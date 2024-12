Programador ainda é a ‘profissão do futuro’ na era da inteligência artificial?

Quando Florencio Rendon foi demitido de seu terceiro emprego na construção civil em três anos, ele disse que “foi a gota d’água”.

Ele tinha 36 anos, era pai de dois filhos e achava que o tempo estava se esgotando para encontrar uma carreira que oferecesse um salário mais alto e mais estabilidade. “Sempre fiz trabalhos que exigiam trabalho físico”, ele se lembra de ter pensado. “E se eu começar a usar meu cérebro?”

Depois de se formar em um campo de treinamento de codificação, Florencio Rendon não conseguiu uma única entrevista Foto: Jeenah Moon/NYT

PUBLICIDADE Veterano do Exército, Rendon explorou programas de treinamento que poderia financiar usando seus benefícios militares. Ele chegou ao campo da programação. No início, os cursos intensivos pareciam intimidadores. Rendon havia obtido seu diploma de supletivo do ensino médio antes de entrar para o Exército e havia feito alguns cursos universitários, mas não se considerava inteligente.

Publicidade

Ainda assim, ele pensou em seus filhos, que agora têm 4 e 2 anos, e raciocinou: “Eu deveria pelo menos tentar”.

Sua inscrição em um curso ministrado pela empresa Fullstack Academy foi aceita, e ele começou as aulas em abril de 2023, com uma bolsa para veteranos militares que cobria a mensalidade de US$ 13 mil. Embora o material fosse desafiador, ele ficou agradavelmente surpreso ao saber que poderia pegar o jeito e, quatro meses depois, formou-se em um programa online que concluiu em sua casa no Bronx.

O contratempo veio depois da formatura: “Mal sabia eu”, disse Rendon sobre suas novas habilidades, ‘que isso não era suficiente para conseguir um emprego’.

Entre o momento em que Rendon se matriculou para ser programador e o momento em que se formou, o que ele imaginava ser um “bilhete dourado” para uma vida melhor havia perdido a validade. Cerca de 135 mil trabalhadores de startups e do setor de tecnologia foram demitidos de seus empregos. Ao mesmo tempo, novas ferramentas de inteligência artificial (IA), como o ChatGPT, da OpenAI, que poderia ser usado como assistente de programação, estavam rapidamente se tornando comuns, e a perspectiva de empregos na área de programação estava mudando.

Publicidade

Rendon diz que não conseguiu uma única entrevista de emprego.

Em comparação com cinco anos atrás, o número de ofertas de emprego ativas para desenvolvedores de software caiu 56%, de acordo com dados compilados pela CompTIA. Para desenvolvedores inexperientes, a queda é ainda pior, de 67%.

“Eu diria que este é o pior ambiente para empregos de nível básico em tecnologia que já vi em 25 anos”, disse Venky Ganesan, sócio da empresa de capital de risco Menlo Ventures.

Durante anos, o conselho de carreira de todos que importavam - o CEO da Apple, Tim Cook, sua mãe - era “aprenda a programar”. Parecia uma equação imutável: Habilidades de programação + trabalho duro = emprego.

Publicidade

Agora essa matemática não parece tão simples.

Irresistível IA Desde seu surgimento em meados da década de 2010, os cursos intensivos de habilidades básicas de programação têm sido elogiados como um caminho rápido para uma carreira bem remunerada. O presidente Barack Obama tornou isso parte de sua iniciativa de empregos, organizações sem fins lucrativos os criaram para impulsionar pessoas de diversas origens para carreiras tecnológicas e universidades de Harvard a Berkeley ofereceram suas próprias versões. E elas funcionaram. Em uma pesquisa realizada em 2020 pelo CourseReport com 3 mil formandos de bootcamps, 79% dos entrevistados disseram que os cursos os ajudaram a conseguir um emprego na área de tecnologia, com um aumento salarial médio de 56%. Mas o setor parou de contratar ao mesmo tempo em que novas ferramentas de programação de IA estavam começando a se tornar comuns. Em 2022, a equipe de IA do Google, DeepMind, informou que havia testado seu modelo de IA AlphaCode em competições de programação e que ele era tão bom quanto “um programador novato com alguns meses a um ano de treinamento”.

Demorou mais alguns anos, mas as ferramentas disponíveis para um programador típico melhoraram muito desde então. Em setembro deste ano, a OpenAI lançou uma nova versão do ChatGPT. Ele calcula as respostas de uma forma diferente dos modelos anteriores e pode ser ainda melhor para escrever códigos. Ferramentas como o AlphaCode do Google e o Copilot do GitHub geram trechos de código para fins específicos, testando ou otimizando o código existente e encontrando problemas.

Publicidade

Em alta Link ‘IA pornô' está mudando o consumo de conteúdo adulto para sempre; entenda As cinco linguagens de programação que você precisa aprender para 2025 iPhone 16: modelo padrão tem potencial para ser o novo ‘celular pop da Apple’; leia análise A prova real está entre os desenvolvedores: Cerca de 60% dos 65 mil desenvolvedores pesquisados em maio pela StackOverflow, uma comunidade de desenvolvedores de software, disseram que usaram ferramentas de programação de IA este ano. Nem todo mundo vê esses desenvolvimentos como uma sentença de morte para os empregos de programação. Armando Solar-Lezama, que, como líder do Grupo de Programação Assistida por Computador do MIT, passa seus dias pensando em como trazer mais automação para a programação, disse que as ferramentas de IA ainda carecem de muitas das habilidades essenciais até mesmo para programadores juniores. Sua pesquisa mostrou, por exemplo, como grandes modelos de linguagem, como o GPT-4, não conseguiam entender verdadeiramente os problemas que estavam resolvendo com o código e, às vezes, cometiam erros ridículos. “Quando se trata de habilidades mais básicas, saber raciocinar sobre um trecho de código, saber como rastrear um bug em um sistema grande, essas são coisas que os modelos atuais realmente não sabem fazer”, disse ele.

