Qual a fonte no celular é melhor? Veja como tipo de letra pode influenciar na leitura

THE WASHINGTON POST - Você escolhe o tipo de fonte que vai usar diariamente. Isso acontece toda vez que usa um processador de texto, lê um e-book, envia um e-mail, prepara uma apresentação, cria um convite de casamento e faz um story para publicar no Instagram.

Pode parecer apenas uma questão de gosto, mas pesquisas revelam como as fontes podem determinar radicalmente o que se comunica e como se lê.

As fontes são “as roupas que as palavras usam”, disse a tipógrafa, pesquisadora e escritora Beatrice Warde no início do século 20. Elas também exprimem estilo, emoção e autoridade. Como o figurino de um vilão de filme, elas contam silenciosamente parte da história.

“Os sinais que podemos enviar costumam ser bem discretos, como a simetria das formas arredondadas na letra B”, disse Tobias Frere-Jones, designer cujo trabalho inclui a fonte usada na campanha de Obama em 2008. “Mas eles ganham poder ao serem repetidos inúmeras vezes.”

Como as roupas, as fontes também são escolhidas de acordo com a função almejada. Da mesma forma que você não usaria um maiô durante uma tempestade de neve, as fontes precisam se adequar à tecnologia que entrega as palavras (tela ou papel), ao espaço que elas ocupam (alerta do celular, página ou outdoor) e à pessoa que faz a leitura.

Escolher a fonte certa pode aumentar sua velocidade de leitura em uma tela em 35%, de acordo com um grande estudo recente.

As fontes têm elementos sutis que afetam a forma como você as enxerga. De certo modo, elas são como óculos. “As fontes são a lente pela qual você vê o texto escrito”, diz Zoya Bylinskii, pesquisadora da empresa de tecnologia Adobe.

A fonte do seu texto pode mudar a forma como as pessoas o leem

As fontes mais utilizadas podem ser divididas em dois tipos: serifadas e não serifadas.

Fontes serifadas, como a Times New Roman e a Garamond, têm “prolongamentos” e “pés” decorativos nas letras – chamados serifas – que tornam o estilo mais distinto. Elas são usadas tradicionalmente em textos mais longos, como livros.

As fontes sem serifa, como a Arial e a Helvetica, são identificadas pelo que não têm: aqueles “prolongamentos” e “pés”. Elas apresentam traços mais limpos e são consideradas melhores para títulos e textos mais curtos.

Outros tipos de fontes incluem as display e as que lembram a escrita cursiva, as script.

Entretanto, mesmo dentro desses grupos, há um universo de variações que afetam como enxergamos as palavras. As características mais importantes reunidas em uma fonte incluem:

- Proporção: tornou-se mais difícil analisar as letras depois que elas começaram a se parecer demais umas com as outras, como quando estão muito compactadas.

- Contraste: a diferença entre a parte mais fina e a mais grossa de cada letra. Se o contraste for muito alto, parte das letras pode desaparecer e fazer você forçar a vista.

- Espaçamento entre letras, também conhecido como “tracking”: junte letras demais num bloco de texto e sua capacidade de leitura vai pedir socorro.

Uma escolha equivocada de fonte pode fazer você confundir as letras. Também pode interferir na sua capacidade de reconhecer rapidamente o formato familiar de uma palavra.Cada fonte tem uma altura-x diferente – literalmente a altura de uma letra minúscula em comparação com uma maiúscula – o que pode tornar as palavras mais fáceis ou difíceis de se ler.

Quando se trata de ler rapidamente um texto curto, como um alerta de celular, a altura-x é um fator importante na legibilidade da fonte. Pesquisadores que estudam rótulos de medicamentos descobriram que a altura-x é muito mais importante do que o tamanho geral da fonte para que um rótulo seja legível.

