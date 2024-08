Pacote família: Veja serviços digitais que podem ser compartilhados com parentes e amigos

Assinaturas familiares têm ganhado popularidade em plataformas de streaming ou em outros formatos digitais. Nelas, diferentes usuários juntam-se para assinar um serviço, que forma um grupo com os usuários (a “família”) – mas a conta, no fim do mês, é uma só, o que permite “rachar” o preço final.

PUBLICIDADE A Netflix, por exemplo, cobra R$59,90 ao mês para até quatro membros de uma mesma família. Já o Spotify, oferece um plano mensal, para quatro pessoas, por R$34,90. Com uma outra proposta de serviço, o Apple One oferece uma assinatura mensal de até R$89,90, que pode ser usada em cinco dispositivos diferentes. Incluir o pai ou a mãe no pacote pode ser uma solução de presente simples, mas bastante interessante, em datas comemorativas.

Veja abaixo a lista dos principais serviços que contêm o “Pacote Família”.

Streamings de vídeo

A maioria das plataformas de streaming de filmes e séries de televisão possuem planos familiares que dão acesso a várias telas simultaneamente.

Assinaturas compartilhadas podem ser uma boa ideia de presente Foto: Koshiro/Adobe Stock

Netflix

O plano mais básico da Netflix, o Padrão com anúncio, já permite ao usuário assistir a duas telas simultaneamente. Já o mais caro, o Premium, dá acesso a quatro telas ao mesmo tempo, o que é uma boa opção para famílias grandes.

Ao contrário da maioria das empresas, a Netflix não permite o compartilhamento de senha. Caso você queira dividir sua conta com outra pessoa que não more na sua casa (como um pai ou mãe que viva em outra cidade), a plataforma cobra um valor de R$12,90 por assinante extra.

Compare os planos:

Padrão com anúncio (2 telas simultâneas, resolução máxima 1080p, sem download, 5 perfis diferentes): R$ 20,90 por mês;

por mês; Padrão (2 telas simultâneas, resolução máxima 1080p, com download, 5 perfis diferentes): R$ 44,90 por mês;

por mês; Premium (4 telas simultâneas, resolução máxima 4K + HDR, com download, 5 perfis diferentes): R$ 59,90 por mês;

Prime Video

O streaming da Amazon oferece apenas um tipo de plano, que pode ser pago mensalmente ou anualmente e que permite o acesso a três telas ao mesmo tempo. A assinatura é por meio do Amazon Prime, cujas facilidades incluem frete grátis no site da Amazon, Music Prime, Prime Reading, ofertas exclusivas e Twitch Prime (games).

A plataforma permite o compartilhamento de senhas.

PUBLICIDADE Confira os valores: Plano único (3 telas simultâneas, resolução máxima 4K, com download, 5 perfis diferentes): R$ 19,90 por mês; Max Max (ou antiga HBO Max) possui três planos que podem ser assinados mensal ou anualmente. O Plano básico com anúncios já permite ao usuário acesso a duas telas simultâneas. O mais caro, o Platinum, oferece quatro telas ao mesmo tempo, outra boa opção para famílias grandes. O streaming permite compartilhamento de senhas.

A antiga HBOMax, agora, chama apenas Max Foto: PixieMe /Adobe Sto

Disney+ e Starplus+

As duas plataformas agora funcionam juntas. Ou seja, uma assinatura única permite acesso aos dois streamings. O Plano padrão, o mais barato, já permite acesso simultâneo a duas telas. O Plano premium, o mais caro, garante até quatro telas ao mesmo tempo.

Com a fusão das duas empresas, o compartilhamento de senha não será mais permitido, mas as companhias estudam uma taxa extra, inspirada no modelo da rival Netflix.

Confira os valores:

Padrão (catálogo do Disney+ e do Star+ , ESPN, resolução de 1080p, 2 dispositivos simultâneos e downloads em até 10 aparelhos): R$ 43,90 por mês;

(catálogo do e do , ESPN, resolução de 1080p, 2 dispositivos simultâneos e downloads em até 10 aparelhos): por mês; Premium (catálogo do Disney+ e do Star+, ESPN, áudio em Dolby Atmos, vídeo até 4K, até 4 dispositivos simultâneos e downloads em até 10 aparelhos): R$ 62,90 por mês;

Streamings de música

Presentear com uma assinatura de plataforma de áudio pode ser um excelente presente para os amantes de música ou, até mesmo, para quem está sempre na companhia de um podcast.

