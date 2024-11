X volta ao topo da App Store no Brasil após bloqueio; Musk comemora

O X foi bloqueado no Brasil em 30 de agosto deste ano por decisão do STF, após a rede social encerrar suas operações no país e se recusar a nomear um representante legal para atender a pedidos judiciais. A plataforma também foi multada em R$ 18,3 milhões por descumprir ordens de suspender perfis investigados por espalhar fake news, discurso de ódio e ataques às instituições. O bloqueio durou até 9 de outubro, quando a plataforma cumpriu as determinações do STF, que incluíam o pagamento de multas, a indicação de um representante legal e o bloqueio de perfis que desrespeitavam as leis brasileiras.

Nos primeiros dias do bloqueio, Elon Musk se manifestou ativamente sobre o caso, criticando a decisão do STF. No final do bloqueio, as comunicações oficiais sobre o caso se limitaram ao perfil oficial de governança da empresa. Após o desbloqueio, o X tem buscado recuperar sua popularidade no Brasil, implementando novas funcionalidades e reforçando seu compromisso com a liberdade de expressão junto ao cumprimento das leis brasileiras.