uma reunião.

Barbara Winston usando um computador em sua casa em Northbrook, Illinois, no domingo, 30 de junho de 2024, dias depois de participar de uma aula de introdução à inteligência artificial em um centro de idosos local Foto: Teresa Crawford/AP

PUBLICIDADE Não é segredo que os modelos de IA que sustentam os chatbots populares foram treinados com enormes quantidades de informações extraídas da Internet, como publicações em blogs, artigos de notícias e comentários em mídias sociais, para que possam prever a próxima palavra ao responder à sua pergunta. Esse treinamento muitas vezes foi feito sem consentimento, o que gera preocupações com direitos autorais. E, segundo os especialistas, dada a natureza opaca dos modelos de IA, provavelmente é tarde demais para remover quaisquer dados seus que possam ter sido usados.

Mas o que você pode fazer daqui para frente é impedir que qualquer interação do seu chatbot seja usada para treinamento de IA. Isso nem sempre é possível, mas algumas empresas dão essa opção aos usuários:

Google Gemini

O Google mantém suas conversas com o chatbot Gemini para treinar seus sistemas de aprendizado de máquina. Para usuários com 18 anos ou mais, os bate-papos são mantidos por padrão por 18 meses, embora isso possa ser ajustado nas configurações. Os revisores humanos também podem acessar as conversas para melhorar a qualidade dos modelos de IA generativa que alimentam o Gemini. O Google alerta os usuários para que não forneçam ao Gemini nenhuma informação confidencial nem forneçam dados que não queiram que um avaliador humano veja.

Para desativar essa opção, acesse o site do Gemini e clique na guia Atividade. Clique no botão Desligar e, no menu suspenso, você poderá optar por parar de gravar todos os bate-papos futuros ou excluir todas as conversas anteriores. A empresa adverte que as conversas que foram selecionadas para análise humana não serão excluídas e serão armazenadas separadamente. Independentemente de você optar por desativar sua atividade ou deixá-la ativada, o Google também diz que todas as conversas com o Gemini serão mantidas por 72 horas para “fornecer o serviço e processar qualquer feedback”.

A página de ajuda da Gemini também detalha o processo para usuários de aplicativos para iPhone e Android.

Meta AI

A Meta tem um chatbot de IA que está se intrometendo em conversas no Facebook, WhatsApp e Instagram, com base em seus modelos de linguagem de IA de código aberto. A empresa afirma que esses modelos são treinados com base em informações compartilhadas em suas plataformas, incluindo publicações em mídias sociais, fotos e informações de legendas, mas não em suas mensagens privadas com amigos e familiares. Eles também são treinados em informações publicamente disponíveis extraídas de outras partes da web por “terceiros”.

Nem todo mundo pode optar por não participar. As pessoas nos 27 países da União Europeia e no Reino Unido, que têm regulamentos de privacidade rigorosos, têm o direito de se opor ao uso de suas informações para treinar os sistemas de IA da Meta. Na página de privacidade do Facebook, clique em Outras políticas e artigos na lista do lado esquerdo e, em seguida, clique na seção sobre IA generativa. Role para baixo para encontrar um link para um formulário onde você pode se opor.

Há uma opção para preencher com informações adicionais para apoiar sua solicitação, mas não há detalhes sobre o que você deve dizer. Escrevi que estava exercendo meu direito, como residente no Reino Unido, de retirar o consentimento para que minhas informações pessoais fossem usadas para treinamento em IA. Recebi um e-mail quase que instantaneamente dizendo que a Meta havia analisado a solicitação e que atenderia à minha objeção. “Isso significa que sua solicitação será aplicada daqui para frente”, dizia o e-mail.

PUBLICIDADE As pessoas nos Estados Unidos e em outros países sem leis nacionais de privacidade de dados não têm essa opção. O hub de privacidade da Meta tem um link para um formulário no qual os usuários podem solicitar que seus dados coletados por terceiros não sejam usados para “desenvolver e aprimorar a IA na Meta”. Mas a empresa adverte que não atenderá automaticamente às solicitações e as analisará com base nas leis locais. O processo em si é complicado, exigindo que os usuários forneçam a solicitação do chatbot que produziu uma resposta com suas informações pessoais e uma captura de tela.

Microsoft Copilot

Não há nenhuma maneira de optar por não participar para usuários pessoais. O melhor que você pode fazer é excluir suas interações com o chatbot do Copilot acessando a página de configurações e privacidade da sua conta da Microsoft. Procure um menu suspenso chamado Histórico de interações do Copilot ou Histórico de atividades do Copilot para encontrar o botão de exclusão.

ChatGPT

Se você tiver uma conta da OpenAI, acesse o menu de configurações no navegador da web e, em seguida, a seção Controles de dados, onde é possível desativar uma configuração para “Melhorar o modelo para todos”. Se você não tiver uma conta, clique no pequeno ponto de interrogação no canto inferior direito da página da web e, em seguida, clique em Configurações, e você terá a mesma opção para desativar o treinamento de IA. Os usuários de dispositivos móveis podem fazer a mesma escolha nos aplicativos ChatGPT para Android e iOS.

A OpenAI afirma em sua página de ajuda sobre controles de dados que, quando os usuários optam por não participar, suas conversas ainda aparecerão no histórico de bate-papo, mas não serão usadas para treinamento. Esses bate-papos temporários serão mantidos por 30 dias e revisados somente se necessário para monitorar abusos.