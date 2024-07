Por que você não deveria se conectar a redes públicas de Wi-Fi; veja como se proteger

Se for inevitável entrar na rede pública de Wi-Fi, recomenda-se não fazer compras (ou seja, colocar dados de cartão de crédito ou outras formas de pagamento) ou realizar o download de documentos importantes ou que contenham informações sigilosas ao se usar esse tipo de conexão.

Outra boa dica é a utilização de VPN no seu dispositivo móvel. O VPN codifica as informações do aparelho, fazendo com que elas sejam muito mais difíceis de acessar. Dessa forma, mesmo que um hacker intercepte a sua comunicação, os dados estarão criptografados.