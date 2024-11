‘Pai do ChatGPT’ revela as três áreas que serão mais beneficiadas pelo chatbot; veja

Sam Altman, CEO da OpenAI e um dos criadores do ChatGPT, revelou em entrevista ao podcast de Bill Gates, “Unconfuse Me with Bill Gates”, em janeiro, as três áreas que serão mais beneficiadas pela inteligência artificial (IA): programação, educação e saúde. Altman destacou o potencial da IA para revolucionar esses setores, aumentando a produtividade, democratizando o acesso ao conhecimento e acelerando o desenvolvimento de soluções inovadoras.

Desde seu lançamento em novembro de 2022, o chatbot da OpenAI tem sido utilizado para uma variedade de tarefas, como auxiliar estudantes na realização de trabalhos acadêmicos, escrever cartas de apresentação para candidatos a emprego, redigir e-mails, preparar pessoas para entrevistas de emprego e até mesmo planejar viagens.

Sam Altman voltou a OpenAI em novembro de 2023 após ser expulso da empresa Foto: Open AI Developer Forum

Altman reconhece que a IA ainda está em seus estágios iniciais de desenvolvimento, mas se mostra otimista com seu potencial para revolucionar diversos setores da sociedade. “O que estamos vendo agora é muito empolgante e incrível, mas acho que vale a pena sempre colocar isso no contexto de uma tecnologia que, pelo menos pelos próximos cinco ou dez anos, estará em uma curva de melhoria muito acentuada”, afirma.

Programação: IA como ferramenta para aumentar a produtividade

ChatGPT pode ser ferramenta útil na criação e revisão de códigos Foto: Pixabay

PUBLICIDADE O CEO da OpenAI, apontou a programação como a área com maior potencial de ganho de produtividade com o uso da inteligência artificial. Segundo ele, o ChatGPT pode auxiliar os programadores em diversas tarefas, como revisar código em busca de erros, escrever casos de teste, responder a perguntas sobre programação e gerar novo código de forma autônoma. Essa assistência da IA pode permitir que os programadores concluam seu trabalho até três vezes mais rápido, liberando tempo para que se concentrem em tarefas mais criativas e estratégicas. No entanto, Altman ressalta que a IA ainda comete erros e que os programadores devem sempre verificar as sugestões e o código gerado pela tecnologia antes de implementá-los.

Educação: ChatGPT pode ser assistente para professores e alunos

Alunos já utilizam ChatGPT para estudo do ENEM por exemplo Foto: Werther

De acordo com Altman, para a área da educação, a inteligência artificial pode ser utilizada como ferramenta para personalizar o aprendizado e auxiliar os professores. O ChatGPT, por exemplo, pode ser usado para criar planos de aula personalizados para cada aluno, auxiliar os professores em tarefas administrativas, como correção de provas e controle de frequência, e oferecer tutoria individualizada para alunos com dificuldades de aprendizagem.

A IA também pode democratizar o acesso à educação em comunidades remotas e desfavorecidas. Altman e Gates acreditam que a inteligência artificial tem o potencial de revolucionar a educação, tornando-a mais personalizada, eficiente e acessível a todos.

Publicidade

Saúde: poder de agilizar tarefas e desenvolver tratamentos

Setor da saúde é o terceiro que o CEO crê que será mais beneficiado pelo ChatGPT Foto: Rostislav Sedlacek/Adobe Stock

Por fim, na área da saúde, a inteligência artificial pode ser utilizada para auxiliar os profissionais em diversas tarefas, segundo o CEO. A IA pode automatizar tarefas administrativas, como o preenchimento de formulários e a análise de exames, e auxiliar no diagnóstico de doenças, por meio da análise de imagens médicas e de dados de pacientes.

Além disso, a IA pode ser utilizada para desenvolver novos tratamentos e medicamentos, por meio da análise de dados e da simulação de experimentos, e para oferecer suporte aos pacientes, por meio de chatbots que respondem a perguntas e fornecem informações sobre saúde.

Altman destaca que a tecnologia já está sendo utilizada por empresas farmacêuticas para acelerar a descoberta e o desenvolvimento de novos medicamentos. Ele acredita que a IA tem o potencial de revolucionar a saúde, tornando o atendimento mais eficiente, personalizado e acessível.