Spotify

Plataforma de música mais popular do mercado, o Spotify oferece sua versão mais simples, gratuitamente, que conta com anúncios e modo de reprodução aleatório.

Para dois ou mais usuários, o aplicativo oferece a versão Premium duo (para duas pessoas) e o Premium família (até seis contas).

Mesmo compartilhando a assinatura, cada membro tem a sua própria conta e perfil. Ou seja, ninguém consegue acessar a conta do outro, o que possibilita os usuários utilizarem as playlists e outras ferramentas do app como quiserem.

Confira valores:

Premium família (6 contas Premium para familiares que moram juntos): R$ 34,90 por mês;

por mês; Premium duo (2 contas Premium para duas pessoas que moram juntas): R$ 27,90 por mês;

YouTube Music

O YouTube Music oferece algumas facilidades que as outras plataformas não têm. Uma delas é a busca facilitada, que permite que o usuário escreva ou descreva parte de uma letra de música (ou até videoclipe) para encontrar álbuns, apresentações e remixes. Além disso, funciona como um tocador de música como os outros concorrentes.

O único pacote para compartilhar que a plataforma oferece é o Família. Confira:

Família (5 contas para pessoas que moram na mesma casa): R$ 34,90 por mês;

Deezer

Um dos diferenciais desse streaming é a parceria com clientes de outros serviços, como TIM, Mercado Livre, Itaú e GloboPlay.

Assim como as concorrentes, a versão mais básica do Deezer é a gratuita e com anúncios. Além dela, possui versões de assinaturas individuais e compartilhadas que podem ser pagas mensalmente ou anualmente. E cada usuário tem sua própria conta independente, sem integração de playlists e recomendações. Compare:

Duo (duas pessoas): R$32,90 por mês;

(duas pessoas): R$32,90 por mês; Família (até seis pessoas) por R$39,90 mês;

Deezer possui pacotes para compartilhar em até seis pessoas Foto: Rafael Henrique/Adobe Stock

Apple Music

Ao invés de utilizar algoritmos para sugerir novas músicas ao ouvinte, o Apple Music conta com um time de curadores especializados que sugerem novas opções aos ouvintes. Além disso, o assinante tem acesso às estações de rádio Apple Music 1, Apple Music Hits e Apple Music Country.

Diferentemente dos concorrentes, a única forma gratuita de utilizar o Apple Music é no período de teste de três meses. Depois, é cobrada uma assinatura mensal.

Para compartilhar, o Apple Music só possui uma opção, o Plano familiar, que abrange cinco contas individuais por R$ 24,90 por mês.

Pacotes de nuvem

Atualmente, os pacotes de serviços online, como o Google One e o Apple One, oferecem muitas facilidades para aqueles que precisam armazenar uma grande quantidade de informações em suas contas. Talvez, seu pai não precise de um celular ou um computador novo, mas sim de mais espaço.

Google One

O Google One é uma versão de assinatura dos serviços oferecidos pela empresa. Com ele, o usuário compra mais espaço para armazenar informações no Google Drive, Google Fotos e Gmail.

Todos os planos pagos podem ser compartilhados com até cinco pessoas e contam com um mês de gratuidade. Veja valores e benefícios:

Básico (100 GB de armazenamento): R$ 7,99 por mês;

(100 GB de armazenamento): por mês; Premium (2 TB de armazenamento, sem limite de salvos com o editor mágico no Google Fotos, recurso premium do Google Workspace): R$ 38,99 por mês;

por mês; AI Premium (2 TB de armazenamento, recursos Gemini e outros benefícios do plano anterior): R$ 96,99 por mês;

Aplicativos Google Foto: prima91/Adobe Stock

Apple One

O Apple One segue a mesma ideia de compra de espaço dentro dos armazenadores e serviços de entretenimento da empresa, como o iCloud, Apple TV, Apple Music, Apple Arcade e Apple Fitness.

As versões compartilhadas, Familiar e Premium, permitem que o usuário divida a assinatura com até cinco pessoas, todas com suas respectivas contas.

