iPhone 16 deve ganhar botão inédito; veja esse e outros rumores sobre o próximo celular da Apple

A próxima família do iPhone, batizada informalmente de iPhone 16 com as versões Plus, Pro e Pro Max, deverá ser lançada em setembro deste ano, quando acontece, tradicionalmente, o evento de apresentação da Apple. Informações ainda não foram reveladas pela empresa, mas rumores de mercado já adiantam o que deve vir no próximo smartphone da fabricante americana.

A começar pelo design, a aparência geral dos dispositivos deve ser semelhante à do iPhone 15. No entanto, de acordo com o analista americano Ross Young, o iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max terão telas levemente maiores do que outros modelos. Com isso, o iPhone 16 Pro Max será o maior celular já lançado pela Apple, além de se tratar da primeira mudança no tamanho das telas desde 2020. Outra novidade está no surgimento de um botão de captura para a câmera, que ficará na lateral direita dos celulares. Ao que tudo indica, a superfície do botão será sensível ao toque, e o usuário poderá arrastá-lo para a direita ou para a esquerda para dar ou tirar zoom. A ideia é ter um acesso rápido à câmera, sem precisar desbloquear o aparelho e tocar na tela.

Além disso, as baterias de todos os modelos deste ano devem ser maiores, e o analista Ming-Chi Kuo, conhecido por antecipar diversas informações com precisão, afirma que elas terão maior densidade de energia. Há ainda a possibilidade de que as baterias do iPhone 16 sejam mais fáceis de trocar em lojas especializadas.

Quanto às cores, há rumores divergentes até agora. A primeira é a de que o iPhone 16 virá em tons de azul, rosa, verde, amarelo, roxo, preto e branco. Mas, segundo Kuo, não haverá as opções em roxo ou amarelo.

Talvez a principal nova funcionalidade do iPhone 16 esteja ligada à Apple Intelligence, plataforma de inteligência artificial em desenvolvimento pela empresa de Tim Cook. Usuários do iPhone 15 Pro e do iPhone 15 Pro Max também poderão desfrutar da IA, que foi detalhada na conferência WWDC no começo deste ano.

Uma das maiores revelações da WWDC diz respeito à Apple Intelligence Foto: Guilherme Guerra/Estadão

Os modelos de iPhone 16 também vão contar com um novo design térmico para ajudar com casos de superaquecimento. Os celulares Pro e Pro Max podem incluir um revestimento em metal na bateria, ajudando na dissipação de calor e gerando, portanto, maior eficiência energética.

Há ainda relatos de que o iPhone 16 Pro adotará o mesmo sistema de zoom do iPhone 15 Pro Max, segundo Ming-Chi Kuo.

De acordo com o analista, o iPhones 16 pode adotar a tecnologia Wi-Fi 7, que proporciona velocidades 2,4 vezes maiores do que o Wi-Fi 6, mas utilziando o mesmo número de antenas. O resultado é uma qualidade de internet maior.