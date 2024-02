Não se preocupe com habilidades ‘imprevisíveis’ de IAs. Cientistas dizem que são ‘miragens’

Mas as coisas não são tão simples assim. Um novo artigo de um trio de pesquisadores da Universidade Stanford postula que o surgimento repentino dessas habilidades é apenas uma consequência da forma como os pesquisadores medem o desempenho do LLM. As habilidades, segundo eles, não são imprevisíveis nem repentinas. “A transição é muito mais previsível do que as pessoas acreditam”, diz Sanmi Koyejo, cientista da computação de Stanford e autor do artigo. “As fortes suposições de habilidades emergentes estão ligados tanto à maneira como escolhemos medir quanto com o que os modelos estão fazendo.”

Só agora estamos vendo e estudando esse comportamento devido ao tamanho desses modelos. Os LLMs são treinados por meio da análise de enormes conjuntos de dados de texto - palavras de fontes online, incluindo livros, pesquisas na Web e Wikipédia - e da descoberta de vínculos entre palavras que aparecem frequentemente juntas. O tamanho é medido em termos de parâmetros, aproximadamente análogos a todas as maneiras pelas quais as palavras podem ser conectadas. Quanto mais parâmetros, mais conexões o LLM pode encontrar. O GPT-2 tinha 1,5 bilhão de parâmetros, enquanto o GPT-3.5, o LLM que alimenta a versão gratuita do ChatGPT, usa 350 bilhões. O GPT-4, que foi lançado em março de 2023 e agora é a base do Microsoft Copilot e do ChatGPT Plus, supostamente usa 1,75 trilhão (o número nunca foi confirmado).