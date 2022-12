Na quarta-feira, 21, na província de Valladolid, na Espanha, a Polícia Nacional do país prendeu um homem suspeito de criar materiais de pornografia infantil utilizando inteligência artificial (IA). As informações são da agência espanhola de notícias Europa Press.

A Polícia Nacional da Espanha relatou que o acusado vinha utilizando diferentes programas e plataformas desde 2011 para baixar os arquivos contendo imagens de bebês e crianças sendo abusadas sexualmente. A investigação durou três meses e foi iniciada quando, durante um patrulhamento online, uma conexão em Valladolid, que mantinha relação com usuários de outros países para a troca de materiais de pornografia infantil, foi identificada.

Durante a busca na residência do suspeito, os agentes encontraram arquivos de pornografia infantil em grande quantidade e em mais de um aparelho eletrônico, mas ainda não há informações sobre o número exato de documentos achados e nem sobre a distribuição desses materiais. Ao todo, os agentes apreenderam dois computadores e três discos rígidos.

Após análise do material, as autoridades concluíram que o homem usou também uma ferramenta de IA que gera imagens a partir de comandos de textos, como o DALL-E 2, o Midjourney e o Stable Diffusion. As autoridades não revelaram qual IA foi utilizada, mas afirmou que o suspeito produziu pornografia infantil sintetizada por IA a partir de descrições em texto. É a primeira vez que se tem notícia do uso de IA para a criação de pornografia infantil.

Suspeito produzia imagens de pedofilia infantil com IA a partir de fotos de banco de imagens Foto: Reuters

Segundo a reportagem, as imagens são de “extrema dureza” e “retratam com realismo menores de idade sendo violados” e apresentando “órgãos e brinquedos sexuais desproporcionais”. Segundo as autoridades, a ferramenta utilizada é de código aberto, podendo ser desenvolvida por qualquer pessoa com treinamento em IA - o sistema teria acesso a um grande banco de dados de pornografia infantil, que seria usado para a geração de novas imagens.

Geradores de imagem ganharam força nos últimos meses, a partir do lançamento do DALL-E 2. Apesar do uso óbvio no universo da criatividade, os geradores de imagem levantaram debates sobre propriedade intelectual e direitos autorais de arte. Além disso, havia temores de que essas ferramentas pudessem ser utilizadas como no caso espanhol, gerando imagens com potencial para chocar, constranger e até violar leis.