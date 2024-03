Quem é David Blackwell, nome homenageado no novo ‘superchip’ de IA da Nvidia?

Durante seu pós-doutorado no Instituto de Estudos Avançados de Princeton (IAS), onde foi financiado pelo Rosenwald Fellowship, uma bolsa de estudos voltadas a acadêmicos negros, Blackwell foi impedido de assistir à palestras e fazer pesquisas na Universidade de Princeton por conta de sua cor. Na Universidade da Califórnia em Berkeley (UCB), o matemático também foi negado uma contratação no departamento de matemática por conta do seu tom de pele.

Em 1944 ele foi aceito no departamento de matemática da Howard University, em Washington, onde ele se especializa em estatística. Entre 1948 e 1950, Blackwell contribuiu para a think tank RAND Corporation na aplicação de teria dos jogos em situações militares, desenvolvendo um estudo sobre o momento ideal para um duelista abrir fogo. Ele se tornou professor titular do departamento de estatística da UCB em 1955 onde, dois anos depois, assumiu a cadeira de presidente. Sua admissão à Academia Nacional de Ciências aconteceu em 1965.