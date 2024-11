Abaixo-assinado quer Musk como ‘conselheiro de IA’ no governo Trump; entenda

Um grupo de defesa da inteligência artificial (IA), o Americans for Responsible Innovation (ARI), iniciou uma campanha pública solicitando que o presidente eleito Donald Trump nomeie Elon Musk como conselheiro especial de IA em sua próxima administração. Segundo a organização, a experiência de Musk na área e seu histórico em expressar preocupações sobre os riscos da tecnologia o tornam uma escolha ideal para ajudar o governo dos Estados Unidos a liderar o desenvolvimento seguro da tecnologia.

A petição, lançada nesta segunda-feira, 11, tem como objetivo coletar 10 mil assinaturas até o mês de dezembro deste ano. A iniciativa é liderada por Brad Carson, ex-representante democrata e atual diretor da ARI. Segundo ele, Musk possui uma compreensão única do setor, resultado de sua participação em empresas e projetos diretamente envolvidos no desenvolvimento de IA, como Tesla, xAI e OpenAI.

Musk e o papel na segurança da IA

Para a ARI, Musk poderia ser um "campeão" em questões de segurança da IA na administração Trump. Em uma publicação recente, David Robusto, analista de políticas da ARI, destacou a trajetória de Musk em relação à segurança da IA, incluindo sua posição em favor de uma pausa no desenvolvimento de IA avançada e seu apoio ao projeto de lei SB 1.047 na Califórnia, que buscava aumentar as medidas de segurança para desenvolvedores de IA. O projeto, embora vetado, evidenciou o apoio do bilionário a políticas de controle na área. Apesar de não ter detalhado amplamente o tipo de políticas governamentais que considera ideais para o setor, Musk já se manifestou em relação a necessidade da criação de uma agência dedicada à segurança da IA. Segundo Robusto, essa falta de especificidade mostra que as opiniões de Musk sobre o tema estão em evolução e poderiam ser moldadas pelo debate público e pela participação no governo.

Potenciais conflitos de interesse e viabilidade

A ARI reconhece que a nomeação de Musk como conselheiro de IA poderia envolver conflitos de interesse, considerando que ele é proprietário de empresas ativamente envolvidas no setor, como a xAI. No entanto, a organização acredita que mecanismos apropriados poderiam ser implementados para lidar com esses conflitos, permitindo que Musk ofereça sua experiência sem comprometer o interesse público.

Outra preocupação é o envolvimento de Musk com suas várias empresas, incluindo Tesla e SpaceX, tem gerado questionamentos entre investidores, que temem que seus compromissos externos interfiram na sua capacidade de gerenciar eficazmente as operações. Recentemente, acionistas da Tesla questionaram um pacote de remuneração de US$ 56 bilhões para Musk, argumentando que suas atividades externas poderiam limitar sua dedicação à empresa. Em meio a essa pressão, um tribunal de Delaware anulou temporariamente o pacote de compensação, mas os acionistas o restabeleceram em votação posterior.

A possível nomeação do empresário como conselheiro especial de IA poderia intensificar esses receios entre investidores, dado o potencial conflito entre suas responsabilidades governamentais e empresariais. No entanto, a ARI sustenta que a contribuição de Musk para a política da tecnologia do governo dos Estados Unidos seria uma oportunidade única para garantir uma abordagem equilibrada e prudente em relação ao desenvolvimento da tecnologia.

Em um comunicado, Satya Thallam, vice-presidente sênior de relações governamentais da ARI, afirmou que Musk, apesar de suas empresas, pode desempenhar um papel crítico para o governo. Para Thallam, o CEO da Tesla é uma das poucas figuras públicas que, além de investir no avanço da IA, advoga pela implementação de medidas de segurança para mitigar os riscos catastróficos e existenciais que a tecnologia pode apresentar. A ARI acredita que essa postura tornaria Musk um conselheiro de valor inestimável para a administração Trump.

Apoio a Trump e possíveis funções no governo

Elon Musk já demonstrou apoio a Trump em várias ocasiões, inclusive durante sua campanha eleitoral mais recente, utilizando seu alcance no X, da qual é proprietário, para amplificar mensagens de apoio ao presidente eleito. Além disso, o bilionário destinou milhões de dólares a um super PAC pró-Trump, que buscou mobilizar eleitores em estados-chave a votarem no republicano. Musk foi inclusive notificado pela justiça dos EUA por essa ação mas logo pôde voltar a realizar os sorteios.

A relação entre os dois levou a especulações sobre seu papel na administração. Antes mesmo da eleição, Trump sugeriu que Musk poderia liderar uma comissão dedicada à eficiência governamental, que buscaria eliminar gastos públicos excessivos. Essa proposta alinha-se ao interesse declarado do bilionário em criar um Departamento de Eficiência Governamental (DOGE, na sigla em inglês), cuja função seria reestruturar o sistema regulatório dos Estados Unidos.