O dispositivo no qual você está lendo também pode fazer uma enorme diferença: as telas de alta resolução mais recentes (principalmente nos celulares) permitem usar fontes com mais contraste em tamanhos menores. (Ao mesmo tempo, algumas fontes que foram desenvolvidas para telas mais antigas e de baixa resolução parecem um pouco desagradáveis em nossas telas modernas.)

E quanto a leitura de parágrafos inteiros de texto?

No ano passado, pesquisadores da Adobe publicaram um grande estudo sobre a experiência das pessoas com fontes nesse tipo de leitura. Eles pediram aos participantes para ler vários fragmentos de texto em fontes diferentes e cronometraram os voluntários para ver qual fonte liam mais depressa. Todas eram fontes bastante convencionais – nada com floreios demais que criassem uma dificuldade óbvia.

Os pesquisadores constataram que a escolha da fonte pode fazer uma enorme diferença na velocidade de leitura. Este foi o estudo no qual, em média, os participantes leram 35% mais depressa com uma fonte mais rápida do que com a mais lenta.

Qual fonte funciona melhor para você? No estudo, a fonte com a qual as pessoas liam mais rápido, em média, foi a Garamond – uma fonte serifada.

Mas isso não significa que todos nós devemos ler usando esta fonte. Na verdade, o estudo descobriu que as diferenças individuais eram mais significativas do que as melhorias de velocidade devido ao uso de qualquer fonte.

A fonte com melhor aceitação para o maior número de pessoas foi a não serifada Franklin Gothic – ela foi a fonte mais rápida para 59% dos participantes.

E o que a ciência nos diz a respeito da melhor fonte? “Para dizer a verdade, não é nada animador, mas a resposta é que não existe uma fonte que funcione para todos”, disse Jakob Nielsen, diretor da consultoria Nielsen Norman Group e um dos principais especialistas em usabilidade. “Existem diferenças individuais e talvez até mesmo seja simplesmente uma questão de experiência e exposição também.”

A melhor fonte para você pode depender de quando nasceu e de onde foi criado e do que está mais acostumado a ler. “Os estilos de fonte estão por todos os lados”, disse Jessica Hische, que escreveu o livro infantil inspirado em fontes “Who Will U Be?” (Quem você vai ser?, em tradução livre) e é responsável pelo design de muitos logotipos famosos. “Absorvemos essa cultura em segundo plano enquanto vivemos nossas vidas.”

A idade provavelmente é o fator principal, tanto porque sua visão vai piorando com o tempo como porque gerações diferentes crescem lendo fontes diferentes. Algumas fontes podem, de certo modo, ser etaristas: no estudo de velocidade de leitura de 2022, pessoas com mais de 35 anos liam todas as fontes mais devagar, exceto nos textos em que as fontes usadas eram Garamond e Montserrat. Este último estilo de fonte também tinha por acaso a maior altura-x no teste.

Isso nos traz de volta a comparação entre fontes e óculos. Todos precisamos de prescrições de fontes diferentes.

“Se você e eu trocarmos os óculos, não vamos ver o mundo direito. E, ao que parece, se você e eu quisermos ler uma página de texto, teremos experiências de leitura diferentes se a fonte estiver adaptada à nossa visão”, diz Rick Treitman, empresário residente da Adobe que participou do estudo.

Então, como escolher a fonte certa para você? Segundo os especialistas, em caso de dúvida, a mais simples é melhor – priorize função e não o estilo.

E quando tiver tempo, experimente. “Leia com a pior iluminação da noite e descubra qual fonte não faz você cair no sono”, diz Hische. No site da organização sem fins lucrativos Legability Matters é possível experimentar diferentes opções para uso de fontes e descobrir o que funciona melhor para você.

Desde que a Bíblia de Gutenberg popularizou a prensa de tipos móveis há quase 600 anos, os tipógrafos e designers vêm tentando escolher as melhores fontes. Com a tecnologia digital, pelo menos todos podemos finalmente ter alguma opinião. /TRADUÇÃO DE ROMINA CÁCIA