Compare:

Familiar (200GB para iCloud, Apple TV, Apple Music, Apple Arcade): R$ 54,90 por mês;

(200GB para iCloud, Apple TV, Apple Music, Apple Arcade): R$ 54,90 por mês; Premium (2T para iCloud, Apple TV, Apple Music, Apple Arcade e Apple Fitness): R$ 89,90 por mês;

Pacotes antivírus

Com o aumento da quantidade de informações que armazenamos em computadores, é essencial ter um pacote antivírus para proteger sua máquina. Veja abaixo os planos familiares das principais empresas de cibersegurança.

Kaspersky

A Kaspersky é uma empresa que oferece diferentes serviços de antivírus. Todos os planos pessoais com assinaturas anuais podem ser usados em até cinco dispositivos. O primeiro ano de todos os serviços possui 50% de desconto. Compare:

Plano essencial (antivírus, anti-malware, anti-ransomware, remoção de vírus existente, antiphishing, firewall bidirecional, otimização de desempenho, limpeza de espaço no dispositivo, gerenciamento de aplicativos, modo não perturbe, proteção de pagamentos, detecção de stalkerware): R$ 139,90 por ano;

por ano; Plano avançado (além das funcionalidades do plano essencial, traz proteção contra ameaças digitais, monitor de integridade do disco rígido, verificador de vazamento de dados, VPN rápida e ilimitada, gerenciador de senhas, verificação de segurança de senhas): R$ 179,90 por ano;

por ano; Plano premium (além das funcionalidades do plano avançado, traz carteira de proteção de identidade, detecção de acesso remoto, monitor de casa inteligente, suporte de TI remoto, verificação e remoção de vírus por especialistas, verificação da integridade de PCs por especialistas): R$ 199,90 por ano;

Avast

A empresa oferece diversos serviços de proteção online, como sistemas que impedem que sua identidade seja revelada e programas que melhoram o desempenho do seu computador. Além disso, também oferece pacotes antivírus, com desconto no primeiro ano, que podem ser usados em até 10 dispositivos.

Premium security (bloqueia vírus e malwares, protege contra ransomwares, contra sites falsos; oferece sandbox; firewall avançado; evita espionagem de webcam; deleta arquivos com segurança; atualiza todos os aplicativos): R$ 149,90 por ano;

(bloqueia vírus e malwares, protege contra ransomwares, contra sites falsos; oferece sandbox; firewall avançado; evita espionagem de webcam; deleta arquivos com segurança; atualiza todos os aplicativos): por ano; Ultimate (além de todas as funcionalidades do premium security, também conta com Avast cleanup premium, Avast SecureLine VPN, Avast Antitrack): R$ 199,90 por ano;

Norton

A Norton também é outra alternativa de antivírus. Além dos planos mais básicos, que são individuais, a empresa oferece opções que podem ser compartilhadas. Todos os pacotes têm desconto para o primeiro ano de uso.

Norton 360 Deluxe (até 5 dispositivos, antivírus, proteção contra malware, ransomware e hackers, compromisso de proteção total contra vírus, 50 GB de backup na nuvem para PC, gerenciador de senhas, conexão com a internet privada por VPN, controle para pais, monitoramento da dark web): R$ 169,00 por mês;

por mês; Norton 360 Advanced (além de todas as funcionalidades do anterior, também conta com suporte à recuperação de identidade, suporte à carteira roubada, monitoramento de mídias sociais): R$ 349,00 por mês;

Bônus: estudos online

Assinaturas compartilhadas de plataforma de estudos são uma boa oportunidade para uma família ou grupo de amigos aprenderem algo novo juntos e criarem experiências especiais.

Duolingo

A plataforma de idiomas oferece uma ótima experiência na sua versão gratuita. A diferença do Super Duolingo é que os assinantes possuem alguns benefícios exclusivos como prática offline, acesso sem anúncios e “vidas ilimitadas”.

Já o Super Duolingo Familiar, que pode ser usado por até seis pessoas, custa R$ 29,90 por mês.

Plataforma de estudos possui versões pagas Foto: Koshiro/Adobe Stock

*Mariana Cury é estagiária sob supervisão de Bruno Romani