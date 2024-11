Opinião | Dois anos de ChatGPT: o chatbot que começou a mudar o mundo

Neste sábado, dia 30, será o aniversário de dois anos da tecnologia, ferramenta ou objeto com a adoção mais rápida da história. No fim de novembro de 2022, pouquíssimas pessoas no mundo tinham ouvido falar de inteligência artificial (IA) generativa. Em agosto de 2024, 39% da população adulta dos EUA já utilizava a tecnologia.

Baseado na arquitetura Transformer, introduzida em 2017 pelo artigo seminal “Attention is All You Need”, o ChatGPT representa a culminação de anos de pesquisa em aprendizado profundo. Mesmo sem ter campanhas massivas de marketing, o ChatGPT alcançou um milhão de usuários em apenas cinco dias, tornando-se a tecnologia de adoção mais rápida da história, ultrapassando marcos de produtos icônicos como o Facebook e o iPhone.

Em apenas dois anos, ChatGPT já marcou uma nova era para a internet Foto: Daniel CHETRONI

PUBLICIDADE Apesar de seu objetivo inicial ser responder perguntas e realizar tarefas, o ChatGPT rapidamente revelou um potencial inesperado para a criatividade, ajudando escritores, cientistas e programadores a explorarem novas ideias. Ao combinar linguagem natural com capacidade computacional, a tecnologia transcendeu seu design original, inspirando uma nova geração de ferramentas baseadas em IA. O impacto do ChatGPT na sociedade em apenas dois anos indica o poder transformador da IA generativa. Compreender a linguagem natural e as técnicas de conversação humana são as bases de uma revolução que já está começando a impactar diversas áreas.

Na educação, a IA generativa está ampliando as possibilidades de aprendizado personalizado, permitindo que estudantes em locais remotos tenham acesso a tutores virtuais. Na saúde, sua habilidade de processar vastos volumes de dados clínicos tem o potencial de auxiliar diagnósticos e melhorar a tomada de decisões, ampliando o alcance da atenção à saúde para as regiões mais remotas do mundo.

Publicidade

O otimismo em relação ao futuro dessa tecnologia é justificado. Estamos apenas assistindo aos primeiros passos das suas capacidades. Modelos de linguagem cada vez mais avançados prometem não apenas aumentar a eficiência, mas também desbloquear novas formas de criatividade artística e científica, onde humanos e máquinas podem colaborar como coautores do progresso.

No fim, o ChatGPT não se limita a ser uma ferramenta que responde, mas uma tecnologia que questiona e nos faz repensar como trabalhamos, aprendemos e nos conectamos, ampliando os horizontes da interação entre humanos e máquinas.

Se soubermos aproveitar suas possibilidades com visão e responsabilidade, o impacto da IA será visto no futuro como um dos mais significativos avanços da era digital, marcando o momento em que a IA deixou de ser uma curiosidade de ficção científica, para se tornar uma companheira indispensável da humanidade.