Armando Solar-Lezama, do MIT, descobriu que as ferramentas de codificação de IA ainda carecem de algumas habilidades essenciais até mesmo para programadores juniores Foto: Veasey Conway/NYT

Ainda assim, a IA está mudando a forma como o software é feito. Em um estudo, um assistente de programação de IA tornou os desenvolvedores 20% mais produtivos. O CEO do Google, Sundar Pichai, disse em uma recente ligação com analistas que mais de um quarto do novo código da empresa agora é gerado por IA, mas revisado e aceito pelos engenheiros.

Publicidade

Como em qualquer discussão sobre automação, há duas maneiras pelas quais as pessoas tendem a prever os resultados desse desenvolvimento. Solar-Lezama acredita que as ferramentas de IA são uma boa notícia para as carreiras de programação. Se a programação se tornar mais fácil, ele argumenta, faremos mais e melhores softwares. Nós o usaremos para resolver problemas que antes não valiam o incômodo, e os padrões dispararão.

O outro ponto de vista: “Acho que é muito ruim”, diz Zach Sims, cofundador da Codecademy, uma empresa de tutoriais de programação online. Ele estava falando especificamente sobre as perspectivas de emprego para os formandos dos campos de treinamento de programação.

Contratação: ‘Macaco GPT’

Para ser claro, tanto Solar-Lezama quanto Sims ainda acham que você deve aprender a programar. Mas alguns veem um paralelo com a divisão longa: É bom entender como ela funciona. É um exercício indiscutivelmente necessário para aprender matemática mais avançada. Mas, por si só, ela só leva você até certo ponto.

Matt Beane, professor assistente de gestão de tecnologia na Universidade da Califórnia, em Santa Barbara, está estudando como o uso de ferramentas de IA já está afetando os programadores iniciantes em cinco grandes corporações de setores como bancos e seguros.

Publicidade

A frase “macaco GPT” surgiu repetidamente e de forma independente”, disse ele. “Eles sentem que são relegados a pequenas tarefas que eles simplesmente executam com a ajuda de alguma ferramenta relacionada à IA.”

Às vezes, os novos programadores que ele está acompanhando nem sequer têm a oportunidade de fazer isso. Como o código gerado pela IA está repleto de erros que são difíceis de detectar sem experiência, os desenvolvedores sênior às vezes acham mais fácil gerar e editar o código eles mesmos do que deixá-lo nas mãos de um programador júnior.

Beane observou o mesmo dilema com outras habilidades em que o trabalho estava sendo automatizado, como cirurgia e análise financeira: Os iniciantes precisam de mais conhecimento para serem úteis, mas obter o tipo de experiência que normalmente ajudaria a desenvolver esse conhecimento está se tornando mais difícil.

Em outras palavras, a maior mudança que está ocorrendo nos empregos de software pode não ser o fato de a IA. substituir os engenheiros de software, mas sim o fato de tornar mais difícil se tornar um.

Publicidade

Fique atento.

Na arena dos conselhos clichês de emprego, “aprenda a programar” foi substituído por “habilidades de IA”.

MIT, Cornell, Northwestern, Columbia e outras universidades agora emprestam seus nomes a certificados de IA. A Fullstack Academy, o campo de treinamento de programação que Rendon frequentou, iniciou recentemente um campo de treinamento de IA e aprendizado de máquina com 26 semanas de duração. E empresas como a Booz Allen e a JPMorgan Chase estão oferecendo cursos gratuitos de IA aos funcionários.

Os cargos mais populares específicos de IA incluem “engenheiro de aprendizado de máquina” e “engenheiro de inteligência artificial”, de acordo com a CompTIA. Algumas habilidades listadas nessas ofertas de emprego são “implementar e dimensionar modelos de aprendizado de máquina” e “automatizar processos de treinamento, controle de versão, monitoramento e implementação de modelos de linguagem de grande porte”.

Não é possível aprender isso rapidamente sem um conhecimento de matemática ou de programação.

Publicidade

Outra categoria de “habilidade de IA” parece mais evasiva. Em uma pesquisa recente com mais de 9 mil executivos realizada pela Microsoft e pelo LinkedIn, 66% disseram que não contratariam alguém sem habilidades de IA, mas não está claro, exatamente, como são essas habilidades.

Não ajuda o fato da tecnologia estar avançando rapidamente: Dependendo de quem você perguntar, podemos estar a alguns anos ou muitas décadas de distância de uma IA que pode fazer basicamente tudo o que o cérebro humano pode.

Robert Wolcott, um investidor que dá aulas de negócios na Kellogg School of Management da Northwestern e na Booth School of Business da Universidade de Chicago, conta que diz aos pais ansiosos que seus filhos devem estudar o que lhes apaixona, mesmo que seja arquitetura antiga, mas também ter aulas de estatística, contabilidade e computação.

“Acho que você aprende a aprender”, disse Ganesan, o investidor.

Mike Taylor, diretor de tecnologia da empresa global de serviços tecnológicos World Wide Technology, forneceu talvez a lista mais direta: “habilidades de resolução de problemas”, ‘perspicácia e valores comerciais’ e ‘habilidades de comunicação claras e persuasivas’.

Em comparação com “aprenda a programar”, no entanto, esse não é um conselho facilmente acionável.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.